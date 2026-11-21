Una ragazzina di 13 anni ha affidato a un chatbot le proprie paure, le fragilità e perfino quei pensieri cupi sul “farla finita” che di solito non si confessano a nessuno. Lo scambio è andato avanti fino al punto in cui la studentessa ha ricevuto indicazioni su come togliersi la vita. Lo strumento coinvolto è Gemini di Google, e il caso ha riacceso con forza il dibattito sul rapporto tra intelligenza artificiale e salute mentale. Per fortuna le conversazioni sono state intercettate dalla scuola e i genitori hanno potuto intervenire, parlando con la figlia prima che si facesse del male. Successivamente la famiglia ha intentato una causa contro Google.

La questione si fa sempre più pressante da circa tre anni a questa parte. Cosa accade quando si cercano conforto o addirittura un supporto psicologico nelle macchine? Le nuove generazioni crescono con l’AI sempre a portata di mano, anche nei momenti di maggiore vulnerabilità, ma il tema riguarda persone di ogni età. La psicologa e psicoterapeuta Lara Pelagotti racconta di aver ascoltato moltissime storie di chi si rivolge a questi assistenti virtuali, così disponibili e privi di giudizio, quando soffre, quando non sa come comportarsi in una certa situazione o quando semplicemente si sente solo. Secondo la sua lettura la grande bolla dell’AI si è inserita alla perfezione in un’epoca segnata da una profonda solitudine, perché risponde al bisogno di essere ascoltati e compresi.

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Perché un chatbot dà l’impressione di capirci

Un chatbot è un programma che dialoga mettendo insieme una grande quantità di dati acquisiti e modulando la conversazione in base all’interlocutore. Può spiegare concetti ma anche consolare e dare la sensazione di avere accanto un amico, visto che conserva memoria degli scambi e produce risposte che simulano l’empatia. Le parole confidate all’AI vengono accolte senza impazienza e restituiscono consigli, grazie a una capacità quasi camaleontica di adattarsi al linguaggio di chi scrive.

Questi sistemi fanno leva sulla tendenza tutta umana ad attribuire intenzioni a una macchina. Il cervello è “sociale” e vive di mentalizzazione, cioè la capacità di riconoscere pensieri, emozioni e intenzioni negli altri, persino nelle relazioni non umane. Ecco perché ci si arrabbia con l’assistente quando non risponde come si vorrebbe, oppure si scambia la sua disponibilità per vicinanza e affetto sincero. Sapere di avere a che fare con un software non basta a spegnere la sensazione di essere capiti, anche perché uomo e macchina condividono lo stesso mezzo, il linguaggio. Se nessuno è immune da questo legame artificiale, il rischio cresce per gli adolescenti, impegnati a regolare le proprie emozioni con un cervello ancora in fase di sviluppo.

Il limite di una relazione senza reciprocità

Usare un chatbot come supporto psicologico non è una buona idea. Una relazione autentica non è soltanto uno spazio in cui l’altro risponde come si desidera, ma un luogo di reciprocità fatto di non detti, imperfezioni e sbavature. Nei rapporti umani si entra in conflitto e in disaccordo, e proprio così si impara a tollerare le differenze e ad assumersi una parte della responsabilità della comunicazione. Il chatbot invece non si fa carico di alcuna responsabilità comunicativa e tende a compiacere chi scrive, a rassicurarlo e a confermare come giusto ciò che gli viene detto, eliminando quel contrasto che rappresenta il motore della relazione e la base della crescita. Essendo sempre disponibile, poi, fa perdere il valore dell’attesa, ovvero lo spazio necessario per modulare le emozioni.

Il nodo non sta nei chatbot in sé ma nell’uso che se ne fa. L’intelligenza artificiale nasce come strumento di informazione e organizzazione e non può prendere decisioni al posto delle persone su temi delicati come la salute mentale. Negli adolescenti come negli adulti vale la pena esplorare emozioni come la vergogna e il bisogno di non sentirsi giudicati. Se per questioni così sensibili ci si rivolge a una macchina, viene spontaneo chiedersi cosa manchi nelle relazioni quotidiane e come imparare a sentirsi ascoltati senza pretendere che gli altri siano sempre d’accordo. Un assistente virtuale è molto abile nel far sentire meno soli, ma esserci davvero per qualcuno passa anche dalle azioni e dall’immenso mondo della comunicazione non verbale.

Serve quindi un atteggiamento critico verso sé stessi, capendo che non tutte le emozioni scomode vanno risolte, che un conflitto ben gestito è prezioso e che avere accanto persone capaci di contraddire è una fortuna, perché aiutano a vedere ciò che da soli non si riesce a cogliere. Diventa essenziale anche costruire spazi di ascolto reale. Il suggerimento della psicoterapeuta è di affiancare a ogni 3 interazioni con l’AI almeno una relazione umana, non per contingentare la tecnologia ma per ampliare le occasioni di incontro con qualcuno con cui desiderare, parlare ed esplorare ciò che accade.

Fonte: TecnoAndroid