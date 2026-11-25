Scegliere i regali di Natale per uomo sembra sempre un percorso obbligato: cravatte, cassette degli attrezzi, cinture di pelle di buon gusto. Niente di sbagliato, per carità. Esistono però oggetti che un uomo non ammetterebbe mai di desiderare e che finiscono per diventare indispensabili. Ecco una selezione di proposte utili e un po’ inaspettate per le feste (e no, non si parla dei frequentatori della cosiddetta manosfera).

Regali di Natale per uomo: in cucina e in casa, gli strumenti che durano

Ogni uomo ha bisogno di un buon coltello. Forse due, uno da tasca e uno da cucina. Il coltello da chef Global da 20 cm è quello che Anthony Bourdain consigliava ai cuochi alle prime armi, un modello base perfetto per chi cucina tra le mura domestiche. È realizzato in acciaio inossidabile giapponese temprato a ghiaccio, leggero e senza giunture dal manico fino al filo convesso. Essenziale nel senso più pieno del termine.

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Poi c’è una piccola ossessione tutta maschile, quella di sapere quanto misura qualcosa o quanto è lontana. Il misuratore laser MiLESEEY S50 manda in pensione il metro a nastro, quello che si piega o si riavvolge di scatto nel momento sbagliato. Del resto i laser sembrano capaci di tutto, basta chiedere a Elon Musk. Con un treppiede si possono fare anche misurazioni punto a punto a distanza. Finestre, telai delle porte, stanze intere: durante la prova il nastro tradizionale è rimasto nel cassetto per quattro mesi. Le funzioni trigonometriche abbondano e le istruzioni aiutano solo a metà, ma la domanda di fondo resta sempre quella. Quanto è grande quella cosa? E quanto dista?

Per le giornate all’aperto la borsa frigo RTIC Ultra Tough è una vera bestia. Il nero non sarà il colore più logico per una ghiacciaia, visto che assorbe il calore, ma poco importa. È costruita con stampaggio rotazionale e imbottita con 7 cm di schiuma. La versione da 45 quarti di gallone, provata durante un barbecue sotto temperature roventi, ha evitato che le bibite esplodessero. Vuota pesa quasi 14 chili, con 24 birre si arriva a circa 25 e con un sacchetto di ghiaccio da 2,3 chili si toccano i 27. Le maniglie in schiuma montate su corde libere la rendono comunque gestibile. Quanto a solidità supera la Yeti da 65, soprattutto grazie al tappo di scarico a vite che non perde una goccia.

Caffè fatto come si deve

La Moccamaster 53925 KBGV Select di Technivorm è robusta ma precisa. Prepara caffè filtro alla vecchia maniera, migliore delle sofisticate bevande di Starbucks. Il vero punto di forza però è l’artigianalità: forse è l’unica caffettiera di fascia alta al mondo che somiglia a un elettroutensile DeWalt, ed è altrettanto resistente. Viene costruita a mano nei Paesi Bassi dal 1968, mantiene la temperatura del caffè entro un margine di quattro gradi e i suoi componenti si possono sostituire o riparare come il motore di un’auto d’epoca. A giudicare dall’esperienza di altri utenti, dura decenni.

Chi preferisce staccarsi dalla corrente può puntare sulla macchina per espresso Flair. Niente pulsanti né prese elettriche. Una grande leva permette di generare con le proprie braccia i 9 bar di pressione necessari per un buon espresso. C’è uno scomparto per il caffè macinato e sopra un altro per l’acqua calda. Una volta riempiti si abbassa la leva seguendo il manometro, un po’ come in quei giochi di forza delle fiere. Il risultato è un espresso denso con una crema abbondante.

Abbigliamento e rasatura

Le magliette True Classic sono pensate per chi è robusto di cuore (e magari di girovita) ma ha braccia forti. Aderiscono a bicipiti e petto senza gonfiarsi come una camicia da notte anni Cinquanta. Una maglietta bianca affidabile e una nera restano irrinunciabili per quasi tutti gli uomini.

Sul fronte della rasatura, il rasoio di sicurezza Leaf Thorn a lama singola offre quella che nel mondo dei barbieri viene definita una rasatura “aggressiva”, un rischio che ripaga con una pelle liscia come quella di un neonato.

Chiude la lista la MANSCAPED The Dome Shave Pro, studiata apposta per adattarsi alla forma della testa. Secondo alcuni studi gli uomini con il capo completamente rasato vengono percepiti come più dominanti del 13% e più virili del 10% rispetto a chi ha i capelli. L’unico difetto del primo Trappola di cristallo era che Bruce Willis aveva le stempiature. Questo rasoio promette una testa ancora più liscia del giorno della nascita.

Fonte: TecnoAndroid