Google SynthID entra tra le migliori invenzioni del 2026 secondo TIME

Riconoscere un’immagine generata dall’intelligenza artificiale non è sempre semplice, soprattutto quando il risultato appare realistico. Per rendere più trasparente l’origine dei contenuti digitali, Google ha sviluppato SynthID, una tecnologia che inserisce filigrane digitali invisibili nei contenuti creati con l’IA. Il progetto è stato ora incluso da TIME nella sua selezione delle migliori invenzioni del 2026. Il riconoscimento arriva in un momento in cui immagini, video, audio e testi generati artificialmente sono sempre più realistici. La possibilità di verificare la provenienza dei contenuti diventa quindi uno strumento utile per orientarsi online, senza affidarsi esclusivamente a ciò che si vede o si ascolta.

Come funziona la filigrana invisibile di Google

SynthID inserisce una filigrana digitale direttamente durante la generazione del contenuto. Il sistema è progettato per lasciare un segno non visibile e resistente, senza modificare la qualità del risultato. La tecnologia supporta immagini, video, audio e testi prodotti con l’intelligenza artificiale.

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Secondo i dati condivisi da Google, sono già stati contrassegnati oltre 180 miliardi di immagini e video, insieme a una quantità di audio equivalente a circa 240.000 anni di riproduzione. Numeri che danno un’idea della scala raggiunta dal progetto e della sua applicazione a diverse tipologie di contenuti digitali. La tecnologia non si limita inoltre ai media tradizionali. Google ha annunciato anche SynthID Bio, una variante pensata per la biologia sintetica, estendendo il sistema di watermarking a un ambito diverso dalla creazione di contenuti destinati alla fruizione online.

Dove verificare i contenuti generati dall’IA

Per rendere queste informazioni accessibili agli utenti, Google ha integrato strumenti di verifica in alcuni dei propri servizi. Le funzionalità legate a SynthID sono disponibili in Google Search, nell’app Gemini e in Chrome. È inoltre possibile utilizzare SynthID Detector, uno strumento dedicato alla verifica dei contenuti provenienti da Google e dai partner coinvolti.

Questi strumenti possono fornire ulteriori elementi sulla provenienza dei contenuti, aiutando a distinguere ciò che è stato generato con l’intelligenza artificiale. La filigrana, tuttavia, non equivale a un sistema universale capace di identificare qualsiasi contenuto artificiale: la verifica riguarda i materiali supportati dalla tecnologia. L’inserimento di SynthID nella lista di TIME porta l’attenzione su un aspetto importante dello sviluppo dell’intelligenza artificiale: accanto alla capacità di generare media sempre più convincenti, cresce la necessità di strumenti che aiutino a comprenderne l’origine. La trasparenza dipenderà anche dalla diffusione di queste tecnologie e dalla loro integrazione nei servizi utilizzati ogni giorno.

Fonte: TecnoAndroid