Apple sta sviluppando un proprio agente AI, costruito interamente in casa e pensato per occuparsi sia di programmazione sia di attività più generali al computer. A confermarlo stavolta non sono indiscrezioni o voci di corridoio ma la stessa azienda di Cupertino, che ha pubblicato un annuncio di lavoro piuttosto eloquente. La posizione aperta è quella di senior engineering manager dedicato all’AI agentica ed è comparsa online nei primi giorni di questa settimana.

Il testo dell’offerta lascia poco spazio all’interpretazione. Chi otterrà l’incarico sarà un dirigente di alto livello all’interno della divisione e avrà la responsabilità della direzione tecnica e della realizzazione della piattaforma per agenti di Apple, oltre che delle capacità di intelligenza artificiale che verranno costruite sopra di essa. Un ruolo di peso, insomma, che fa pensare a un progetto tutt’altro che marginale. E il fatto che l’indizio arrivi da un canale ufficiale come una ricerca di personale rende la notizia molto più solida di un semplice rumor.

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Cosa dovrà saper fare l’agente AI di Apple

Nella descrizione del ruolo vengono indicati con una certa precisione gli ambiti in cui il futuro agente AI di Apple dovrà muoversi. Da una parte c’è l’uso generale del computer, quindi le operazioni più comuni che si svolgono ogni giorno davanti a uno schermo. Dall’altra ci sono compiti decisamente più tecnici legati al coding, cioè alla scrittura di codice. Due territori diversi, che però rientrano entrambi nel perimetro del progetto.

L’obiettivo dichiarato è realizzare strumenti agentici che siano “capaci, affidabili e sicuri”. Tre aggettivi che messi in fila raccontano bene l’approccio con cui l’azienda sembra voler affrontare il tema. Non basta che il sistema sappia fare le cose, deve farle in modo costante e senza esporre a rischi chi lo utilizza. Un’impostazione che si lega strettamente a quanto Apple ha comunicato negli ultimi tempi sul fronte della sicurezza.

Una corsa in cui Cupertino si muove con prudenza

Il contesto aiuta a leggere meglio la mossa. Nel corso del 2026 molte aziende hanno già lanciato agenti AI aperti al pubblico. Tra i nomi più pesanti del settore ci sono OpenAI con Dots, Meta con Muse e Google con Gemini Spark. E non si tratta soltanto dei colossi che lavorano direttamente nell’intelligenza artificiale, perché anche realtà attive in tutt’altri ambiti hanno imboccato con decisione la strada degli agenti. La concorrenza, quindi, è già ben avviata.

Apple invece ha mantenuto finora un atteggiamento più cauto nei confronti di questi strumenti. Di recente l’azienda ha avvertito gli sviluppatori che lavorare con l’AI agentica “potrebbe mettere a rischio gli utenti”, per esempio concedendo senza rendersene conto l’Accesso completo al disco. Un’autorizzazione molto ampia, che proprio per questo Cupertino considera delicata quando entra in gioco un software in grado di agire in autonomia.

La privacy, del resto, è una parola che ritorna con insistenza in tutti i recenti lanci software della casa della mela, e il futuro servizio dovrà inserirsi in questa stessa linea. Alle parole sono già seguiti i fatti. Proprio nei giorni scorsi Apple ha introdotto nuovi controlli pensati per offrire alle persone una supervisione migliore su quali dati gli agenti AI possono raggiungere.

Fonte: TecnoAndroid