Resident Evil Requiem, Grace tornerà? L’attrice ne è convinta

Grace Ashcroft, la nuova protagonista di Resident Evil Requiem, ha davanti a sé ancora molta strada da percorrere. A esserne convinta è Angela Sant’Albano, l’attrice che le presta volto e voce, secondo cui l’arco narrativo del personaggio è tutt’altro che concluso. Capcom non ha ancora confermato in modo ufficiale un ritorno della giovane nei prossimi capitoli della saga, ma chi l’ha interpretata sembra avere pochi dubbi in proposito.

Del resto Grace possiede tutti gli ingredienti per diventare una grande eroina dell’horror videoludico, una di quelle figure che restano impresse nella memoria dei giocatori. Affronta difficoltà enormi pur convivendo con un grave disturbo d’ansia ed è diventata il nuovo volto di uno dei franchise più iconici del genere. Non proprio un ruolo da poco per un personaggio appena arrivato.

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Resident Evil Requiem: una serata speciale ai Golden Joystick Award

Sant’Albano ha da poco ritirato il Golden Joystick Award come miglior interprete protagonista, e la serata è stata doppiamente importante visto che Resident Evil Requiem si è aggiudicato anche il riconoscimento di Ultimate Game of the Year. Proprio durante la cerimonia l’attrice ha raccontato cosa le piacerebbe vedere in futuro per la ragazza a cui ha dato vita.

In cima alla lista c’è il rapporto con Leon Kennedy. L’interprete vorrebbe davvero scoprire come sboccerà questo legame, che descrive come una splendida relazione tra mentore e allieva, quasi tra fratello e sorella, ancora in piena evoluzione. C’è poi la questione di Emily. Con Emma Rose, che interpreta la ragazza, Sant’Albano ha stretto una profonda amicizia e le piacerebbe vedere Grace assumere un ruolo più materno nei suoi confronti, per capire in che modo riuscirà a portarlo avanti.

Una protagonista che non sarà mai come Leon

Nel corso del vero e proprio incubo vissuto in Resident Evil Requiem, la protagonista compie un percorso notevole. Si parte da una condizione di paralisi provocata dall’ansia e si arriva, passo dopo passo, a quel minimo di sicurezza che le permette di difendersi con una pistola, seppure con mani tremanti. Un’evoluzione che secondo la sua interprete è soltanto all’inizio e che potrebbe raggiungere il suo pieno potenziale più avanti.

Meglio però non immaginarla trasformata in una macchina da combattimento. Sant’Albano è stata chiara: Grace non diventerà mai un personaggio alla Leon, né una dura capace di sferrare calci rotanti come un’eroina d’azione. A suo avviso il coraggio e l’autostima della ragazza cresceranno man mano che imparerà a fidarsi di sé stessa e a perdonarsi per tutte quelle cose che, sempre secondo l’attrice, la tengono ancorata. Proprio per questo, sostiene, con lei c’è ancora un lungo cammino da fare.

Cosa aspetta la saga dopo Requiem

Il prossimo grande appuntamento della serie sarà Resident Evil Veronica, remake di Code Veronica, e appare piuttosto improbabile che al suo interno trovi spazio Grace Ashcroft. Capcom, dal canto suo, non ha ancora svelato quale sarà il prossimo capitolo principale del franchise.

Dopo il premio conquistato da Sant’Albano ai Golden Joystick, comunque, il personaggio si è guadagnato l’affetto di moltissimi appassionati della saga, che la considerano tra le figure più amate e ne auspicano il ritorno nei futuri episodi.

Fonte: TecnoAndroid