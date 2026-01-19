RTX 5070 Ti e 5060 Ti: non sono fuori produzione, ma trovarle è difficile

Capire cosa stia succedendo davvero riguardo le RTX 5070 Ti e alle RTX 5060 Ti da 16 GB non è semplicissimo. Ciò perché la vicenda si è trasformata in una sorta di ping-pong comunicativo tra produttori, partner e media specializzati. Il punto di partenza, però, è chiaro: qualcosa nella filiera non sta funzionando come dovrebbe. E i segnali arrivano ormai anche dal mercato. Tutto nasce da quanto riportato da Hardware Unboxed, che in un video ha spiegato come Asus abbia deciso di rallentare in modo drastico la produzione delle proprie versioni di RTX 5070 Ti e RTX 5060 Ti da 16 GB, arrivando addirittura a classificarle come “end-of-life”. Il motivo sarebbe una carenza di memorie tale da rendere poco sostenibile continuare a produrle. Non si parla quindi di una scelta strategica o di un cambio di gamma, ma di un problema molto più concreto: mancano i componenti, e senza quelli le linee si fermano.

Asus: lo scenario che coinvolge le RTX 5070 Ti e RTX 5060 Ti da 16 GB

A complicare il quadro è intervenuta Nvidia che, tramite The Verge, ha voluto mettere alcuni paletti. Ben Berraondo, responsabile delle pubbliche relazioni globali per GeForce, ha chiarito che la produzione delle GPU non è stata interrotta e che tutte le SKU della serie RTX restano ufficialmente attive. La domanda è forte, le memorie sono poche, ma le spedizioni continuano e il lavoro con i fornitori prosegue per massimizzare la disponibilità. Una dichiarazione che, letta così, sembra smentire l’idea di uno stop netto, ma che non nega affatto l’esistenza di un collo di bottiglia.

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Proprio per evitare fraintendimenti, Hardware Unboxed è tornata sull’argomento. Ciò specificando che Asus non avrebbe mai affermato che Nvidia abbia messo fuori produzione la RTX 5070 Ti. La questione riguarderebbe esclusivamente le versioni Asus, comprese le linee Prime e TUF Gaming, per le quali la disponibilità sarebbe diventata talmente ridotta da giustificarne l’uscita di scena. Il risultato pratico, però, cambia poco: anche se sulla carta la GPU esiste ancora, per molti retailer è quasi impossibile trovarla.