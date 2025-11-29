Robot assistente di bordo su un aereo russo: ecco i dettagli

Un volo di linea tra Ulyanovsk e Mosca ha ospitato un insolito passeggero. Si tratta di un robot umanoide soprannominato Volodya. Lo scorso 12 novembre, la compagnia Pobeda ha trasformato un viaggio ordinario in un esperimento tecnologico. Esplorando così le possibilità di un’integrazione tra personale umano e sistemi avanzati di automazione. L’iniziativa ha attirato l’attenzione dei passeggeri fin dall’imbarco, quando il robot ha accolto i viaggiatori con saluti e informazioni sul volo, diventando subito protagonista di fotografie e video. Volodya, basato sul modello Unitree G1, non si è limitato a interagire con i passeggeri. Durante la dimostrazione delle istruzioni di sicurezza, ha imitato i gesti tipici dell’equipaggio. Indicando le uscite di emergenza e mostrando l’uso corretto delle cinture.

Ecco i dettagli su Volodya il robot assistente “in volo”

Il suo comportamento è il risultato di una combinazione di programmazione e tecniche di reinforcement learning, che gli hanno permesso di replicare con precisione movimenti e procedure normalmente svolti da membri certificati dell’equipaggio. Pur non servendo pasti o bevande, la sua presenza ha trasformato il volo in un’esperienza nuova e curiosa. Stimolando interazioni tra i viaggiatori e momenti di intrattenimento inattesi.

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I video pubblicati online hanno generato un acceso dibattito. Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per la possibile sostituzione dei lavoratori umani con macchine in grado di replicare compiti ripetitivi. Altri hanno ironizzato sul futuro scenario di robot che aprono porte in quota o smettono di rispondere ai comandi.

La compagnia russa ha precisato che Volodya non aveva accesso a sistemi critici né a mansioni che richiedono certificazioni aeronautiche. L’obiettivo del test era solo dimostrativo e volto a migliorare l’esperienza dei passeggeri. Senza alcuna intenzione di ridurre l’equipaggio umano. Tale chiarimento evidenzia la natura controllata dell’iniziativa, che rimane un banco di prova piuttosto che un progetto operativo permanente. Resta aperta la riflessione su come l’automazione possa convivere con l’esperienza umana a bordo. Offrendo spunti concreti su come la robotica potrebbe supportare il personale di volo senza sostituirlo.