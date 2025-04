NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti avvistata nei benchmark: primi dettagli sulla nuova GPU

NVIDIA

La nuova NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti è comparsa in una prima serie di benchmark online, fornendo indicazioni preliminari sulle sue prestazioni e configurazioni tecniche. Il test è stato rilevato su Geekbench e mostra una scheda grafica destinata alla fascia medio-alta, con specifiche allineate alle attese per la prossima generazione di GPU Ada Lovelace-Next.

Le prime informazioni tecniche su RTX 5060 Ti

Secondo i dati raccolti, la nuova GeForce RTX 5060 Ti monta una GPU AD107, già utilizzata su alcuni modelli precedenti, ma ottimizzata per offrire maggiore efficienza e prestazioni migliori. Il test segnala la presenza di 10 GB di memoria video GDDR6, una configurazione inedita per questo segmento, che suggerisce un miglior bilanciamento tra carico grafico e consumo energetico.

Il clock di base registrato è di 2.4 GHz, con una frequenza massima rilevata intorno ai 2.5 GHz, valori coerenti con quelli della generazione RTX 40. Le specifiche indicano una larghezza di banda di memoria potenziata e una struttura complessiva pensata per garantire stabilità anche in scenari di utilizzo intensivo, come il gaming in 1440p e le applicazioni creative.

Benchmark e prestazioni: confronto con RTX 4060 Ti

Nel test su Geekbench, la RTX 5060 Ti ha ottenuto un punteggio OpenCL che la posiziona appena sopra la RTX 4060 Ti, confermando un incremento marginale delle prestazioni, ma con maggiore efficienza. L’incremento prestazionale, pur non rivoluzionario, sembra indicare un affinamento della piattaforma piuttosto che un cambio radicale.

Questa scelta suggerisce che NVIDIA stia puntando su ottimizzazioni architetturali, piuttosto che su un salto netto in termini di potenza. L’obiettivo potrebbe essere quello di offrire un buon rapporto prestazioni/consumi, riducendo i costi di produzione e mantenendo prezzi competitivi per il mercato mainstream.

Tempistiche e disponibilità attesa

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di NVIDIA sulla data di lancio della GeForce RTX 5060 Ti. Tuttavia, l’apparizione nei benchmark suggerisce che il debutto commerciale potrebbe avvenire nel corso dell’estate 2025, forse in contemporanea con altri modelli della serie RTX 50.

Come già accaduto in passato, la versione Ti sarà probabilmente seguita da una variante standard, con specifiche leggermente ridotte. Gli utenti dovranno però attendere ulteriori test indipendenti per valutare l’effettiva resa in scenari reali.