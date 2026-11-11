Resident Evil Veronica rinviato all’autunno 2027? Il motivo

Il debutto di Resident Evil Veronica potrebbe slittare fino all’autunno del 2027. A ribadirlo è Dusk Golem, leaker molto seguito da chi ama le produzioni horror giapponesi, che ha rilanciato una voce in circolazione ormai da qualche settimana. Secondo lui il rinvio avrebbe trovato più di una conferma dietro le quinte. Il leaker ha ammesso di sapere che non tutti credono nella sua buona fede quando riporta certe informazioni. Ha però precisato di aver ricevuto in diverse occasioni riscontri piuttosto affidabili su quello che sta accadendo in questo momento allo sviluppo del remake di Code Veronica e anche a quello di Resident Evil Requiem.

Dal primo trimestre all’autunno, le tappe del rinvio

Stando alla ricostruzione di Dusk Golem, all’inizio di quest’anno Capcom avrebbe vissuto un periodo di lavoro molto intenso. L’obiettivo era riuscire a pubblicare il rifacimento entro il primo trimestre del 2027, almeno se le condizioni lo avessero permesso. Poi qualcosa è cambiato. La finestra di uscita sarebbe stata spostata prima al secondo trimestre e in seguito all’autunno, con un percorso a tappe che fa pensare a una scelta ponderata più che a un problema improvviso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il punto interessante è il motivo dietro questa decisione. Secondo il leaker il gioco potrebbe già essere pubblicato oggi, ma lo studio di Osaka preferirebbe prendersi tutto il tempo necessario per sistemare una serie di difetti di entità media o medio bassa. Si tratta di ritocchi che, in una fase così avanzata della lavorazione, possono fare la differenza e rendere Resident Evil Veronica un prodotto migliore invece di limitarsi a lanciarlo sul mercato appena possibile.

Su questa linea prudente pesano soprattutto i feedback ricevuti con Resident Evil Requiem. L’ultimo capitolo della saga ha raccolto voti altissimi dalla stampa internazionale, eppure non sono mancate voci più critiche. È probabilmente a questo tipo di reazioni che fa riferimento Dusk Golem quando spiega l’atteggiamento della software house giapponese. Le stesse osservazioni avrebbero influenzato anche il DLC di Requiem, che di conseguenza starebbe richiedendo più tempo del previsto. Il leaker, va ricordato, negli anni si è dimostrato una fonte decisamente attendibile quando si parla di horror made in Japan.

Un nuovo trailer pronto e poi accantonato

Il progetto è stato annunciato durante l’ultima Summer Game Fest con un filmato che ha colpito parecchio i fan della serie, anche grazie al ritorno di Claire Redfield. Secondo Dusk Golem, Capcom sarebbe stata pronta a mostrare un altro trailer del gioco, salvo poi cambiare idea. Una retromarcia che si sposa bene con l’ipotesi di una data d’uscita ancora in fase di definizione e con la volontà di non creare aspettative su tempistiche che potrebbero non essere rispettate.

Tutto questo arriva in un momento comunque molto positivo per la casa giapponese. Resident Evil Requiem ha infatti superato gli 8,5 milioni di copie vendute, un risultato importante che però, a quanto pare, non spinge l’azienda ad accelerare i tempi sul nuovo rifacimento. Al contrario, Capcom non sarebbe disposta a correre rischi né a scendere a compromessi sulla qualità del remake di Veronica, anche a costo di far aspettare i giocatori qualche mese in più rispetto ai piani iniziali.

Fonte: TecnoAndroid