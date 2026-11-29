Un giudice federale ha ordinato ad Apple di consegnare a Epic Games un campione casuale di 3.200 documenti, aggiungendo un nuovo tassello a uno scontro legale che va avanti da anni. Alla base della decisione ci sono le accuse di Epic, convinta che il colosso di Cupertino abbia trattenuto senza un valido motivo più di 122.000 file legati alle commissioni dell’App Store proposte dall’azienda.

Per capire il peso di questo provvedimento serve fare un passo indietro. Mentre le due società si confrontano davanti alla Corte Suprema sulla tenuta della condanna per oltraggio civile inflitta ad Apple, la battaglia prosegue in parallelo anche in tribunale distrettuale. Qui il punto è stabilire quale commissione, ammesso che ce ne sia una, Apple possa applicare sugli acquisti fatti tramite sistemi di pagamento esterni. Ad agosto l’azienda ha presentato la sua proposta, con percentuali che vanno dal 5% al 15%. Epic però non contesta soltanto le basi di quelle tariffe ma anche il modo in cui la controparte ha gestito la consegna del materiale richiesto nel procedimento.

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Le accuse di Epic e la replica di Apple

All’inizio di novembre Epic ha accusato Apple di nascondere oltre 122.000 documenti che corrispondono a una serie di termini di ricerca concordati da entrambe le parti, pensati proprio per far luce su come l’azienda sia arrivata a quelle tariffe. Secondo Epic, Apple trattiene ben più del 99% dei file emersi dalle cartelle dei quattro dirigenti che, a detta della stessa Apple, hanno deciso la commissione: Tim Cook, Eddy Cue, Carson Oliver e Kevan Parekh, nuovo direttore finanziario. A questi si aggiungono altre tre figure chiave come Nate Barton, Alex Roman e Phil Schiller. Apple sostiene che quei documenti non siano pertinenti, anche se contengono parole strettamente legate al caso come “proffer”, “contempt” e “injunction”. I numeri raccontano bene la sproporzione: 632 documenti consegnati contro gli oltre 122.000 tenuti da parte perché giudicati non rilevanti.

La risposta di Cupertino non si è fatta attendere. Per l’azienda i termini scelti erano troppo ampi e avrebbero catturato una montagna di file estranei alla causa. Almeno il 95% della documentazione iniziale, spiega Apple, conteneva termini generici che hanno fatto emergere materiale molto delicato e del tutto irrilevante: dichiarazioni dei redditi e documenti finanziari personali dei dipendenti, cartelle mediche, informazioni su prodotti non ancora annunciati, password, materiali destinati agli investitori e comunicazioni legali coperte da segreto. L’azienda ha quindi chiesto al tribunale di respingere la richiesta di Epic di ottenere tutti i documenti non protetti, proponendo in alternativa di affidare un campione casuale e statisticamente significativo a un perito indipendente nominato dal tribunale.

Perché il giudice Hixson ha dato ragione a Epic

Alla fine nessuna delle due aziende ha ottenuto esattamente ciò che chiedeva, ma il giudice ha seguito in larga parte la linea di Epic. Dopo un’udienza in cui entrambe hanno illustrato le rispettive proposte, il giudice Thomas S. Hixson ha adottato il piano di Epic. Apple dovrà consegnare 3.200 documenti scelti a caso tra quelli scartati in precedenza, insieme ai file collegati, e sarà la stessa Epic a esaminarli. Il campione verrà estratto dalle cartelle dei sette dirigenti indicati nella richiesta originale. Apple aveva invece proposto un campione molto più ridotto, appena 383 documenti, sostenendo che sarebbe stato statisticamente significativo con un livello di confidenza del 95%.

Nella sua decisione Hixson ha riconosciuto che Epic aveva buone ragioni per dubitare delle scelte di Apple. Il tasso di documenti ritenuti pertinenti, ha scritto, è così basso da far scattare un campanello d’allarme. Con oltre il 99% del materiale scartato, secondo il giudice non si può pretendere che Epic creda nella buona fede di queste valutazioni. Tanto più in un caso in cui la giudice Gonzalez Rogers ha già sanzionato Apple per aver abusato su larga scala del segreto professionale tra avvocato e cliente allo scopo di oscurare le prove.

Anche l’idea del perito indipendente è stata scartata. Valutare la rilevanza di quei documenti richiede una conoscenza approfondita della causa e, realisticamente, l’unico soggetto in grado di capire se Apple abbia classificato in modo sistematicamente errato i file è proprio il suo avversario, cioè Epic. Qualche concessione ad Apple comunque c’è stata. L’azienda potrà controllare i documenti per individuare informazioni protette o sensibili prima di consegnarli e potrà contrassegnare tutto il materiale come riservato ai soli avvocati. Il giudice inoltre non ha ancora stabilito se Apple abbia davvero etichettato in modo scorretto documenti pertinenti e non ha imposto le sanzioni economiche giornaliere chieste da Epic. Apple ha tempo fino all’8 dicembre per completare la consegna, Epic potrà presentare eventuali obiezioni entro il 15 dicembre e Apple dovrà rispondere entro il 22 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid