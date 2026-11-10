Salmone norvegese, Mowi e Lerøy usano scarti di pollo nei mangimi

La dieta dei salmoni allevati nei fiordi sta cambiando in modo piuttosto sorprendente. Due colossi europei del settore come le norvegesi Mowi e Lerøy hanno iniziato a inserire nei mangimi le proteine del pollo. Non si parla di carne vera e propria ma di sottoprodotti avicoli, un termine elegante per indicare gli scarti dell’industria del pollame che vengono trasformati in farina e olio. Altre aziende per ora preferiscono aspettare e osservare.

Alla base della scelta c’è una ragione tutta economica che porta un nome tornato spesso nelle cronache degli ultimi mesi, cioè El Niño. Il fenomeno climatico che riscalda le acque del Pacifico ha decimato i banchi di acciughe e sardine al largo del Sud America. Proprio da quel pesce azzurro si ricavano la farina di pesce e l’olio di pesce, la base tradizionale dell’alimentazione dei salmoni, e il loro prezzo è letteralmente schizzato alle stelle.

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Come El Niño ha svuotato le reti e spinto gli allevatori verso il pollo

Il meccanismo è abbastanza lineare. Di solito gli alisei spingono via le acque superficiali del Pacifico e lasciano risalire le correnti fredde profonde, ricche di nutrienti. Quando arriva El Niño questi venti si indeboliscono e l’acqua calda resta ferma davanti a Perù ed Ecuador. Le temperature elevate eliminano parte della fauna marina, soprattutto acciughe e sardine locali. Il fenomeno periodico è diventato famoso anche perché dal 1997 ha contribuito più volte allo sbiancamento dei coralli nel Pacifico e nell’Indiano.

Il risultato è un crollo delle scorte mondiali di pesce azzurro, che i pescherecci sudamericani e cinesi hanno sempre catturato in quantità enormi, fino a 8 milioni di tonnellate, proprio per produrre farina e olio destinati ai mangimi. Ecco perché la materia prima oggi scarseggia. Per gli allevatori le alternative più immediate sono le proteine di origine terrestre e il pollo resta l’opzione più economica e funzionale, visto che qualsiasi Paese, Norvegia compresa, è pieno di allevamenti di pollame. C’è perfino chi rivendica la circolarità dell’operazione, che recupera ciò che prima finiva sprecato.

Pesa poi il calo dei margini. Secondo l’indagine sulla redditività della direzione norvegese per la pesca, nel 2025 l’utile dei produttori di salmone atlantico è sceso del 46,1% rispetto all’anno precedente. Un colpo che spinge inevitabilmente a cercare risparmi ovunque.

Cosa dicono gli studi e perché i consumatori restano diffidenti

La pratica è del tutto legale. Sfrutta una parziale deroga del 2013 al divieto europeo di somministrare proteine animali trasformate agli animali allevati per uso alimentare, una regola nata ai tempi della mucca pazza. Il motivo di quella stretta sembra ormai superato perché gli istituti indipendenti incaricati dalla Ue di valutarne la sicurezza hanno espresso parere favorevole. L’istituto norvegese di ricerca alimentare Nofima e l’Università norvegese di Scienze della Vita hanno condotto uno studio sul campo durato 11 mesi su 435.000 salmoni in gabbie marine, testando razioni con quantità diverse di farina e olio di pollo. Con un’inclusione moderata fino al 10% non emerge alcuna differenza rispetto alla dieta classica, né per la salute del pesce né per la qualità delle carni. Oltre quella soglia il salmone diventa troppo grasso e compaiono problemi metabolici.

Del resto i salmoni cileni e nordamericani comunemente esportati in Europa ricevono già un’alimentazione a base di scarti avicoli insieme a farina di pesce e proteine vegetali. Cambiare fonte proteica però non cancella il bisogno di acidi grassi essenziali. L’olio di pollame non contiene gli omega 3 a catena lunga, quelli che sostengono la salute dei pesci e rendono il salmone così prezioso per chi lo porta in tavola. Vanno quindi compensati con olio di alghe, olio di lino e olio di camelina, una pianta emergente ricca di acido alfalinolenico.

Il salmone, più o meno selvaggio, è oggi una delle proteine più ricercate grazie al sapore e alla ricchezza di grassi buoni. Le polemiche sugli allevamenti intensivi però non si sono mai placate. La densità altissima delle gabbie favorisce parassiti mortali e inquina in modo pesante le acque dei fiordi. A queste critiche ora si aggiungono quelle sull’alimentazione, perché molti consumatori considerano il salmone nutrito a pollo una scelta innaturale e quindi poco sana, mentre per gli allevatori si tratta solo di una soluzione pratica. La storia ricorda diversi prodotti spariti all’improvviso dagli scaffali quando la fiducia del pubblico è venuta meno. Il caso più noto resta lo scandalo europeo del 2013, quando si scoprì carne di cavallo macinata insieme a quella bovina in centinaia di prodotti surgelati.

Fonte: TecnoAndroid