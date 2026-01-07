Robot umanoidi e acciaio, la nuova alleanza industriale

Nel cuore dell’industria siderurgica globale sta maturando una grande trasformazione. I robot umanoidi, fino a poco tempo fa confinati ai laboratori di ricerca, iniziano a essere considerati strumenti operativi per risolvere problemi strutturali. È in questo contesto che si inserisce la scelta di POSCO DX, braccio tecnologico del colosso sudcoreano dell’acciaio. Proprio quest’ultimo decide infatti di investire in modo diretto nello sviluppo di robot destinati ai contesti industriali più estremi.

Acciaierie, cantieri e impianti energetici soffrono da anni di carenza di manodopera qualificata, turn over elevato e rischi per la sicurezza difficili da eliminare con le sole procedure. In ambienti dove il calore, i carichi pesanti e le condizioni variabili mettono a dura prova anche i lavoratori più esperti, il robot viene visto come una presenza complementare, capace di assorbire le mansioni più pericolose. Non si tratta quindi di sostituire l’uomo. Quanto di modificare l’organizzazione del lavoro, riducendo l’esposizione ai rischi e aumentando la continuità operativa.

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Robot e Physical AI, verso fabbriche più intelligenti

Il progetto sostenuto da POSCO DX ruota attorno a un’idea chiave. Ovvero quella di integrare intelligenza artificiale e robotica fisica in modo profondo, dando vita a macchine capaci di percepire e reagire all’ambiente reale. Questo approccio, spesso definito Physical AI, nasce dalla consapevolezza che i robot industriali classici funzionano bene solo in contesti rigidamente controllati. Appena entrano in gioco variabili imprevedibili, materiali non standardizzati o compiti non ripetitivi, i limiti diventano evidenti.

I nuovi robot umanoidi, invece, vengono progettati fin dall’inizio per muoversi in situazioni complesse, interpretare stimoli tattili, dosare la forza e adattare i movimenti in tempo reale. Le applicazioni previste spaziano dalla saldatura alla fabbricazione, dall’edilizia alle attività minerarie, fino ai lavori nel settore energetico. Elemento centrale è la collaborazione uomo-macchina. Il robot infatti non opera in isolamento, ma come parte di una squadra, sotto la supervisione di tecnici e operatori.

In questo modo, il robot diventa una piattaforma adattiva, capace di apprendere e migliorare nel tempo. Per gruppi industriali come POSCO, investire in simili soluzioni significa prepararsi a un futuro in cui la sicurezza, la sostenibilità e la produttività non saranno più obiettivi separati, ma aspetti integrati di un unico sistema. Il maxi investimento negli Stati Uniti segnala chiaramente che la corsa ai robot umanoidi industriali è appena iniziata.