La crisi di Starshield in Ucraina rischia di trasformarsi in un problema serio per SpaceX che va ben oltre il fronte di guerra. Jim Himes, deputato democratico del Connecticut destinato a guidare da gennaio la Commissione Intelligence della Camera, ha minacciato di negare il proprio sostegno ai finanziamenti per i sistemi governativi realizzati dall’azienda, mentre prosegue l’indagine sull’uso del servizio satellitare militare nel paese invaso dalla Russia.

In una lettera inviata venerdì a Elon Musk, Himes ha scelto parole piuttosto dure. Secondo il parlamentare, la modifica potenzialmente unilaterale da parte di SpaceX di un contratto del governo degli Stati Uniti, insieme alla scarsa disponibilità a rispondere ai controlli del Congresso, mette in discussione ogni accordo che Washington ha in essere con la società. Un messaggio dal tenore simile è arrivato anche al direttore dell’intelligence nazionale Jay Clayton attraverso una comunicazione classificata. Il senso era chiaro: per il Congresso sarebbe complicato autorizzare fondi destinati a sistemi in cui SpaceX figura come fornitore principale.

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Cosa è successo a Starshield sul fronte ucraino

Nell’ultimo decennio SpaceX ha costruito Starlink, il servizio commerciale che porta internet ad alta velocità dall’orbita terrestre bassa ai terminali a terra. Per i clienti istituzionali esiste invece Starshield, un pacchetto di servizi satellitari che comprende anche una versione militarizzata delle comunicazioni Starlink. Il governo americano ha acquistato questi servizi e ne ha esteso l’accesso a Kiev, anche se le condizioni che regolano l’accordo restano in gran parte segrete.

Nelle ultime settimane sono emerse interruzioni del servizio in diverse zone dell’Ucraina, con il risultato di tagliare la connessione ai droni impiegati per difendersi dagli attacchi russi. Il 19 ottobre il presidente Volodymyr Zelensky lo ha spiegato apertamente sui social. “Purtroppo abbiamo accertato che l’apparecchiatura smette di funzionare a velocità tra 130 e 161 chilometri orari in vari settori del fronte. Questo rallenta la nostra logistica in prima linea e limita l’uso di diversi tipi di droni, in particolare quelli d’attacco a medio raggio e gli intercettori degli Shahed a reazione”. Altri disservizi sono stati segnalati circa una settimana fa.

Il vero nodo riguarda chi abbia deciso di ridurre le prestazioni degli apparati in territorio ucraino. Le varie ricostruzioni hanno chiamato in causa di volta in volta Musk, la sua azienda, il Pentagono e la Casa Bianca. Il fondatore sostiene che l’accesso a Starshield sia gestito dai funzionari statunitensi, pur rivendicando il diritto della società di limitare l’impiego della versione commerciale in tempo di guerra. Himes chiede esattamente questo, cioè di spiegare quali modifiche siano state apportate al servizio Starshield nell’ottobre 2026, per quale motivo e se siano state decise in autonomia da SpaceX oppure su indicazione di un funzionario governativo.

Il Congresso pronto a passare dalle domande ai fatti

Le mosse del deputato lasciano intendere che i democratici, che da gennaio controlleranno Camera e Senato dopo la netta vittoria alle elezioni di metà mandato, non intendono limitarsi a un’indagine sui disservizi in Ucraina. Sono pronti anche ad agire in modi che potrebbero mettere a rischio l’intero business di SpaceX legato alla sicurezza nazionale. Himes lo ha messo nero su bianco scrivendo a Musk che gli risulta difficile continuare a sostenere l’autorizzazione dei fondi per questi sistemi sviluppati da SpaceX e di proprietà dello Stato finché non arriveranno risposte soddisfacenti sulle sue domande.

Le opzioni sul tavolo sono diverse e coinvolgono anche alcuni repubblicani che hanno sollevato dubbi analoghi. Si va dalla richiesta di briefing e documenti riservati fino ai limiti sugli stanziamenti destinati al Dipartimento della Difesa e ad altri dicasteri federali. Difficilmente Washington taglierà i ponti con l’azienda per lanci e servizi dati dallo spazio, visto che oggi nessun’altra realtà statunitense offre capacità paragonabili. I democratici però appaiono determinati a porre paletti alla possibilità di Musk di incidere su conflitti geopolitici che tradizionalmente spettano ai governi e non ai privati. Sotto la lente potrebbero finire programmi di grande peso.

Quest’anno la Space Force ha assegnato a SpaceX un contratto da circa 2 miliardi di euro per sviluppare lo Space Data Network Backbone, pensato per supportare lo scudo antimissile Golden Dome. Insieme a questo progetto rischia di finire nel mirino del Congresso anche il lavoro della società sui satelliti spia per il National Reconnaissance Office.

Fonte: TecnoAndroid