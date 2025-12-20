Samsung abbandona la produzione di SSD SATA

Nel settore dello storage digitale una notizia sta attirano l’attenzione. Sembra, infatti, che Samsung sta valutando la progressiva uscita dalla produzione di SSD SATA destinati al mercato consumer. Una decisione che potrebbe modificare in modo sensibile gli equilibri di un segmento spesso considerato maturo, ma tutt’altro che marginale. Le informazioni, attribuite a più fonti attive lungo la catena di fornitura e nella distribuzione, sono state rilanciate dal canale YouTube Moore’s Law Is Dead. Secondo quanto riportato, un eventuale annuncio formale potrebbe arrivare già nel breve periodo. Mentre la fine effettiva della produzione sarebbe collocata tra il 2026 e il 2027. La tempistica suggerisce una transizione graduale, coerente con la necessità di smaltire contratti, scorte e impegni commerciali già in essere.

Samsung blocca la produzione di SSD SATA?

L’attenzione del mercato tende oggi a concentrarsi sugli SSD NVMe PCIe, percepiti come lo standard di riferimento. Tale visione, però, non riflette completamente la realtà delle vendite. Gli SSD basati su interfaccia SATA continuano a occupare uno spazio rilevante. Soprattutto in ambito retail e nei sistemi che privilegiano compatibilità, costi contenuti e facilità di integrazione. Le stime citate indicano che una quota significativa dei dispositivi più venduti su Amazon negli Stati Uniti utilizza ancora tale tecnologia. E Samsung rappresenta una parte consistente dell’offerta complessiva.

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Proprio per tale motivo, l’eventuale ritiro di un produttore di tali dimensioni potrebbe avere effetti che vanno oltre il singolo segmento. La riduzione dell’offerta disponibile rischierebbe di esercitare una pressione sui prezzi, con aumenti non limitati ai soli SSD SATA, ma potenzialmente estesi anche agli NVMe. Ciò per effetto di una riallocazione della domanda.

Considerando l’attuale scenario delineatosi per il settore delle memorie, l’uscita dal segmento degli SSD SATA consumer appare come una possibile conseguenza di una strategia più ampia. La quale è orientata a concentrare risorse e investimenti sui settori considerati più redditizi e sostenibili nel lungo periodo.