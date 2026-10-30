Netflix, cosa vedere nel weekend: da Lupin a Power e Animals

Il catalogo di Netflix si è riempito di tantissime novità in questi giorni e, quando arriva il venerdì sera, scegliere cosa vedere su Netflix nel weekend diventa quasi un’impresa. Per questo è utile una piccola selezione di titoli capaci di dare al fine settimana un sapore diverso, un po’ più cinematografico del solito, tra azione, crimine, sentimenti e qualche brivido ben assestato.

La scelta spazia parecchio, e non è un caso. C’è chi cerca adrenalina pura, chi preferisce una storia d’amore leggera e chi invece vuole sprofondare nel divano con qualcosa di inquietante. Nella lista proposta c’è spazio per tutti questi umori, con serie TV e produzioni molto diverse tra loro.

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Samurai, ladri gentiluomini e doppie vite criminali

Si parte dal Giappone feudale con Shadows of the Ten Ninja. Qui Ieyasu Tokugawa dichiara guerra ai Toyotomi e i dieci eroi di Sanada decidono di unirsi in una battaglia decisiva contro quello che, in quel momento, è il sovrano del paese. Un racconto epico che punta tutto sullo scontro finale.

Atmosfera completamente diversa con Lupin, che prende ispirazione dalle avventure di Arsenio Lupin. Il protagonista è Assane Diop, ladro gentiluomo che usa intelligenza e fascino per battere in astuzia i propri nemici e proteggere le persone a cui tiene di più. Niente forza bruta, insomma, ma tanta testa.

Chi ama il genere crime trova pane per i suoi denti con Power. La serie racconta la storia del proprietario di un nightclub che sembra avere tutto, fama e successo compresi, ma che conduce anche una doppia vita come spacciatore per l’élite di New York. Dallo stesso universo arriva Power Book III: Crescere Kanan, ambientata nel Queens degli anni ’90. Il giovane Kanan Stark prova a farsi strada nel traffico di cocaina gestito dalla madre, mentre deve vedersela con rivali pronti a minacciare il territorio della famiglia.

Sul fronte del thriller familiare c’è poi Animals. Dopo il rapimento del figlio, un candidato a sindaco di Los Angeles e sua moglie cercano disperatamente di mettere insieme il riscatto. Il problema è che ogni scelta rischia di mandare in frantumi la loro vita.

Tra romanticismo, risate e un esperimento che fa discutere

Per chi preferisce toni più morbidi c’è Guarding Stars. Una bodyguard decisa accompagna in un ranch del Montana l’attore famoso che deve proteggere. Il piano prevede di fingersi una coppia durante il periodo di Natale, ma la recita si trasforma presto in una vera storia d’amore. Prevedibile? Forse sì, ma è proprio quello che si cerca in certi pomeriggi.

Il lato più scanzonato del weekend lo copre Hollywood Arts. Le lezioni nella celebre scuola sono ricominciate e torna Trina Vega, autoproclamata leggenda, che si mette alla guida di un gruppo di adolescenti pieni di talento. L’obiettivo è la fama, il successo, ma lungo la strada non mancano disastri piuttosto divertenti.

Ben altro registro per Il nuovo esperimento carcerario di Stanford, rivisitazione moderna del famigerato esperimento. Trenta persone entrano in un carcere e ci restano per due settimane. Col passare dei giorni le dinamiche di potere vengono a galla e mostrano fin dove i partecipanti sono disposti a spingersi.

Brividi sul mare e un delitto rimasto nella storia

Gli amanti dell’horror e delle atmosfere cupe possono puntare su Below. Una creatura marina misteriosa semina il terrore in una cittadina costiera e un pescatore si trova a lottare su due fronti, per salvare la propria famiglia e per difendere lo stile di vita della sua comunità, ormai destinato a sparire.

Chiude la selezione Monster: la storia di Lizzie Borden, forse il titolo più disturbante del gruppo. Lizzie vive intrappolata in una famiglia crudele dell’epoca vittoriana e finisce per uccidere i genitori a colpi d’ascia, in un duplice omicidio così efferato da sconvolgere l’intera nazione.

Fonte: TecnoAndroid