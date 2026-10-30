Iliad GIGA 200 torna a 9,99 euro con 200 giga in 5G

Iliad rimette in vetrina una delle sue proposte più apprezzate e lo fa a pochissima distanza dal lancio della nuova offerta pensata per la casa connessa. Si tratta di Iliad GIGA 200, la tariffa mobile tutto incluso che a 9,99 euro al mese mette insieme minuti, SMS e una dote decisamente generosa di traffico dati sotto rete 5G. Il ritorno arriva subito dopo il debutto di Iliadbox Fibra Domotica, la soluzione dedicata alla smart home e alla domotica presentata nelle ore precedenti, e va ad affiancarsi a quest’ultima nel listino dell’operatore.

Cosa include Iliad GIGA 200 a 9,99 euro al mese

Il cuore del pacchetto è piuttosto semplice da riassumere perché punta tutto sull’abbondanza. Con Iliad GIGA 200 si ottengono minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri in Italia e nell’Unione Europea, con il supporto al VoLTE per telefonare sfruttando la rete 4G. A questi si aggiungono minuti senza limiti anche per le chiamate effettuate dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada, un dettaglio che può fare comodo a chi ha contatti frequenti oltreoceano.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sul fronte dei messaggi la formula non cambia, visto che gli SMS illimitati valgono verso tutti in Italia e in UE. La parte più consistente riguarda però la connessione. L’offerta mette a disposizione 200 giga di traffico dati in 5G da utilizzare in Italia, mentre per chi viaggia nei Paesi dell’Unione sono previsti 15 giga dedicati al roaming. Una quantità che copre senza troppi pensieri streaming, videochiamate e navigazione quotidiana.

Per i nuovi utenti è richiesto un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro. La tariffa però non è riservata soltanto a chi arriva da un altro gestore, perché può essere scelta anche da chi è già cliente Iliad tramite upgrade, a patto di avere attualmente un piano con costo mensile inferiore o uguale. Come da tradizione l’operatore garantisce zero rimodulazioni e un prezzo bloccato per sempre, uno degli argomenti su cui punta fin dal suo arrivo sul mercato italiano. L’attivazione può essere completata direttamente dal sito ufficiale di Iliad.

Sconti sulla fibra e vantaggi con Iliadclub

C’è poi un aspetto che rende la proposta interessante anche per chi guarda alla connessione di casa. Sottoscrivere Iliad GIGA 200 permette infatti di accedere all’offerta fibra a prezzo ridotto, dato che lo sconto è pensato proprio per gli utenti mobile Iliad con un piano da almeno 9,99 euro al mese. In pratica Iliadbox scende a 23,99 euro al mese invece di 27,99, mentre Iliadbox super passa a 29,99 euro al mese anziché 34,99. Un risparmio che si somma al canone dello smartphone e che rende più conveniente riunire tutto sotto lo stesso operatore.

Il vantaggio non si ferma qui. Chi ha attiva una linea in fibra insieme a un’utenza mobile Iliad collegata al metodo di pagamento automatico della linea fissa può creare il proprio Iliadclub. Questo gruppo consente di invitare fino a 4 SIM Iliad, che entrano così a farne parte e sbloccano un bonus sul traffico dati. Ogni linea coinvolta arriva a disporre di 500 giga al mese per navigare da mobile.

Fonte: TecnoAndroid