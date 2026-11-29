Accendere il computer e trovarsi davanti a un monitor che sfarfalla è uno di quegli inconvenienti capaci di rovinare l’inizio della giornata. Chi trascorre molte ore davanti allo schermo, per lavoro o durante lunghe sessioni di gioco, sa bene quanto certi componenti del PC possano rivelarsi capricciosi, soprattutto periferiche e accessori. Lo sfarfallio del monitor però non significa per forza che il display sia da buttare. Con qualche controllo di base si può capire da dove nasce il problema e quale strada conviene prendere.

Oggi uno schermo di discreta qualità ha prezzi tutto sommato abbordabili, eppure nessuno ha voglia di spendere soldi per un nuovo display se non è davvero necessario. La buona notizia è che una prima diagnosi è piuttosto semplice. Le cose si complicano quando il guasto riguarda l’hardware più in profondità, e in quel caso risolvere tutto da soli diventa più difficile. Qualche verifica preliminare può comunque risparmiare parecchi grattacapi nel lungo periodo.

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Cavi, porte e driver: le cause più frequenti

Le ragioni dietro uno schermo che tremola possono essere molto diverse tra loro. Una delle più comuni è un cavo video allentato o difettoso, che si tratti di un moderno HDMI o DisplayPort oppure di un vecchio VGA. Spesso basta scollegarlo e reinserirlo con cura, oppure controllare che non presenti danni o segni di usura lungo la guaina.

Se il sospetto è che il cavo sia guasto, la soluzione più rapida è sostituirlo con uno nuovo. Quando invece il collegamento sembra in ordine, il colpevole potrebbe essere una porta difettosa sul monitor o sul computer stesso. In questo caso conviene provare un ingresso diverso, se ce n’è più di uno disponibile. Nei casi dubbi esiste anche un test molto pratico, cioè collegare lo schermo a un altro PC che funziona sicuramente bene. Se lì l’immagine resta stabile, il responsabile è chiaro.

Escluso un problema di connessione, lo sfarfallio può dipendere anche dal software. Il primo punto da verificare sono i driver grafici, perché versioni obsolete figurano tra le cause più diffuse dei disturbi video e un semplice aggiornamento può sistemare tutto. Va detto però che a volte è proprio un aggiornamento recente a creare guai, e allora tornare alla versione precedente può rivelarsi la mossa giusta.

C’è poi la questione della frequenza di aggiornamento. Se il monitor lavora a 120Hz ma il PC con Windows 11 è impostato su un valore completamente diverso, il risultato può essere parecchio caotico. Per rimediare basta aprire Impostazioni, selezionare Sistema nel pannello a sinistra e poi Schermo. Da lì si entra in Impostazioni schermo avanzate e si sceglie la frequenza corrispondente a quella del monitor.

Quando lo schermo sta davvero cedendo

Se nessuno dei rimedi classici funziona, è il momento di guardare la situazione più da vicino. Uno sfarfallio costante, quasi a scatti, è un segnale piuttosto chiaro che il display è vicino alla fine, specialmente quando né gli interventi sull’hardware né quelli sul software hanno portato risultati.

Anche i blackout improvvisi sono un indizio da non sottovalutare, cioè quei momenti in cui lo schermo diventa di colpo nero prima di tornare a funzionare normalmente. Il monitor tende a far capire abbastanza bene quando qualcosa non va, e osservarne il comportamento permette già una diagnosi piuttosto precisa. Colori sbiaditi e spenti oppure linee verticali che scorrono sull’immagine sono altri sintomi tipici. Ragionando come si farebbe con un televisore, il quadro diventa più leggibile. Quando tutte le altre opzioni sono state esaurite e lo schermo continua ad apparire malandato, con ogni probabilità lo è davvero.

A quel punto le alternative si riducono a due, ovvero affidarsi a qualcuno per la riparazione oppure puntare su una sostituzione. La scelta dipende in definitiva dal budget a disposizione, ma i prezzi dei nuovi schermi OLED e 4K stanno iniziando a scendere in modo sensibile. Nella maggior parte dei casi può risultare più conveniente vendere il vecchio monitor come ricambi o donarlo e acquistarne uno nuovo.

Fonte: TecnoAndroid