Spotify Partner Program e Memberships è in Italia: ci sono novità per i creator

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L’annuncio arriva mentre i video podcast continuano a conquistare il pubblico italiano, con numeri in forte crescita rispetto allo scorso anno.
Spotify Partner Program: cosa cambia per gli abbonati Premium
Con il nuovo programma, gli utenti Spotify Premium possono guardare i video podcast aderenti senza le tradizionali interruzioni pubblicitarie dinamiche.
Questo non significa che ogni forma di pubblicità scomparirà. Le sponsorizzazioni inserite direttamente dai creator nei contenuti continueranno infatti a essere presenti.
Cambia anche il sistema di remunerazione. Per le visualizzazioni Premium, gli autori riceveranno compensi legati alla fruizione degli episodi, mentre potranno continuare a guadagnare attraverso gli annunci destinati agli utenti gratuiti.
Per la pubblicità gestita da Spotify, i creator riceveranno il 50% dei ricavi riconosciuti, mantenendo invece il 100% degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni concordate autonomamente.
Arrivano le Memberships: contenuti esclusivi a pagamento
La seconda novità riguarda Memberships, disponibile in Italia e in altri 33 Paesi.
Questa funzione permette ai creator idonei di proporre abbonamenti dedicati ai fan, offrendo episodi esclusivi, contenuti aggiuntivi e accesso anticipato alle pubblicazioni.
Gli autori potranno trattenere il 90% dei ricavi generati dalle iscrizioni.
Per accedere al programma bastano almeno tre episodi pubblicati, 100 persone raggiunte e 100 ore di fruizione negli ultimi 30 giorni, rispettando gli altri requisiti previsti dalla piattaforma.
Video podcast in Italia: crescita del 97% in un anno
I dati diffusi da Spotify mostrano quanto questo formato stia diventando popolare.
L’Italia occupa il sesto posto mondiale per penetrazione dei video podcast. Le ore di visione sono aumentate del 97% rispetto al 2025, mentre gli utenti mensili sono cresciuti di oltre il 40%.
Anche l’offerta continua ad aumentare: oltre il 60% dei 100 podcast più popolari in Italia pubblica episodi video e il numero degli show in lingua italiana disponibili in questo formato è cresciuto del 65% nell’ultimo anno.
Fonte: TecnoAndroid