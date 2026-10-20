LG KCH7D3227MN, il piano a induzione con cappa integrata

Eliminare la cappa sospesa senza rinunciare all’aspirazione è una possibilità sempre più interessante nelle cucine moderne, soprattutto quando cucina e soggiorno condividono lo stesso ambiente. È in questo contesto che si inserisce il nuovo LG KCH7D3227MN, un piano cottura a induzione da 83 cm che integra il sistema aspirante direttamente nella superficie di lavoro.

Presentato in anteprima alla Milano Design Week 2026, il modello è ora disponibile sul mercato italiano. LG riunisce così in un unico elettrodomestico cottura e gestione di vapori e odori, con una soluzione pensata per chi cerca maggiore libertà nella progettazione della cucina. La proposta combina quattro zone di cottura, comandi touch e un sistema filtrante incorporato. A completare il progetto ci sono una finitura nera opaca e due possibilità di montaggio, per adattarsi a configurazioni differenti del piano di lavoro.

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Quattro zone di cottura e gestione flessibile

Il piano LG misura 83 cm e mette a disposizione quattro zone a induzione, con due aree Flexible Zone che possono essere utilizzate separatamente oppure unite. Questa configurazione permette di gestire recipienti di dimensioni diverse, sfruttando lo spazio in base alle necessità della preparazione.

Ogni zona dispone di controlli Slide Touch indipendenti, che consentono di intervenire direttamente sul livello di potenza. Sono disponibili nove livelli, affiancati dalla funzione Boost per accelerare il riscaldamento quando serve raggiungere rapidamente temperature elevate. La disposizione flessibile delle aree di cottura rende il KCH7D3227MN adatto a chi alterna pentole tradizionali e recipienti più ingombranti. La gestione separata dei comandi permette inoltre di regolare le diverse preparazioni senza intervenire sulle altre zone attive.

La cappa integrata aspira fino a 650 m³/h

Credits: TecnoAndroid

La caratteristica distintiva del modello è il sistema aspirante incorporato, progettato per intercettare vapori e odori vicino al punto in cui si generano. La portata d’aria dichiarata arriva a 650 m³/h, mentre il sistema è progettato per contenere la rumorosità durante il funzionamento. L’aspirazione utilizza un filtro antigrasso in acciaio inox lavabile e filtri ai carboni attivi. Questa configurazione consente di utilizzare il piano anche in cucine senza uno scarico verso l’esterno, grazie alla modalità filtrante che tratta l’aria prima di reimmetterla nell’ambiente.

L’integrazione della cappa nella superficie di cottura evita la necessità di installare una tradizionale struttura sospesa sopra il piano. Una soluzione che può risultare particolarmente interessante negli ambienti open space, dove la continuità visiva tra cucina e zona living ha un peso importante nella progettazione.

Finitura Matte Black e doppia installazione

Anche l’aspetto estetico segue questa impostazione. Il piano adotta una finitura Matte Black e una superficie in vetroceramica Schott, con linee essenziali pensate per integrarsi nelle cucine contemporanee.

Per l’installazione sono previste due opzioni: sopra il top oppure a filo top. La scelta permette di adattare il piano al progetto dell’ambiente e al risultato estetico desiderato, mantenendo la combinazione tra superficie di cottura e aspirazione integrata. Il KCH7D3227MN si aggiunge inoltre alla gamma da incasso LG per il 2026, che comprende anche un piano a induzione Full Flex da 80 cm con tre zone flessibili e gestione intelligente dello spazio di cottura. Si tratta di due soluzioni differenti per configurazione, accomunate dalla possibilità di organizzare la cottura in modo più adattabile alle esigenze della cucina.

Disponibilità in Italia

Il piano a induzione LG KCH7D3227MN è disponibile in Italia da ottobre 2026. Il produttore non ha indicato nel comunicato stampa il prezzo di vendita, quindi per conoscere il costo del modello occorre fare riferimento ai canali commerciali LG e ai rivenditori.

Fonte: TecnoAndroid