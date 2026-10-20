Huawei presenta SCALE in Europa per accelerare la doppia transizione

L’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella trasformazione dell’industria europea. È in questo scenario che Huawei ha presentato SCALE, un nuovo framework dedicato al mercato europeo per rafforzare la collaborazione con clienti e partner e accompagnare la transizione digitale e ambientale del continente.

L’annuncio è arrivato a Firenze durante Huawei Connect Europe 2026, l’undicesima edizione dell’evento organizzato dall’azienda, che ha riunito migliaia di rappresentanti delle imprese, del settore tecnologico e dell’ecosistema dei partner. Il confronto si è concentrato sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dalle tecnologie avanzate per la competitività, la sostenibilità e l’evoluzione dei processi industriali. Alla manifestazione hanno partecipato anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Il tema scelto per l’edizione 2026, Advancing Intelligent & Green Europe, ha messo al centro il rapporto tra innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile.

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Huawei punta sulla collaborazione con i partner europei

Nel suo intervento di apertura, David Wang, Deputy Chairman of the Board e Rotating Chairman di Huawei, ha ribadito l’impegno dell’azienda nel mercato europeo, sottolineando la collaborazione con oltre 5.000 partner per affrontare le esigenze concrete dei clienti attraverso nuove soluzioni tecnologiche. La strategia illustrata durante l’evento considera l’intelligenza artificiale uno dei fattori destinati a incidere sulla produttività dei settori industriali. Huawei intende contribuire a questa trasformazione lavorando insieme alle realtà locali, con un modello che combina sviluppo tecnologico, collaborazione e creazione di valore condiviso.

Anche Leo Chen, Senior Vice President e President of Enterprise Sales di Huawei, ha delineato le priorità per il mercato europeo. Da una parte, l’azienda vuole sviluppare prodotti e soluzioni calibrati sulle necessità dei diversi comparti industriali; dall’altra, punta a rafforzare le competenze e le capacità operative dei partner presenti sul territorio.

Che cos’è il framework SCALE

Credits: TecnoAndroid

Il nuovo framework amplia il modello di collaborazione Huawei + Partners già utilizzato in Europa. Il nome SCALE riunisce cinque direttrici operative, pensate per rendere più efficace il lavoro congiunto tra Huawei e il proprio ecosistema di partner.

Scenario-based Solutions: soluzioni progettate in funzione di specifici scenari di utilizzo e delle esigenze dei clienti.

soluzioni progettate in funzione di specifici scenari di utilizzo e delle esigenze dei clienti. Co-Innovation: sviluppo congiunto di nuove soluzioni attraverso la collaborazione tra Huawei e partner.

sviluppo congiunto di nuove soluzioni attraverso la collaborazione tra Huawei e partner. Aligned Marketing: coordinamento delle attività di marketing per presentare le offerte al mercato.

coordinamento delle attività di marketing per presentare le offerte al mercato. Local Service: servizi e supporto locale per rispondere alle necessità dei clienti europei.

servizi e supporto locale per rispondere alle necessità dei clienti europei. Consistent Quality & Efficient Collaboration: attenzione alla qualità e all’efficienza della collaborazione lungo le diverse fasi del lavoro.

Le cinque aree collegano quindi lo sviluppo delle soluzioni, la loro promozione commerciale e l’assistenza sul territorio. Il framework è stato presentato per aiutare i partner a rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti, integrare le tecnologie Huawei nelle proprie offerte e consolidare le capacità di servizio.

Fonte: TecnoAndroid