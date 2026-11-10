Fiat 500e, batterie LFP dal 2027 per un prezzo sotto 23.900 euro

La Fiat 500e si prepara a cambiare sotto la pelle, in un punto che chi guida non vede ma che pesa parecchio sul cartellino. Dal 2027 la piccola elettrica di Stellantis lascerà le celle attuali per passare alla tecnologia LFP, cioè litio ferro fosfato, con lo scopo dichiarato di portare il prezzo d’attacco sotto gli attuali 23.900 euro. Un listino ufficiale ancora non c’è, eppure tutte le indicazioni arrivate finora vanno nella stessa direzione e raccontano una 500e destinata a costare meno.

Il gruppo ha già messo sul tavolo qualche dichiarazione abbastanza chiara. L’amministratore delegato Antonio Filosa ha parlato di un risparmio “sostanziale” sui costi delle batterie, mentre Emanuele Cappellano, che guida le attività europee di Stellantis, ha spiegato che l’intenzione è rendere la city car torinese “ancora più competitiva e attrattiva”. Su specifiche tecniche, autonomia definitiva e data precisa di debutto per ora non è stato comunicato nulla.

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Perché le batterie LFP fanno scendere il prezzo

Il motivo dietro questa scelta è piuttosto semplice da capire. Le batterie LFP non contengono né nichel né cobalto, due materiali che incidono in modo pesante sul costo finale di un pacco batteria. C’è però un prezzo da pagare anche qui, perché a parità di dimensioni e peso l’autonomia tende a risultare un po’ più bassa rispetto alle celle NMC che la Fiat 500e monta oggi. Si tratta quindi di un compromesso ragionato più che di uno stravolgimento, con qualche chilometro in meno sulla carta e una spesa più accessibile al momento dell’acquisto.

Per Stellantis questa chimica non rappresenta certo una novità. La usa già Fiat Grande Panda costruita a Mirafiori, la adottano le Citroën ë C3 ed ë C3 Aircross e la monta anche Opel Frontera. La differenza è che dal 2027 la tecnologia sale di categoria e approda su un modello dal posizionamento più premium come la piccola 500 a batteria, che finora aveva puntato su una soluzione diversa.

La piattaforma STLA One e la Gigafactory di Saragozza

Il passaggio della 500e alle nuove celle si inserisce in un disegno molto più ampio che ruota attorno alla piattaforma STLA One. Si tratta della base pensata per i segmenti B e C e per la fascia d’ingresso del segmento D, la cui produzione globale partirà sempre dal 2027. Il progetto lavorerà in sinergia con una Gigafactory dedicata alle celle LFP già in costruzione a Saragozza, nata da una joint venture con il colosso cinese CATL.

Sui veicoli che nasceranno da STLA One il costruttore punta a una riduzione dei costi del 20%. Ci si arriva grazie alla modularità, a una serie di componenti condivisi tra più modelli e a una soluzione chiamata cell to body, che integra la batteria direttamente nella struttura della vettura e permette di alleggerire il peso e semplificare l’assemblaggio. Va però chiarito un aspetto che rischia di generare equivoci. Quel 20% riguarda i costi di produzione e non si traduce per forza in uno sconto della stessa entità sul prezzo finale di ogni singola auto.

Fonte: TecnoAndroid