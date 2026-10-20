RTX 5090 come regalo di nozze al suo sposo: la reazione

Una RTX 5090 come regalo di nozze non è esattamente la prima idea che viene in mente quando si pensa a un matrimonio, eppure in questo caso la sorpresa ha funzionato alla perfezione. In un video virale che sta girando sui social, una sposa avrebbe donato al marito una Asus ROG Astral GeForce RTX 5090, una delle varianti più costose e introvabili della GPU di punta di Nvidia. La reazione dello sposo, commosso fino alle lacrime davanti agli invitati, ha fatto il resto.

Non si tratta di un dettaglio da poco. La scheda in questione non è un modello qualsiasi ma una delle versioni più ricercate della gamma, e già questo basta a spiegare perché il filmato abbia attirato così tanta attenzione. Una scheda video sotto l’albero delle nozze, per così dire, rappresenta un gesto piuttosto insolito, ma evidentemente la sposa conosceva molto bene i desideri del compagno.

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Il rompicapo con i numeri dell’amore

Il pacchetto non è finito subito tra le mani del destinatario. Prima di poterlo scartare, lo sposo ha dovuto risolvere un piccolo enigma matematico, costruito con una certa cura e con un pizzico di romanticismo. Al centro del calcolo c’erano infatti due numeri molto usati nello slang cinese online: il 520, che per assonanza viene associato all’espressione “ti amo”, e il 1314, che invece richiama l’idea del “per sempre”.

Stando a quanto riferisce la stampa locale, il risultato di quel conto avrebbe dovuto portare proprio al numero 5090. Una trovata ingegnosa, perché la soluzione stessa svelava quale componente fosse nascosto dentro la confezione. Il gioco quindi univa due linguaggi diversi, quello affettivo dei codici numerici diffusi in rete e quello tecnico delle sigle che identificano le GPU, in un unico momento capace di sorprendere tutti i presenti.

Nel filmato si vede l’uomo aprire il regalo e riconoscere immediatamente l’hardware. La commozione arriva in un attimo e lo sposo scoppia letteralmente a piangere, per poi sollevare la scheda e mostrarla agli ospiti come se fosse un trofeo appena conquistato. Una scena che ha colpito il pubblico dei social proprio per la sua spontaneità.

Dove è stato girato e perché la RTX 5090 è così ambita

Secondo il post che ha rilanciato il video, la coppia si troverebbe in Cina. Su questo punto però non esistono conferme precise, così come non si conosce con certezza la data in cui il filmato sarebbe stato registrato. Le informazioni disponibili restano quindi parziali, anche se l’uso dei numeri 520 e 1314 si lega chiaramente alla cultura online cinese.

Al di là della storia in sé, c’è un motivo concreto che rende questo dono ancora più significativo. Negli ultimi mesi la RTX 5090 è diventata particolarmente complicata da acquistare. La forte domanda arrivata sia dal mondo del gaming sia da quello dell’intelligenza artificiale ha contribuito a ridurre la disponibilità delle GPU di fascia più alta, rendendo questi prodotti sempre più difficili da reperire sul mercato.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le voci che riguardano il futuro della scheda di Nvidia. Nel periodo recente sono infatti circolate indiscrezioni su una possibile conclusione della produzione della RTX 5090, un elemento che contribuisce ad accrescere l’interesse attorno a questo modello e il valore percepito di chi riesce ad averne uno.

Fonte: TecnoAndroid