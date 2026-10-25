Rolls-Royce Cullinan Braman Pink: il SUV rosa nato per Miami

A Miami è arrivata una Rolls Royce Cullinan rosa che sembra pensata apposta per lo spirito della città. La casa britannica, la stessa che ha firmato l’esemplare unico Phantom Hummingbird, ha appena consegnato a una concessionaria locale un Cullinan personalizzato verniciato in una tinta esclusiva chiamata Braman Pink, abbinata a un abitacolo dello stesso colore. Un SUV di lusso che racconta alla perfezione l’anima esuberante della metropoli della Florida e che si può acquistare soltanto da Rolls Royce Miami.

Il salone fa parte del gruppo Braman Motors ed è il primo punto vendita in assoluto per cui il marchio inglese abbia sviluppato una tonalità su misura. Il Braman Pink non è un semplice capriccio di carrozzeria. La concessionaria lo propone infatti come finitura esterna, come colore per la pelle degli interni e anche per altri rivestimenti e dettagli decorativi, lasciando al cliente parecchio margine per decidere quanto spingersi in là.

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Fuori sobria, dentro un’esplosione di rosa

Come accade con le migliori edizioni limitate del Cullinan, all’esterno il rosa resta piuttosto discreto. La vernice Braman Pink compare solo nelle sottili linee decorative che corrono lungo la fiancata del SUV, le cosiddette coach line, senza stravolgere l’eleganza della carrozzeria. Una scelta misurata, quasi trattenuta, che però non anticipa affatto quello che si trova aprendo le portiere.

Chi ha commissionato questo esemplare ha voluto un abitacolo decisamente più audace. La tinta pastello avvolge i sedili, alcune parti della plancia, la console centrale e il tunnel della trasmissione, oltre ai pannelli delle porte. A completare il quadro ci sono inserti in legno e finiture metalliche, che riguardano anche le bocchette dell’aria e le griglie degli altoparlanti. Salire a bordo dev’essere un po’ come entrare in una casa di Barbie a grandezza naturale, con tutta la raffinatezza che ci si aspetta da una Rolls Royce.

La personalizzazione è il vero affare per il marchio

Dietro questo progetto c’è la volontà precisa della concessionaria di lasciare un segno nella gamma colori del costruttore. Alex Shack, direttore operativo del dealer, lo ha spiegato così: «Con il Braman Pink abbiamo voluto creare qualcosa che non esisteva nella tavolozza Rolls Royce, una finitura capace di catturare il carattere di Miami e i gusti personali dei nostri clienti. Vedere arrivare queste prime vetture significa veder realizzata quella visione e dimostra cosa si può ottenere quando una concessionaria partecipa attivamente al processo Bespoke. Offre ai nostri clienti un livello di esclusività che non troveranno da nessun’altra parte se non da Rolls Royce Miami».

Sul prezzo di un Cullinan Braman Pink non è trapelato nulla, ma è facile immaginare che la cifra sia tutt’altro che contenuta. Negli ultimi anni Rolls Royce, proprio come altri costruttori tra cui Bentley, ha puntato con decisione sulle opzioni di personalizzazione, anche perché si tratta di un approccio estremamente redditizio. Nel 2023 la casa britannica aveva fatto sapere che ogni auto nuova venduta presentava almeno un elemento realizzato su misura. Parallelamente il marchio si è spinto sempre più nel territorio dei modelli ultra esclusivi a tiratura limitata. All’inizio del 2026 ha svelato la spettacolare Nightingale, una carrozzeria fuoriserie che sarà prodotta in appena 100 esemplari, ciascuno con un prezzo di partenza stimato intorno agli 8,2 milioni di euro.

Fonte: TecnoAndroid