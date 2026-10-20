Spotify Partner Program e Memberships è in Italia: ci sono novità per i creator

Spotify introduce due importanti novità in Italia, destinate a cambiare il modo in cui vengono distribuiti e monetizzati i podcast. Dal 20 ottobre sono infatti disponibili Spotify Partner Program e Memberships, due strumenti che offrono nuove possibilità di guadagno ai creator e alcuni vantaggi agli abbonati Premium.

L’annuncio arriva mentre i video podcast continuano a conquistare il pubblico italiano, con numeri in forte crescita rispetto allo scorso anno. Spotify Partner Program: cosa cambia per gli abbonati Premium Con il nuovo programma, gli utenti Spotify Premium possono guardare i video podcast aderenti senza le tradizionali interruzioni pubblicitarie dinamiche. TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram Questo non significa che ogni forma di pubblicità scomparirà. Le sponsorizzazioni inserite direttamente dai creator nei contenuti continueranno infatti a essere presenti. Cambia anche il sistema di remunerazione. Per le visualizzazioni Premium, gli autori riceveranno compensi legati alla fruizione degli episodi, mentre potranno continuare a guadagnare attraverso gli annunci destinati agli utenti gratuiti. Per la pubblicità gestita da Spotify, i creator riceveranno il 50% dei ricavi riconosciuti, mantenendo invece il 100% degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni concordate autonomamente. Arrivano le Memberships: contenuti esclusivi a pagamento La seconda novità riguarda Memberships, disponibile in Italia e in altri 33 Paesi. Questa funzione permette ai creator idonei di proporre abbonamenti dedicati ai fan, offrendo episodi esclusivi, contenuti aggiuntivi e accesso anticipato alle pubblicazioni. Gli autori potranno trattenere il 90% dei ricavi generati dalle iscrizioni. Per accedere al programma bastano almeno tre episodi pubblicati, 100 persone raggiunte e 100 ore di fruizione negli ultimi 30 giorni, rispettando gli altri requisiti previsti dalla piattaforma. Video podcast in Italia: crescita del 97% in un anno I dati diffusi da Spotify mostrano quanto questo formato stia diventando popolare. L’Italia occupa il sesto posto mondiale per penetrazione dei video podcast. Le ore di visione sono aumentate del 97% rispetto al 2025, mentre gli utenti mensili sono cresciuti di oltre il 40%. Anche l’offerta continua ad aumentare: oltre il 60% dei 100 podcast più popolari in Italia pubblica episodi video e il numero degli show in lingua italiana disponibili in questo formato è cresciuto del 65% nell’ultimo anno.

Fonte: TecnoAndroid