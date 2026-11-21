Da circa un mese girano in rete alcuni video che sembrano mostrare dei pterodattili in volo sopra lo stato di Chihuahua, in Messico. Le sagome riprese ricordano quelle di creature antiche ed estinte, e questo è bastato a far rimbalzare le clip da una piattaforma all’altra con una velocità impressionante. Davanti a immagini del genere era quasi inevitabile che qualcuno con le competenze giuste provasse a metterci il naso, ed è esattamente quello che ha fatto un paleontologo, chiamato a esprimersi su ciò che i filmati mostrerebbero.

Il termine stesso, pterodattili, viene usato con una certa cautela quando si parla di questa vicenda. Spesso compare tra virgolette, e non è un caso. Quel piccolo segno grafico dice molto sul tono con cui va presa la faccenda, perché lascia intendere che ciò che si vede sullo schermo potrebbe non coincidere con quello che tanti spettatori credono di vedere. Una prudenza sana, considerando quanto sia facile lasciarsi trascinare da una creatura estinta che all’improvviso sembra tornata a solcare i cieli.

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I filmati comparsi sopra Chihuahua

Non si parla di una clip isolata finita per caso sotto i riflettori. Nel corso dell’ultimo mese le riprese sono state diverse, tutte accomunate dallo stesso soggetto. Figure alate che attraversano il cielo del Messico settentrionale e che, guardate di sfuggita, richiamano animali che appartengono a un passato remotissimo. È proprio questa somiglianza ad aver catturato l’attenzione di chi le ha osservate, e a spingere molti a interrogarsi su cosa ci sia davvero in quelle immagini.

Il meccanismo è piuttosto familiare a chiunque frequenti i social. Un video curioso inizia a circolare, poi ne spunta un secondo, poi un terzo, e ogni nuova comparsa sembra rafforzare l’idea che dietro ci sia qualcosa di concreto. La ripetizione crea una sorta di effetto valanga, e in poco tempo le immagini dal Messico diventano un argomento di conversazione diffuso. Il problema è che la quantità di filmati, da sola, non dice nulla sulla loro natura. Servono occhi esperti capaci di leggere quelle forme con un minimo di rigore.

Lo sguardo di un esperto sui presunti pterodattili

Qui entra in gioco la paleontologia, la disciplina che studia proprio le forme di vita scomparse. Chi conosce a fondo gli animali estinti dispone degli strumenti per capire se una sagoma ripresa in volo possa davvero avvicinarsi a quella di una specie antica oppure se la somiglianza sia soltanto apparente. Un parere di questo tipo ha un peso ben diverso rispetto alle ipotesi che si moltiplicano nei commenti sotto ai video, spesso alimentate più dall’entusiasmo che da un’analisi attenta.

Per questo l’intervento di uno studioso del settore è stato accolto con interesse. In mezzo a una marea di interpretazioni improvvisate, la voce di chi passa la vita a ricostruire l’aspetto e il comportamento di creature vissute in epoche lontanissime offre un punto di riferimento più solido. I filmati girati sopra Chihuahua sono finiti così sotto la lente di un professionista, chiamato a separare ciò che le immagini mostrano da ciò che chi le guarda vorrebbe vederci.

Le clip, comparse nel giro di poche settimane e condivise da un numero crescente di persone, hanno quindi trovato un interlocutore competente. Un paleontologo ha esaminato i video che sembrano ritrarre antichi esseri alati sopra il Messico e ha espresso la propria valutazione su che cosa rappresentino quelle figure in volo.

Fonte: TecnoAndroid