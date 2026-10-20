Satispay Red senza abbonamento: arriva la carta di debito gratuita

La carta di debito Satispay Red può essere richiesta anche senza sottoscrivere un piano in abbonamento. La novità, disponibile dal 19 ottobre 2026, amplia le possibilità offerte dal conto digitale della fintech italiana e introduce una nuova fase nella distribuzione delle carte, che hanno già raccolto quasi 100.000 richieste a poche settimane dal debutto.

Satispay supera intanto i 650.000 IBAN e conta oltre 6,5 milioni di utenti. La carta si inserisce in una piattaforma che riunisce pagamenti, bonifici, gestione delle spese e strumenti per investire, senza prevedere un canone mensile per il conto. La nuova formula permette di utilizzare Red senza vincolarsi a un abbonamento, mantenendo diversi vantaggi anche sulle operazioni effettuate fuori dall’Italia. Restano inoltre disponibili i piani Plus, Metal e Velvet, che comprendono le rispettive carte e servizi aggiuntivi.

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Carta Satispay Red: i vantaggi senza canone

La carta di debito è pensata per gli acquisti quotidiani e per i pagamenti in negozio e online. Chi la richiede senza abbonamento può effettuare pagamenti in valuta estera senza commissioni aggiuntive fino a 1.200 euro al mese.

Sono gratuiti anche i prelievi di contante fino a 200 euro oppure per un massimo di cinque operazioni mensili. Superata una delle due soglie, viene applicata una commissione dell’1,9% per operazione. Ogni acquisto effettuato con la carta permette inoltre di accumulare un Punto Cashback per ogni euro speso, senza un limite all’importo dei pagamenti che generano punti. Il cashback ottenuto può essere utilizzato per le spese successive attraverso l’app Satispay.

Bonifici istantanei, risparmio e investimenti nella stessa app

La carta rappresenta una componente di un’offerta finanziaria più ampia. Dal conto Satispay è possibile inviare e ricevere bonifici istantanei SEPA gratuitamente, impostare addebiti diretti per utenze e servizi e dilazionare gli acquisti senza interessi tramite Paga in 3.

Per chi desidera gestire la liquidità è disponibile il Salvadanaio Remunerato, che investe in un fondo monetario e riporta un rendimento annualizzato stimato fino al 2,61%. Si tratta di un rendimento indicativo, non garantito, che può variare nel tempo in base alle condizioni del fondo.

L’app comprende anche una sezione dedicata agli investimenti in azioni ed ETF. Secondo i dati comunicati dall’azienda, sono già oltre 40.000 le persone che acquistano e vendono questi strumenti direttamente dalla piattaforma. Quasi la metà degli utenti che investono in ETF ha attivato un piano di accumulo. La collaborazione con Vanguard consente di impostare investimenti ricorrenti senza commissioni di acquisto sugli ETF Vanguard selezionati. Grazie agli ETF frazionati, è possibile iniziare con importi a partire da un euro. Come per ogni investimento, anche in questo caso il capitale è esposto alle oscillazioni del mercato.

I piani Plus, Metal e Velvet mantengono i servizi aggiuntivi

Chi cerca ulteriori vantaggi può continuare a scegliere gli abbonamenti Satispay Plus, Metal e Velvet, nei quali le carte associate sono incluse senza costi aggiuntivi. I diversi piani comprendono benefici legati a servizi e partner esterni, con offerte che variano in base alla formula scelta.

Tra le collaborazioni figurano Allianz Partners per le coperture assicurative, Dragonpass per l’accesso a oltre 1.400 lounge aeroportuali, WeRoad per i viaggi e NordVPN per la protezione della navigazione online. L’ecosistema include inoltre servizi dedicati al benessere, alla mobilità urbana e all’informazione, con partner come Serenis, Anapana, Dott, Brum, Corriere Naviga e Gazzetta dello Sport. Per l’emissione delle carte fisiche e virtuali, Satispay utilizza la piattaforma di Marqeta, che gestisce le transazioni in tempo reale attraverso API aperte.

Con la disponibilità di Red senza abbonamento, Satispay amplia l’accesso alla propria carta di debito senza eliminare le formule a pagamento. Gli utenti possono così scegliere tra una carta priva di canone mensile e piani che integrano servizi supplementari, mantenendo pagamenti, risparmio e investimenti all’interno dello stesso conto digitale.

Fonte: TecnoAndroid