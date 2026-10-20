LG Sound Suite si aggiorna: arrivano DTS, Google Cast e doppio subwoofer

Un sistema home cinema wireless deve adattarsi non soltanto ai contenuti riprodotti, ma anche alla disposizione della casa e alla rete a cui è collegato. Con i nuovi aggiornamenti di LG Sound Suite, LG amplia le possibilità di configurazione del proprio sistema audio modulare, introducendo il supporto DTS sulla soundbar H7, Google Cast e la possibilità di utilizzare due subwoofer W7.

Le novità riguardano anche la connettività: il sistema supporta ora le reti Wi-Fi a 6 GHz e i canali DFS a 5 GHz, ampliando le opzioni disponibili per collegare i diversi componenti. L’aggiornamento interessa la piattaforma presentata al CES 2026, basata sulla tecnologia Dolby Atmos FlexConnect, che consente di costruire una configurazione audio in funzione degli spazi domestici.

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DTS arriva sulla soundbar LG H7

La novità più rilevante per gli appassionati di home cinema è il supporto a DTS, formato audio immersivo che si aggiunge alle tecnologie già disponibili nell’ecosistema LG Sound Suite. La compatibilità sulla soundbar LG H7 amplia le possibilità di riproduzione con sorgenti e contenuti supportati, offrendo un’ulteriore opzione per chi utilizza il sistema con film, serie TV e videogiochi. L’aggiornamento risponde anche alle richieste degli utenti interessati a una maggiore compatibilità tra i formati audio utilizzati nell’intrattenimento domestico.

LG sta inoltre sviluppando il supporto alla riproduzione di contenuti DTS attraverso LG Media Connect Hub, pensato per collegare sorgenti esterne compatibili. Per questa funzione, l’azienda comunicherà ulteriori dettagli in seguito.

Due subwoofer LG W7 per una maggiore libertà

Credits: TecnoAndroid

LG Sound Suite amplia anche le possibilità di configurazione dei bassi: dopo l’aggiornamento, il sistema può includere due subwoofer LG W7 anziché uno solo. Questa soluzione è particolarmente interessante negli ambienti più grandi, dove la distribuzione delle basse frequenze può risultare meno uniforme. La possibilità di collocare due subwoofer in punti differenti della stanza offre maggiore libertà nella configurazione e può contribuire a ottenere un ascolto più equilibrato nelle diverse posizioni. La modularità rimane uno degli elementi centrali del sistema. La configurazione può essere adattata agli spazi disponibili e ampliata nel tempo, senza dover necessariamente partire da un impianto home cinema tradizionale con una disposizione rigida dei diffusori.

Wi-Fi a 6 GHz, canali DFS e Google Cast

Gli aggiornamenti intervengono anche sulla connettività wireless. Il supporto al Wi-Fi a 6 GHz e ai canali DFS a 5 GHz amplia le possibilità di collegamento dei componenti, con nuove opzioni per le configurazioni stereo e multi-speaker.

Sulla soundbar LG H7 arriva inoltre Google Cast, che permette di inviare al sistema musica, podcast e altri contenuti compatibili. La funzione rende più immediato l’accesso alle sorgenti audio e si integra con le tecnologie già presenti nella piattaforma. Tra queste figurano Dolby Atmos, Dolby Atmos FlexConnect, Sound Follow e Room Calibration Pro. L’insieme delle funzioni è pensato per offrire un’esperienza audio che possa adattarsi alla stanza e alle preferenze di ascolto, mantenendo la libertà di configurazione tipica dell’architettura modulare.

Un ecosistema audio che si amplia

Con questi aggiornamenti, LG Sound Suite estende la compatibilità con i formati immersivi, aggiunge nuove opzioni per la riproduzione musicale e permette di intervenire in modo più flessibile sulla configurazione dei diffusori. LG non ha indicato nel comunicato una data precisa per la disponibilità di tutte le singole funzionalità. L’azienda precisa inoltre che prodotti, caratteristiche e tempistiche possono subire variazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale LG dedicato a Sound Suite.

Fonte: TecnoAndroid