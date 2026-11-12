Huawei OSTA, il nuovo brand con chip Kirin arriva il 20 novembre

Sei anni dopo la cessione di Honor, Huawei ha deciso di riprendersi lo spazio lasciato libero nella fascia media con una nuova seconda marca chiamata OSTA, conosciuta in Cina come Xingmang. L’obiettivo dichiarato è aumentare la quota di mercato nel settore del largo consumo e portare i propri chip Kirin su dispositivi più accessibili, dopo anni in cui il marchio si è concentrato soprattutto sui prodotti di fascia alta.

Per capire il senso dell’operazione bisogna tornare al novembre del 2020. In quel momento Huawei prese una decisione molto pragmatica e vendette Honor a un consorzio cinese, così da permettere all’allora controllata di restare legata ai componenti occidentali nonostante le restrizioni degli Stati Uniti. La mossa ne garantì la sopravvivenza ma tolse al gruppo la sua principale arma per competere nella gamma media e sostenere grandi volumi di vendita. Dopo settimane di indiscrezioni su un secondo marchio pensato per rendere più democratici i processori di casa, la novità è diventata ufficiale.

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Huawei OSTA: un nome registrato nel 2004 e una data già fissata

La presentazione ufficiale di OSTA è prevista per il prossimo 20 novembre alle 14.30 ora di Pechino. A annunciarla è stato Richard Yu, che durante lo stesso evento condividerà il palco con nuove auto elettriche. L’azienda ha già attivato il profilo ufficiale del brand su piattaforme come Weibo, dove compare il logo, ma il nome non nasce adesso. I registri confermano infatti che la denominazione era stata depositata già nel 2004 per tutelare diverse categorie dell’elettronica di consumo.

Secondo le fughe di notizie il progetto era in cantiere da anni e avrebbe subito diversi rinvii a causa della crisi della memoria RAM. La strategia che guiderà la nuova etichetta segna un cambio di priorità piuttosto netto. Huawei sarebbe disposta a rinunciare ai margini di profitto nel breve periodo pur di guadagnare presenza sul mercato e garantire a HarmonyOS quella massa di utenti di cui un ecosistema indipendente ha assolutamente bisogno.

O1 e O1 Pro, i primi smartphone del nuovo marchio

Il debutto dovrebbe passare da due telefoni chiamati provvisoriamente O1 e O1 Pro. Il modello base manterrà un modulo fotografico circolare mentre la variante più ricca adotterà un formato largo ispirato al cosiddetto “passaporte”, lo stesso stile già visto sul pieghevole Huawei Pura X Max e successivamente su Huawei Pura X View.

Sul fronte tecnico i due dispositivi condivideranno parecchio. Entrambi monteranno fotocamere da 50 megapixel, display con una luminosità fino a 6.500 nits e batterie al silicio carbonio con capacità superiori ai 7.000 mAh, abbinate alla ricarica rapida da 100W. A gestire il tutto ci saranno ovviamente i chip Kirin, un passaggio che concretizza l’intenzione annunciata dai vertici di estendere l’architettura LogicFolding oltre il segmento premium.

Si era parlato di una distribuzione esclusivamente online per contenere i costi, ma i nuovi terminali dovrebbero arrivare sia sullo store VMall sia nei negozi fisici dell’azienda. Fa eccezione la versione di O1 Pro con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, che resterebbe limitata al canale online. Per il resto le informazioni sono ancora poche. La tabella di marcia di OSTA prevede comunque l’espansione verso tablet, portatili e altri accessori, una diversificazione con cui Huawei punta ad ammortizzare i costi di sviluppo dei chip nazionali e a consolidare un’alternativa hardware e software capace di contendere ogni segmento di mercato.

Fonte: TecnoAndroid