La gamma di Audi Q3 plug in si allarga con una nuova versione da 204 CV che diventa la porta d’ingresso al mondo ibrido ricaricabile del SUV compatto tedesco. Il sistema di propulsione è uno stretto parente di quello da 272 CV, con cui condivide la batteria, e il modello è già ordinabile anche se l’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per il primo trimestre del 2027.

Gli aspetti più interessanti sono soprattutto due. La batteria da 25,7 kWh promette fino a 118 km percorribili a zero emissioni, mentre il listino parte da 49.000 euro per Q3 e da 51.000 euro per Q3 Sportback. Si tratta di tremila euro in meno rispetto alla sorella più potente, una differenza che a parità di autonomia elettrica pesa parecchio nella scelta.

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Come è fatta la nuova Audi Q3 plug in da 204 CV

Con questa novità l’offerta ibrida ricaricabile della Casa dei quattro anelli arriva a contare 12 modelli complessivi. Sotto il cofano lavora il 1.5 TFSI a ciclo Miller da 150 CV e 250 Nm, affiancato da un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 116 CV e 330 Nm. L’unità elettrica è integrata nel cambio S tronic a doppia frizione con sei rapporti e insieme al termico porta la potenza combinata a 204 CV, con una coppia di 350 Nm disponibile in modo costante tra 1.500 e 4.000 giri al minuto.

Sul fronte delle prestazioni il dato curioso è lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7,9 secondi, esattamente lo stesso tempo della versione da 272 CV. La velocità massima tocca i 210 km/h, che scendono a 140 km/h quando si viaggia solo con la spinta elettrica. Il guidatore può contare su tre programmi di marcia. EV privilegia il funzionamento a batteria, Auto Hybrid gestisce in automatico il dialogo tra i due motori e Battery Hold conserva l’energia accumulata per sfruttarla in un tratto successivo, magari in città.

Batteria, ricarica e consumi

Come accennato l’accumulatore è il medesimo della Q3 da 272 CV, quindi 25,7 kWh di capacità e 118 km di autonomia elettrica. In corrente continua la ricarica rapida arriva fino a 50 kW e permette di passare dal 10% all’80% in meno di mezz’ora. Alla colonnina in corrente alternata invece la potenza massima è di 11 kW e servono circa 2,5 ore per un ciclo completo.

I consumi dichiarati oscillano tra 1,6 e 2,0 litri ogni 100 km, con emissioni comprese fra 36 e 47 grammi di CO2 al chilometro in base alla carrozzeria e agli equipaggiamenti scelti. Va poi segnalato che il powertrain è già conforme alla normativa Euro 7 con un anno di anticipo sull’obbligo previsto per le nuove immatricolazioni. Lo stesso vale per il 1.5 TFSI mild hybrid a 48 Volt, che sale da 150 a 160 CV, e per le varianti 2.0 TFSI quattro da 204 e 272 CV, entrambe cresciute di 7 CV rispetto a prima.

Allestimenti e prezzi di Audi Q3 e Q3 Sportback

Il SUV e la sua declinazione dal profilo più filante vengono proposti negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line. La dotazione ricalca quella delle altre motorizzazioni e comprende il sistema operativo Android Automotive, l’assistente vocale basato su ChatGPT e i proiettori a matrice di LED, quindi chi sceglie la versione meno potente non rinuncia alla tecnologia di bordo.

Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Audi Q3 plug in da 204 CV parte da 49.000 euro mentre Audi Q3 Sportback con la stessa motorizzazione attacca da 51.000 euro. In entrambi i casi la cifra è inferiore di esattamente 3.000 euro rispetto alla versione da 272 CV.

Fonte: TecnoAndroid