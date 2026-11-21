In Cina è stato individuato un frammento di roccia che si colloca tra le rocce più antiche della Terra, con un’età stimata di 3,95 miliardi di anni. Già questo basterebbe a renderlo un reperto fuori dal comune. Il campione però racconta anche altro, perché porta con sé i segni di un fenomeno geologico preciso, la subduzione, osservato in un’epoca in cui il pianeta era ancora molto giovane.

Per chi non mastica geologia ogni giorno vale la pena fermarsi un attimo sul significato di questa scoperta. Parlare di quasi quattro miliardi di anni vuol dire guardare a una fase remotissima della storia terrestre. In quel periodo la superficie del pianeta aveva un aspetto profondamente diverso da quello di oggi. Trovare un pezzo di roccia antica sopravvissuto così a lungo significa avere tra le mani una specie di archivio naturale, un testimone diretto di condizioni che altrimenti si potrebbero solo ipotizzare.

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Un campione da 3,95 miliardi di anni scoperto in Cina

Il valore del reperto sta proprio nella sua età. Il materiale rinvenuto in Cina entra nel ristretto gruppo dei campioni più vecchi mai identificati sul nostro pianeta. Non capita spesso di imbattersi in testimonianze di questo tipo e ogni nuovo ritrovamento aggiunge un tassello a un quadro ancora parziale.

La cifra di 3,95 miliardi di anni colloca la roccia in un’epoca davvero primordiale. Per dare un’idea concreta, si tratta di un arco di tempo talmente ampio che qualsiasi paragone con la scala umana perde di senso. Eppure quel frammento è arrivato fino a oggi conservando informazioni leggibili. Ed è proprio questo il punto più interessante, perché la datazione da sola sarebbe già notevole ma è la combinazione con ciò che il campione rivela a renderlo prezioso per gli studiosi.

Una roccia così vecchia non è soltanto un primato da mettere in vetrina. È un documento. Contiene tracce dei processi che l’hanno formata e trasformata, e permette di ricostruire almeno in parte cosa accadeva sotto e sopra la superficie della Terra primordiale.

I segni della subduzione sulla Terra delle origini

Il dettaglio che attira di più l’attenzione riguarda appunto la subduzione. Con questo termine i geologi indicano il meccanismo attraverso cui una porzione di crosta scorre e sprofonda sotto un’altra. È uno dei motori principali che modellano la superficie del pianeta, contribuisce alla nascita delle montagne e al rimescolamento dei materiali tra la superficie e l’interno.

Il fatto che il campione cinese mostri indizi di questo processo è significativo. Vuol dire che già in una fase così precoce della sua storia il pianeta poteva ospitare dinamiche paragonabili, almeno in parte, a quelle che conosciamo oggi. La Terra antica quindi non era necessariamente un mondo immobile o dominato da meccanismi del tutto estranei a quelli attuali. Qualcosa di simile ai movimenti della crosta che continuano a plasmare i continenti potrebbe essere stato attivo molto prima di quanto si potesse dare per scontato.

Ecco perché questa roccia interessa così tanto. Da un lato offre un nuovo riferimento sull’età dei materiali più antichi del pianeta. Dall’altro aggiunge un indizio concreto sul funzionamento della crosta terrestre agli albori. Due informazioni distinte che convivono nello stesso frammento, e che lo rendono un oggetto di studio di primo piano.

Il reperto ritrovato in Cina ha dunque un doppio peso scientifico. Con i suoi 3,95 miliardi di anni si colloca tra le rocce più vecchie della Terra e allo stesso tempo il campione conserva segni di subduzione risalenti a quell’epoca lontanissima.

Fonte: TecnoAndroid