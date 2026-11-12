Apple Park, dipendente accusato di omicidio: morta una bimba

Un incidente stradale mortale avvenuto a pochi passi dall’Apple Park ha spinto Apple a rompere il silenzio con una dichiarazione ufficiale dai toni molto sentiti. Al centro della vicenda c’è un dipendente dell’azienda, Eric Chen Su, arrestato la scorsa settimana dopo uno schianto che è costato la vita a una bambina di appena due anni. Una storia drammatica, che nel giro di pochi giorni ha visto anche un pesante inasprimento delle accuse nei confronti dell’uomo.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dell’incrocio tra North Tantau Avenue e Pruneridge Avenue, praticamente accanto all’Apple Park Visitor Center, lo spazio aperto al pubblico che sorge vicino al grande campus della società. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio dello Sceriffo della contea di Santa Clara, Su è stato fermato e inizialmente accusato di omicidio stradale con colpa grave.

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La dinamica dell’incidente vicino all’Apple Park

I fatti risalgono a venerdì, poco dopo mezzogiorno. Stando alle ricostruzioni, l’uomo viaggiava a una velocità compresa tra 90 e 100 miglia orarie, cioè all’incirca tra 145 e 160 chilometri orari, quando ha tamponato un’auto ferma. A bordo di quel veicolo si trovavano una bimba di due anni e la sua babysitter, una donna adulta.

L’urto è stato violentissimo. Entrambe le occupanti hanno riportato ferite gravi e sono state trasportate d’urgenza in un ospedale della zona. Purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare e la bambina è morta qualche tempo dopo, nonostante i tentativi dei soccorritori e del personale sanitario di salvarle la vita. Il conducente invece se l’è cavata con lesioni lievi, come riferito dalle autorità.

Il luogo dello schianto rende la vicenda ancora più dolorosa da raccontare. L’area attorno al Visitor Center è infatti uno dei punti più conosciuti legati all’azienda di Cupertino, frequentato da visitatori e curiosi, e trovarsi davanti a una tragedia del genere proprio lì ha colpito molte persone.

Le accuse diventano omicidio e aggressione con arma letale

Nei giorni successivi all’arresto la posizione di Eric Chen Su si è complicata in modo significativo. L’iniziale ipotesi di omicidio stradale con colpa grave è stata infatti sostituita da capi d’imputazione molto più pesanti. Ora l’uomo deve rispondere di omicidio e di aggressione con arma letale, un’accusa che in questo contesto si riferisce all’utilizzo del veicolo stesso.

Si tratta di un passaggio tutt’altro che formale. Il cambio di imputazione indica che gli inquirenti considerano la condotta alla guida molto più grave di una semplice imprudenza, anche alla luce della velocità tenuta in una strada vicina a un’area frequentata come quella dell’Apple Park.

La dichiarazione di Apple dopo la tragedia

Apple ha scelto di esprimersi con una nota diffusa da un portavoce. «I nostri cuori sono spezzati per il tragico incidente avvenuto fuori dall’Apple Park Visitor Center» si legge nel messaggio. «Il nostro pensiero va a tutti coloro che sono in lutto e siamo grati per le cure e il sostegno dei primi soccorritori».

Parole misurate, che si concentrano sul dolore delle famiglie coinvolte e sul lavoro di chi è intervenuto sul posto. La società però non ha risposto subito alla domanda sulla situazione lavorativa del dipendente coinvolto, cioè se sia stato licenziato oppure messo in congedo. Sul punto quindi al momento non esistono indicazioni ufficiali da parte dell’azienda.

Nel frattempo la vicenda ha lasciato le strade attorno al campus per approdare nelle aule giudiziarie. Il caso di Eric Chen Su è ora all’esame del tribunale.

Fonte: TecnoAndroid