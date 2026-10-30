Roblox accusato: crawler scarica 145,5 GB di modelli 3D per l’AI

oblox finisce al centro di una polemica sullo scraping di dati per l’intelligenza artificiale. La comunità indipendente di modellazione 3D Open3DLab ha denunciato pubblicamente che un crawler riconducibile alla piattaforma di gioco avrebbe mappato “quasi ogni progetto” presente sul suo sito e sui portali gemelli SFMLab e SmutBase, scaricando in tutto 145,5 GB di dati. In un post sul proprio blog la community parla di “copie complete” di 1.027 file provenienti da 712 progetti, prelevati con ogni probabilità per l’addestramento di modelli AI. Tra questi c’erano anche parecchi contenuti per adulti.

Il resoconto ricostruisce l’episodio nei dettagli e spiega quali contromisure sono state adottate per evitare che si ripeta. Lo staff si è accorto il 18 ottobre di un crawler che stava inviando un numero enorme di richieste ai siti e all’infrastruttura di download. Il programma si presentava con uno user agent che faceva esplicito riferimento alla ricerca su un “modello fondazionale 3D” e riportava un indirizzo email con dominio roblox.com. Il traffico arrivava da un unico indirizzo Amazon AWS. Il bot non ha rispettato né il file robots.txt né i Termini di servizio, che vietano chiaramente lo scraping. Secondo la denuncia ha ignorato anche le licenze scelte dai creatori dei singoli progetti.

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Oltre mille file scaricati in poche ore, molti per adulti

I numeri danno un’idea della portata dell’operazione. In appena 34 ore il crawler ha letto “praticamente l’intero catalogo” di 18.926 progetti, con un totale di 26.429 richieste. Terminata la scansione è passato ai download veri e propri, prelevando 1.027 file da 712 progetti prima di sospendere l’attività. Una fetta consistente riguarda materiale esplicito: 364 file, pari a 54,8 GB, provengono da 224 progetti ospitati su SmutBase, il sito gemello dedicato ai contenuti per adulti. A questi si aggiungono 345 progetti di SFMLab contrassegnati come per adulti, per altri 62,6 GB.

A frenare il bot, spiega Open3DLab, sono stati soprattutto i server di download gratuiti, che limitano la velocità e il numero di scaricamenti contemporanei. Lo scraping è stato individuato lo stesso giorno e bloccato la mattina seguente. Il 19 ottobre però sono arrivati nuovi tentativi, “ordinatamente entro l’orario d’ufficio, con una breve pausa di un’ora intorno all’ora di pranzo”. Nonostante il blocco il crawler non ha ridotto i tentativi di download. L’ultimo assalto risale al 20 ottobre, con richieste in calo probabilmente per mettere alla prova i limiti imposti dal sito, fino allo stop completo nel corso della giornata. A quel punto la community ha chiesto un commento a Roblox, senza ricevere risposta.

Il legame con Roblox Cube e i modelli generativi 3D

Il riferimento alla ricerca su un modello fondazionale 3D non passa inosservato. Come ricorda Open3DLab, Roblox lavora su un sistema di questo tipo da marzo 2025, quando ha presentato Roblox Cube, il suo “sistema centrale di AI generativa” per la modellazione 3D e il rigging dei personaggi, con personaggi e avatar indicati come obiettivi futuri. A febbraio 2026 è poi arrivata in beta un’altra tecnologia, battezzata “generazione 4D”, capace di creare modelli all’interno dei giochi partendo da comandi in linguaggio naturale. L’indirizzo email presente nello user agent coincide inoltre con quello di uno dei ricercatori citati nel paper di Roblox Cube, anche se la community ha scelto di oscurarne il nome.

Alla luce dei precedenti dell’azienda, la spiegazione più plausibile per Open3DLab è che il crawler stesse raccogliendo dati di addestramento o di valutazione per il suo modello 3D. La community ammette comunque di non poterlo dimostrare. Roblox è una piattaforma di gioco e creazione di videogiochi con oltre 33 milioni di utenti e miliardi di “esperienze di gioco”, e circa il 40% dei suoi giocatori avrebbe meno di 12 anni. Open3DLab precisa di non credere che l’azienda volesse deliberatamente raccogliere contenuti per adulti. Stando ai suoi log però nessuno ha controllato cosa stesse finendo nel bottino, e secondo la community per Roblox questa non è una bella posizione in cui trovarsi.

Fonte: TecnoAndroid