Robot autonomi usati per tutelare l’acqua dall’inquinamento

Affidare a robot autonomi il compito di sorvegliare e pulire l’acqua sta diventando realtà in modo concreto. A guidare tale svolta è ECOPEACE, un’azienda sudcoreana che ha appena lanciato nuovi progetti pilota a Singapore e negli Emirati Arabi Uniti. Due luoghi lontani e diversi, eppure entrambi sotto pressione per la gestione dell’acqua. Di recente, la combinazione di città in rapida espansione, temperature sempre più alte e scarichi ricchi di nutrienti ha messo a dura prova i sistemi tradizionali. Quest’ultimi si basano su campionamenti manuali e interventi che arrivano spesso solo quando il danno è già evidente. Costano tempo e soldi e, in molti casi, non bastano a fermare il problema. I robot di ECOPEACE puntano invece a un approccio diverso: continuo, intelligente e preventivo. Non aspettano che le alghe ricoprano la superficie o che le sostanze inquinanti raggiungano livelli critici. Intervengono mentre il problema si sta formando.

Robot autonomi: ecco come lavorano nella gestione dell’acqua

Le fioriture algali non sono un semplice fastidio visivo. Possono soffocare pesci e altre specie, rilasciare tossine e compromettere l’economia locale. Ecco perché testare la tecnologia in contesti diversi ha senso: Singapore è un laboratorio urbano avanzato, con infrastrutture sofisticate e forte integrazione tecnologica. Mentre gli Emirati Arabi Uniti devono affrontare scarsità d’acqua e temperature estreme.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Si tratta di unità semi-sommerse, completamente autonome, che osservano, analizzano e agiscono senza sosta. Possono intercettare film oleosi e fioriture algali, filtrandoli con microfiltri in acciaio inox. Ma non si fermano qui: alcuni sistemi applicano trattamenti elettrochimici direttamente in acqua per accelerare la degradazione degli inquinanti. Riducendo così la necessità di interventi umani.

A fare davvero la differenza sono i dati. Sensori che monitorano ossigeno disciolto, temperatura e nutrienti inviano informazioni a una piattaforma di intelligenza artificiale. È quest’ultima a decidere come i robot devono muoversi e quando intensificare le operazioni di pulizia. In pratica, non si tratta solo di reagire alle emergenze: il sistema robot prova a prevederle.