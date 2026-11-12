Donald Trump e gli Ufo: la sfera tre volte più veloce di un F22

Donald Trump ha affrontato in prima persona il tema degli Ufo durante il programma «60 minuti» di Cbs News, andato in onda domenica scorsa. Il presidente degli Stati Uniti ha raccontato di aver ascoltato le testimonianze di alcuni piloti dell’U.S. Air Force convinti di aver avvistato oggetti volanti non identificati, e tra i dettagli emersi c’è quello di un oggetto sferico capace di superare un caccia a una velocità tre volte superiore. Una presa di posizione che arriva dopo mesi di vera e propria campagna di divulgazione voluta dalla sua amministrazione. In rete, ovviamente, la battuta non si è fatta attendere: secondo alcuni utenti Trump gli alieni li avrebbe visti davvero, ed erano i Democratici alle elezioni di Midterm.

Ironia a parte, Trump non si è tirato indietro. Ha spiegato di restare scettico e di non essere un grande sostenitore di queste teorie, pur definendo i piloti persone molto attendibili. I loro resoconti li ha presi sul serio, al punto da riceverli nello Studio Ovale, dove gli avrebbero raccontato cose decisamente strane e riferito che in certi casi qualcosa là fuori c’è davvero.

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Il racconto più curioso riguarda proprio quell’oggetto rotondo che avrebbe sorpassato un aereo da combattimento. «Pilotano degli F22, i velivoli migliori e più veloci in assoluto, eppure qualcosa li sorpassa a una velocità tripla. È un oggetto rotondo, non aerodinamico. Magari si tratta di una cometa», ha detto il presidente, provando a offrire una spiegazione che il pubblico potesse accettare con facilità. L’intervistatore però ha insistito, chiedendo se esistesse un programma segreto sconosciuto perfino agli inquilini della Casa Bianca. La risposta è stata immediata: Trump ha detto di non averne mai sentito parlare e che, nel caso, lo avrebbe scoperto subito dopo l’intervista.

Sull’ipotesi della cometa però qualcosa non torna, sia dal punto di vista aerodinamico che da quello astronomico. L’F22 monta due motori turbofan Pratt & Whitney F119 che hanno bisogno dell’ossigeno presente nell’atmosfera per bruciare il carburante, e questo limita la quota operativa del velivolo a circa 20 chilometri, cioè 65.600 piedi. Più in alto l’aria diventa troppo rarefatta per garantire combustione e portanza. Le comete invece sono corpi celesti fatti soprattutto di ghiaccio e polvere che viaggiano nello spazio profondo. Quando la cometa Neowise è passata vicino alla Terra nel 2020, secondo i dati dell’Agenzia Spaziale Europea il suo punto di massimo avvicinamento si trovava comunque a oltre 100 milioni di chilometri. A distanze simili, per chi le osserva da quaggiù, le comete sembrano praticamente ferme nel cielo notturno. Un confronto visivo con un oggetto che sfreccia accanto a un caccia è quindi fisicamente impossibile.

Documenti declassificati e polemiche politiche

Le parole del presidente si inseriscono in un contesto di trasparenza senza precedenti sul fenomeno. Da febbraio il Dipartimento della Difesa ha lanciato un sito dedicato, avviando la pubblicazione graduale di materiale prima riservato: riprese delle telecamere di bordo, dati di telemetria dei sensori, trascrizioni delle interviste ai piloti, testimonianze oculari e rapporti investigativi redatti da diverse agenzie. Il 23 ottobre il Pentagono ha diffuso il settimo blocco di documenti declassificati, con fascicoli storici e sintesi di episodi più recenti che documentano tracce radar e incontri che gli analisti militari non riescono ancora a spiegare.

Il flusso costante di carte però non spegne le polemiche. C’è chi fa notare che gran parte del materiale riguarda casi già noti e analizzati, e chi si chiede quando arriverà finalmente una divulgazione completa capace di chiarire la natura del fenomeno. Poi c’è la lettura politica. Alcuni critici e oppositori del secondo governo Trump sostengono che puntare i riflettori sugli extraterrestri serva a distogliere l’attenzione da questioni interne urgenti e dalle difficoltà dell’amministrazione. A maggio l’ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene aveva ipotizzato un tentativo di sviare il dibattito dal caro carburante, dai conflitti all’estero e dalla promessa pubblicazione delle informazioni sul caso di Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. «L’amministrazione più trasparente della storia non ha ancora reso pubblici tutti i documenti relativi a Epstein né ha proceduto ad alcun arresto, ma ha tirato fuori dei fascicoli sugli Ufo», aveva scritto sui social.

Fonte: TecnoAndroid