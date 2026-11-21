Chi cerca un modo per mettere insieme sport e intrattenimento in un unico abbonamento trova adesso una proposta interessante. DAZN Family include infatti HBO Max in un bundle speciale con offerta lancio a 49,99 euro al mese per dodici mesi, invece dei 61,99 euro mensili previsti normalmente. In pratica, con una sola sottoscrizione si accede a tutto lo sport trasmesso da DAZN e, nello stesso pacchetto, al catalogo di film e serie tv della piattaforma di HBO, il tutto utilizzabile su due reti domestiche.

La formula si rivolge soprattutto alle famiglie, o comunque a chi divide la casa con persone dai gusti diversi. Da una parte ci sono le partite e gli eventi sportivi, dall’altra le produzioni che hanno reso celebre il marchio HBO. Due mondi che di solito richiedono due abbonamenti separati e che qui convivono sotto lo stesso tetto, anzi sotto due tetti, visto che il piano copre due abitazioni distinte.

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Prezzi, vincoli e quanto si risparmia davvero

C’è però un dettaglio da tenere presente prima di aderire. Lo sconto vale esclusivamente per il piano annuale, cioè quello che prevede un impegno di dodici mesi. Chi preferisce restare libero da vincoli può scegliere la versione mensile, che però non beneficia della promozione e rimane fissata a 71,99 euro al mese, senza alcun obbligo di permanenza. La differenza tra le due soluzioni è evidente e spinge chiaramente verso la sottoscrizione con durata annuale.

Per capire quanto convenga l’operazione bisogna fare due conti. Il piano Base con pubblicità di HBO Max, ovvero esattamente quello incluso in DAZN Family, costa da solo 6,99 euro al mese. Sommando questa cifra allo sconto applicato sul prezzo pieno del pacchetto, il risparmio effettivo arriva a 18,99 euro ogni mese. Spalmato sull’intero anno di abbonamento, il vantaggio economico raggiunge quota 227,88 euro. Una cifra tutt’altro che trascurabile per chi avrebbe comunque attivato entrambi i servizi in modo separato.

Il ragionamento, insomma, è piuttosto lineare. Pagando meno di quanto richiesto normalmente per il solo DAZN Family, si ottiene in aggiunta anche l’accesso alla piattaforma streaming di HBO. Chi era già orientato verso l’offerta sportiva di DAZN si ritrova così con un catalogo di contenuti on demand in più, senza dover mettere mano al portafoglio una seconda volta.

Cosa offre il piano HBO Max incluso nel bundle

Resta da chiarire nel dettaglio che tipo di esperienza garantisce l’account di HBO Max compreso nell’offerta. Si tratta del profilo Base con pubblicità, che ha alcune caratteristiche ben precise. La qualità video si ferma alla risoluzione Full HD 1080p, più che sufficiente per la maggior parte dei televisori e dei dispositivi in circolazione, anche se non raggiunge i livelli dei piani superiori.

Come suggerisce il nome stesso, questo livello di abbonamento prevede la presenza di interruzioni pubblicitarie. Gli spot compaiono sia prima dell’avvio dei contenuti sia durante la riproduzione di film e serie disponibili on demand. Un compromesso che molti utenti accettano volentieri in cambio di un prezzo più contenuto, e che in questo caso pesa ancora meno visto che il servizio arriva di fatto incluso nel pacchetto sportivo.

L’ultimo aspetto riguarda la visione simultanea. Il piano Base consente di utilizzare la piattaforma su due dispositivi in contemporanea, permettendo per esempio a due persone di guardare contenuti differenti nello stesso momento. Una possibilità che si sposa bene con la filosofia di DAZN Family, pensata proprio per chi condivide l’abbonamento con altre persone.

Il bundle si presenta quindi come una soluzione completa per chi vuole seguire lo sport e allo stesso tempo avere a disposizione un catalogo di intrattenimento di qualità. Il prezzo promozionale di 49,99 euro al mese resta legato alla sottoscrizione del piano annuale di DAZN Family, mentre la formula mensile senza vincoli continua a costare 71,99 euro al mese.

Fonte: TecnoAndroid