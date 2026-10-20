Hyundai IONIQ 3, tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027

La Hyundai IONIQ 3 entra nella selezione finale del Premio Auto Europa 2027, il riconoscimento assegnato ogni anno dall’Unione Italiana Giornalisti Automotive (UIGA). La hatchback elettrica del marchio coreano è stata scelta tra le novità automobilistiche in gara dai giornalisti dell’associazione e dalla giuria degli Opinion Leader, conquistando un posto tra i sette modelli finalisti.

Sviluppata in Europa e prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, la vettura porta la gamma a zero emissioni del costruttore nel segmento B, con una proposta che abbina dimensioni compatte, abitabilità e tecnologia di bordo. La candidatura al premio valorizza una vettura progettata per il mercato europeo, con particolare attenzione allo spazio interno, all’efficienza e alla semplicità di utilizzo. Tra gli elementi distintivi figurano un sistema multimediale di nuova generazione e due opzioni di batteria, pensate per rispondere a esigenze di percorrenza differenti.

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Design compatto e spazio da segmento superiore

La Hyundai IONIQ 3 adotta il linguaggio stilistico Art of Steel, interpretato attraverso la silhouette Aero Hatch. Le proporzioni esterne sono quelle di una vettura di segmento B, ma l’abitacolo è stato progettato per offrire una vivibilità paragonabile a quella di modelli appartenenti alla categoria superiore. Il passo di 2.680 mm e il pavimento piatto contribuiscono a sfruttare lo spazio disponibile per i passeggeri. Il comfort durante gli spostamenti è favorito anche dalla silenziosità dell’abitacolo, mentre il vano bagagli raggiunge una capacità complessiva di 441 litri.

Infotainment Android e intelligenza artificiale

Sul fronte digitale, IONIQ 3 introduce per la prima volta in Europa PLEOS Connect, il sistema di infotainment Hyundai basato su Android Automotive OS. La configurazione prevede un display con diagonale fino a 14,6 pollici e aggiornamenti software OTA, che consentono di ricevere nuove versioni del sistema attraverso la rete. Tra le funzionalità disponibili figura anche Gleo AI, pensata per rendere più naturale l’interazione con l’auto. L’interfaccia e i servizi digitali si affiancano alle caratteristiche dell’abitacolo, con una dotazione che punta a integrare le funzioni tecnologiche nell’esperienza di guida quotidiana.

Autonomia fino a 497 km e ricarica in circa 30 minuti

La gamma della Hyundai IONIQ 3 comprende due batterie. La versione da 61 kWh dichiara un’autonomia massima di 497 km nel ciclo combinato WLTP, mentre quella da 42,2 kWh arriva fino a 344 km. L’efficienza aerodinamica contribuisce a contenere i consumi e favorisce anche una maggiore silenziosità durante la marcia.

Quando le condizioni sono ottimali, la ricarica dal 10% all’80% richiede circa 30 minuti. La vettura supporta inoltre la ricarica trifase in corrente alternata fino a 22 kW e integra la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette di utilizzare l’energia immagazzinata nella batteria per alimentare dispositivi elettrici esterni.

Fonte: TecnoAndroid