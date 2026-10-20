ROG Xbox Ally X20, la console portatile ASUS costa 2.599 euro

Una scocca nera traslucida, dettagli dorati e un display OLED da 7,4 pollici: ROG Xbox Ally X20 è la nuova console portatile con cui ASUS Republic of Gamers celebra vent’anni di attività. Disponibile dal 16 ottobre 2026, questa edizione speciale si distingue anche per la dotazione inclusa nella confezione, che comprende occhiali per la realtà aumentata e due custodie dedicate.

Il prezzo è decisamente elevato: 2.599 euro per un bundle che riunisce la console, gli occhiali ROG XREAL R1 Edition 20, una custodia dbrand Killswitch personalizzata e una protezione Pelican. Non si tratta quindi soltanto di una variante estetica della famiglia Ally, ma di un pacchetto rivolto a chi cerca una configurazione portatile completa e un dispositivo dal carattere distintivo.

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Display OLED e processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Il cuore della ROG Xbox Ally X20 è il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, affiancato da un pannello OLED da 7,4 pollici appartenente alla famiglia ROG Nebula HDR. Il supporto al Variable Refresh Rate (VRR) permette di sincronizzare dinamicamente la frequenza di aggiornamento con il frame rate dei giochi, riducendo il tearing e rendendo più fluide le immagini quando le prestazioni cambiano durante una sessione.

Il display mette a disposizione anche due modalità HDR. HDR Native mantiene una resa fedele ai colori e all’illuminazione previsti dagli sviluppatori, mentre HDR Vivid accentua contrasto e saturazione per un risultato visivamente più intenso.

ASUS ha lavorato anche sulla dissipazione del calore. Il nuovo sistema ROG Intelligent Cooling distribuisce il flusso d’aria lungo tre percorsi, intervenendo sulla zona posteriore dello schermo OLED, sulle alette del dissipatore e direttamente sul processore. Le ventole adottano un diametro maggiore e un numero ridotto di pale: secondo i dati dichiarati dal produttore, il flusso d’aria migliora del 20%, mentre la superficie delle alette cresce dell’11%.

Joystick TMR e controlli personalizzabili

L’attenzione al controllo passa dai joystick con sensori magnetici TMR, progettati per limitare il rischio di stick drift. ASUS dichiara una zona morta del 3% e un algoritmo aggiornato per ridurre gli scatti indesiderati lungo i quattro assi. La croce direzionale è inoltre trasformabile: può passare da una configurazione a quattro direzioni a una a otto direzioni senza bisogno di attrezzi, una possibilità utile soprattutto nei picchiaduro. Le impugnature rivestite in gomma sono state progettate per migliorare la presa, mentre i grilletti a impulso offrono un feedback aptico durante il gioco.

Anche la componente software riceve diverse novità. Armoury Crate Special Edition (ACSE) introduce un’interfaccia ridimensionabile, nuove modalità di illuminazione Aura Sync e profili di gioco più flessibili. Con Default Game Profile 2.0, le impostazioni delle prestazioni modificate manualmente possono essere salvate direttamente nel profilo del singolo titolo.

I tasti rapidi dedicati a Command Center, Library e Action sono ora riassegnabili. Debutta inoltre la Travel Mode, che limita automaticamente la potenza di ricarica a 65 W quando viene attivata la modalità aereo, con la possibilità di abilitarla anche manualmente. La funzione è pensata per migliorare la compatibilità con le prese di alimentazione presenti su aerei e treni.

Occhiali AR e accessori inclusi nel bundle

Una parte importante del prezzo è legata agli accessori. Nella confezione trovano posto gli ROG XREAL R1 Edition 20, occhiali da gaming AR capaci di proiettare uno schermo virtuale percepito come un display da 171 pollici a quattro metri di distanza.

Il sistema utilizza un pannello Micro-OLED con frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta dichiarato di 0,01 ms. Il campo visivo raggiunge 57 gradi e il tracciamento 3DoF permette di seguire i movimenti della testa; la modalità Anchor mantiene invece lo schermo virtuale fermo nella posizione scelta. Completano la dotazione una custodia dbrand Killswitch con grafica dedicata e cappucci per gli stick, oltre a una custodia protettiva Pelican progettata per trasportare la console e gli accessori.

Prezzo e disponibilità in Italia

ASUS ROG Xbox Ally X20 è disponibile dal 16 ottobre 2026 al prezzo consigliato di 2.599 euro. Il bundle può essere acquistato tramite ASUS eShop, presso gli ASUS Gold Store e su Amazon.

Fonte: TecnoAndroid