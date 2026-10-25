Jenna Ortega in pausa dalla TV dopo Mercoledì 3

Jenna Ortega ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione una volta archiviata la terza stagione di Mercoledì. L’attrice ha parlato apertamente del suo futuro sul piccolo schermo e il messaggio è piuttosto chiaro: “Voglio lasciare spazio a cose nuove”. Parole semplici che però pesano parecchio, soprattutto se a pronunciarle è il volto che più di ogni altro ha legato il proprio nome alla serie dedicata alla figlia più cupa e ironica della Famiglia Addams.

Non si tratta di una frase buttata lì per caso. Per la giovane star il percorso con questo personaggio è stato tutto, o quasi. È proprio grazie al successo dello show che la sua carriera è letteralmente esplosa, trasformandola in uno dei nomi più riconoscibili della sua generazione. Ed è per questo che la scelta di fermarsi con la TV suona come la fine di un’era, almeno per come il pubblico ha imparato a conoscerla finora.

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Mercoledì e Jenna Ortega, un legame difficile da sciogliere

La serie Netflix basata sulla Famiglia Addams ha avuto un ruolo enorme nella vita professionale dell’attrice. Prima di questo progetto il suo nome circolava già nell’ambiente, ma è stato il ruolo della protagonista a cambiare davvero le cose. Mercoledì è diventata in poco tempo un fenomeno, e con lei anche chi le ha prestato il volto. Un’identificazione così forte tra interprete e personaggio porta con sé tanti vantaggi, è chiaro, ma anche qualche rischio.

Quando un ruolo diventa così iconico, infatti, diventa complicato liberarsene. Il pubblico tende a vedere l’attore sempre nello stesso modo e le proposte rischiano di somigliarsi un po’ tutte. La volontà di Jenna Ortega di aprirsi a esperienze diverse va letta anche in questa direzione. L’idea di “lasciare spazio a cose nuove” racconta il desiderio di non restare intrappolata in un’unica immagine, per quanto amata e fortunata possa essere.

C’è poi un dettaglio da non trascurare. La pausa annunciata riguarda la televisione, non la recitazione in generale. Parlare di addio sarebbe quindi sbagliato. Più che una chiusura, sembra una scelta di campo, un modo per prendere fiato dopo anni intensi e capire quale strada imboccare.

La terza stagione come punto di svolta

Tutto questo rende ancora più interessante l’arrivo della terza stagione di Mercoledì. Per chi segue la serie fin dall’inizio, i nuovi episodi avranno un sapore particolare, perché potrebbero rappresentare l’ultimo capitolo televisivo dell’attrice per un bel po’ di tempo. Non è detto che la storia del personaggio finisca qui, questo non è stato chiarito, ma per la protagonista si tratta comunque di un passaggio delicato.

Chi ha amato l’ironia tagliente e lo sguardo glaciale della figlia degli Addams guarderà quindi a questa nuova stagione con occhi diversi. Ogni scena potrebbe avere un peso in più, proprio perché segna il momento in cui Jenna Ortega si prepara a voltare pagina rispetto al piccolo schermo. Il successo costruito in questi anni le permette di potersi permettere una scelta del genere, senza la fretta di dover accettare qualsiasi progetto pur di restare sotto i riflettori.

La decisione arriva in un momento preciso della sua carriera, quando il nome dell’attrice è ormai indissolubilmente legato allo show che l’ha resa famosa in tutto il mondo. La terza stagione di Mercoledì è in arrivo e, per la giovane interprete, potrebbe davvero chiudere un capitolo importante della sua storia professionale in televisione.

Fonte: TecnoAndroid