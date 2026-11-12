Humble Robotics, 51 milioni per il camion autonomo senza cabina

Un pianale piatto su ruote, senza cabina e senza posto guida, capace di spostarsi da solo tra un molo e un magazzino. È il camion elettrico autonomo di Humble Robotics, una giovane azienda che ha appena convinto gli investitori a puntare altri 51 milioni di dollari, circa 46 milioni di euro, su un’idea che punta dritta al cuore della logistica tra porti, scali ferroviari e centri di distribuzione.

Il round di Serie A è stato guidato da Obvious Ventures con la partecipazione di Eclipse ed Energy Impact Partners. Con questa operazione il totale raccolto dalla società supera i 75 milioni di dollari, più o meno 68 milioni di euro, e il dato colpisce soprattutto se si considera che l’azienda è nata da meno di un anno. Il nuovo capitale andrà a coprire i primi test pilota con i clienti, le prove di validazione e l’avvio della produzione.

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Humble Hauler, un telaio unico al posto di trattore e semirimorchio

Il veicolo si chiama Humble Hauler e rinuncia del tutto alla classica combinazione formata da trattore e semirimorchio. Al loro posto c’è un solo telaio elettrico piano, privo di cabina. Si tratta di un mezzo di Classe 8 progettato per i cosiddetti collegamenti dock to dock, vale a dire i trasferimenti diretti tra porti, terminal ferroviari, magazzini e poli distributivi.

Sul pianale possono trovare posto container internazionali da 40 piedi oppure semirimorchi domestici da 53 piedi, compresa la versione refrigerata. Per muoversi senza nessuno al volante il camion autonomo sfrutta telecamere a 360 gradi, lidar e radar, affiancati da sistemi di sicurezza ridondanti studiati per lavorare anche di notte o con condizioni meteo difficili.

La piattaforma nasce con un’impostazione modulare, così da adattarsi a diverse configurazioni di carico senza dover sviluppare un mezzo specifico per ogni singola mansione. Gli impieghi previsti vanno dalla movimentazione portuale alle navette tra stabilimenti e depositi, fino ai brevi spostamenti all’interno dei terminal ferroviari, sempre su tragitti regionali inferiori ai 400 km circa.

Dal prototipo alle prime prove con i clienti

Il fondatore e amministratore delegato Eyal Cohen ha portato il progetto dal concept al primo prototipo funzionante in meno di sei mesi. Secondo Cohen il settore ha passato anni a dimostrare che un camion può guidare da solo, mentre ora “per la prima volta, il trasporto può essere completamente automatizzato fino al carico o allo scarico”.

Bisogna però tenere i piedi per terra. Al momento della raccolta fondi Humble Hauler non aveva ancora effettuato alcun trasporto merci commerciale. L’azienda collega infatti i nuovi capitali proprio al lancio delle prime sperimentazioni con i clienti su casi d’uso precisi, come il drayage portuale e i collegamenti tra magazzini, con l’obiettivo di portarle a termine entro i prossimi 12 mesi.

Le specifiche dichiarate indicano una velocità massima di circa 88 km/h e un’autonomia intorno ai 320 km, valori in linea con l’utilizzo su tratte regionali brevi. Il salto dal prototipo alla produzione iniziale rappresenta quindi il prossimo vero banco di prova e non è ancora un traguardo raggiunto.

L’idea di spostare l’automazione oltre la semplice guida senza conducente, arrivando a gestire l’intero ciclo di carico, accomuna diversi progetti nel mondo dei veicoli commerciali. Tra questi c’è ID. Buzz AD di Volkswagen, pensato per il trasporto autonomo di persone e merci e in sviluppo da alcuni anni. Sulla stessa linea si muove Box on Wheels di Stellantis, un mezzo per la logistica autonoma interamente elettrico presentato come concept e prototipo dimostrativo, che però non è ancora entrato in servizio commerciale.

Fonte: TecnoAndroid