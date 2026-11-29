Stellantis punta ancora con convinzione sul diesel e lo fa partendo dall’Argentina. A Córdoba, all’interno del Polo Industriale Ferreyra, il Gruppo ha inaugurato una nuova fabbrica dedicata interamente alla produzione del 2.2 Multijet. Si tratta di un impianto ad alta automazione capace di sfornare 100.000 propulsori all’anno. È una scelta che va in direzione opposta rispetto a quanto accade in Europa, dove la partita industriale si gioca quasi tutta sulla transizione elettrica e sul ridimensionamento delle linee produttive. In Sud America invece il costruttore accelera sul motore termico e inserisce il progetto nella strategia globale FaSTLAne 2030.

Il 2.2 Multijet prodotto in Argentina diventerà la vera spina dorsale della gamma sudamericana di Stellantis. Sotto il cofano di molti modelli costruiti nella regione ci sarà proprio questo motore, a cominciare dai nuovi pickup Fiat Titano e Ram Dakota. La lista però è lunga e comprende anche Ram Rampage, Fiat Toro e Jeep Commander, oltre a una serie di veicoli commerciali come Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Fiat Scudo. Pickup, SUV e furgoni condivideranno quindi la stessa unità diesel.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

L’operazione ha anche una chiara vocazione internazionale. Già nel primo anno di attività oltre il 70% dei motori usciti dalla linea di Córdoba sarà destinato all’export, con il Brasile e l’Uruguay come mercati principali. Un modo per rafforzare l’asse industriale tra i due giganti del continente. Il progetto coinvolge più di 400 lavoratori tra diretti e indiretti e si appoggia a una filiera composta da 10 fornitori argentini.

Un investimento da circa 330 milioni di euro e l’allarme sulla competitività

La nuova linea motori fa parte dell’ultimo pacchetto di investimenti da 385 milioni di dollari, circa 330 milioni di euro, stanziato da Stellantis per Córdoba. È lo stesso piano che ha permesso lo sviluppo locale di Titano e Dakota. Oggi questo impianto rappresenta l’unico stabilimento di tutta l’Argentina dedicato esclusivamente alla costruzione di motori.

Il clima dell’inaugurazione era di festa, ma il presidente di Stellantis Sud America Herlander Zola ha preferito un tono diretto e molto concreto sulle difficoltà del settore. “L’industria automobilistica sta attraversando una profonda trasformazione globale. Negli ultimi anni abbiamo perso quote di mercato e recuperare questa competitività richiede uno sforzo congiunto” ha spiegato il manager. Poi un messaggio esplicito alle istituzioni locali: “Ciò che definisce i nostri investimenti è la capacità di essere competitivi in ogni mercato, in ogni stabilimento e in ogni operazione. Per questo servono regole chiare che promuovano gli investimenti, l’integrazione regionale e una concorrenza equilibrata”.

Trent’anni di Ferreyra e lo sguardo sui prossimi

L’apertura della fabbrica coincide in modo simbolico con il 30° anniversario del Polo Industriale Ferreyra. Inaugurato nel 1996, il sito ha già superato quota 1,5 milioni di veicoli prodotti e soltanto negli ultimi tre anni ha attirato investimenti complessivi per oltre un miliardo di dollari, cioè più di 850 milioni di euro.

A ripercorrere la storia dello stabilimento è stato Martín Zuppi, presidente di Stellantis Argentina, che ha ricordato modelli simbolo come Fiat Palio, Siena e l’attuale Cronos. “I primi 30 anni di Ferreyra sono stati un percorso di crescita, innovazione e produzione” ha detto Zuppi, aggiungendo che “con questa nuova fabbrica di motori stiamo costruendo i prossimi 30 anni, consolidando Córdoba come un centro industriale chiave per Stellantis in Sud America”.

Fonte: TecnoAndroid