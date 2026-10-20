Carrie di Mike Flanagan su Prime: il bullismo diventa social

La nuova serie Carrie firmata da Mike Flanagan è arrivata su Prime con una scommessa tutt’altro che semplice, cioè allargare gli orizzonti del romanzo di Stephen King senza snaturarlo. E la scommessa funziona. Il regista mette mano a un classico e lo aggiorna con intelligenza, spostando il baricentro del racconto su un tema che oggi pesa più che mai, il bullismo nell’epoca dei social. Il risultato è un adattamento che espande con efficacia la materia di partenza e la rende sorprendentemente attuale.

Non si tratta di una semplice operazione nostalgia e nemmeno di una trasposizione ricalcata pagina dopo pagina. Flanagan sceglie di usare il testo originale come fondamenta per costruire qualcosa di più ampio, dove la vicenda di una ragazza presa di mira diventa lo specchio di dinamiche che il presente conosce fin troppo bene. Proprio in questo passaggio, dal libro allo schermo e da un’epoca all’altra, la nuova versione trova la sua ragion d’essere.

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Il bullismo nell’era social e i nuovi mostri

Il cuore dell’operazione sta tutto in un’intuizione precisa. I mostri non sono più soltanto quelli che si nascondono nell’ombra ma prendono forma dall’umiliazione condivisa, amplificata e rilanciata dagli schermi. La prevaricazione raccontata nella serie ha qualcosa di epidemico. Si diffonde, contagia, cresce fino a diventare incontrollabile. È un’immagine forte e anche piuttosto inquietante, perché suggerisce che la crudeltà non resta più confinata nei corridoi di una scuola ma viaggia ovunque, alla velocità di un clic.

Qui sta la vera differenza rispetto a una lettura più tradizionale della storia. Le piattaforme social trasformano le vessazioni in uno spettacolo collettivo, dove chi guarda diventa parte del meccanismo quasi senza accorgersene. Flanagan sfrutta questa dimensione per dare nuova linfa all’orrore, che smette di essere soltanto soprannaturale e diventa profondamente sociale. Il risultato è un racconto in cui la paura nasce tanto da ciò che accade quanto dal modo in cui tutto viene osservato, commentato e moltiplicato.

Un classico di Stephen King riletto per il presente

Aggiornare un’opera così conosciuta è sempre un esercizio delicato. Il rischio di scivolare nel già visto o, al contrario, di stravolgere l’originale fino a renderlo irriconoscibile è sempre dietro l’angolo. La rilettura di Carrie evita entrambe le trappole perché non si limita a cambiare lo scenario. Ripensa il significato stesso della storia e lo adatta a un pubblico che vive immerso nella connessione continua.

L’universo di Stephen King si presta da sempre a questo genere di operazioni, e Flanagan dimostra di saperlo maneggiare con cura. Il formato seriale gli concede lo spazio per scavare più a fondo, per allargare la prospettiva e per dare peso a sfumature che un racconto più compatto avrebbe inevitabilmente sacrificato. È proprio questa espansione a rendere l’adattamento convincente, perché ogni aggiunta sembra rispondere a un’esigenza precisa e non a semplice riempitivo.

Il punto di forza principale resta comunque il legame con l’attualità. Il bullismo raccontato in questa versione non appartiene a un passato lontano ma parla direttamente al presente, ai suoi linguaggi e alle sue ferite. La nuova Carrie di Mike Flanagan è disponibile in streaming su Prime.

Fonte: TecnoAndroid