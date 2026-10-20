OPPO e SiVola, in palio Find X10 Pro Max e un viaggio da 5.000 euro

OPPO e SiVola lanciano Best Sunset Moments, un’iniziativa dedicata alla fotografia da smartphone che mette in palio un premio pensato per chi ama immortalare paesaggi e raccontare esperienze attraverso le immagini. Dal 15 ottobre al 15 novembre 2026, gli utenti potranno candidare una fotografia o un video del proprio tramonto preferito e concorrere per aggiudicarsi uno smartphone della serie Find X, auricolari wireless e un buono per un viaggio organizzato.

Non serve necessariamente trovarsi in una destinazione esotica per partecipare. Il progetto lascia spazio a interpretazioni personali: può essere il cielo osservato durante una vacanza, il panorama visto al termine di una giornata o un momento capace di evocare un ricordo. A fare la differenza saranno originalità, creatività e capacità di trasmettere un’emozione.

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OPPO Find X10 Pro Max al centro dell’iniziativa

Il protagonista tecnologico di Best Sunset Moments è OPPO Find X10 Pro Max, nuovo modello della serie Find X indicato dall’azienda come dispositivo di riferimento per il progetto. La fotografia al tramonto rappresenta una prova interessante per uno smartphone: luci calde, zone in ombra e paesaggi in controluce richiedono attenzione nella gestione dei dettagli e delle sfumature.

L’iniziativa coinvolgerà anche la community di SiVola, che condividerà contenuti dedicati a tramonti in diverse parti del mondo, tra cui Giappone, Turchia, Brasile e Indonesia. Immagini e racconti di viaggio accompagneranno così la campagna, mettendo in relazione fotografia mobile e scoperta delle destinazioni.

Come partecipare a Best Sunset Moments

Credits: TecnoAndroid

La candidatura richiede alcuni passaggi da completare entro la scadenza del 15 novembre 2026, alle 23:59. Per partecipare è necessario:

Seguire @oppoitalia su Instagram, TikTok oppure YouTube.

su Instagram, TikTok oppure YouTube. Commentare il post dedicato all’iniziativa.

Pubblicare sul proprio profilo, come post o storia, una fotografia o un video del proprio tramonto.

Taggare @oppoitalia e inserire gli hashtag #OPPOFindX10Series e #BestSunsetMomentswithOPPO.

Il contenuto deve essere originale e realizzato esclusivamente con uno smartphone, indipendentemente dalla marca o dal modello utilizzato. Non sono ammessi materiali che violino diritti di terzi, contenuti offensivi o pubblicazioni contrarie alla normativa vigente. È inoltre necessario mantenere pubblico il profilo fino alla proclamazione del vincitore.

Il premio e la scelta del vincitore

A valutare le candidature sarà una commissione composta da due membri del team OPPO Italia. I criteri indicati comprendono qualità tecnica e composizione, originalità dello scatto e capacità di comunicare le emozioni associate al tramonto e al viaggio. Il vincitore riceverà un OPPO Find X10 Pro Max, un paio di auricolari OPPO Enco X4 e una Gift Card SiVola da 5.000 euro, utilizzabile entro 12 mesi per acquistare un viaggio organizzato. La proclamazione è prevista per il 18 novembre 2026 sui canali social di OPPO Italia; la persona selezionata sarà contattata anche tramite messaggio privato.

Per chi vuole partecipare, quindi, il periodo da segnare sul calendario è quello compreso tra il 15 ottobre e il 15 novembre. La fotografia scelta non dovrà necessariamente mostrare un luogo famoso: dovrà soprattutto raccontare un tramonto in modo personale, attraverso lo sguardo di chi lo ha immortalato.

Fonte: TecnoAndroid