Meta, multa da 805 milioni dal Garante per le foto su Android

Una nuova multa si aggiunge al lungo elenco di grane legate alla privacy per Meta, ed è tra le più pesanti della sua storia. Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto all’azienda una sanzione da 805 milioni di euro per aver avuto accesso a foto e video degli utenti Android senza un consenso specifico e senza fornire informazioni adeguate. Al centro della vicenda c’è una funzione che sulla carta sembrava del tutto innocua, cioè suggerire contenuti da pubblicare.

La funzione è disponibile dal 2023 e, mentre si scorre Facebook, propone immagini e filmati presi dalla galleria del telefono come spunto per un nuovo post. Secondo l’autorità l’accesso veniva richiesto con un’unica autorizzazione generica, valida per tutta l’app e per diverse funzioni con esigenze differenti, tanto che non risultava chiaro cosa si stesse davvero autorizzando. Per di più l’opzione era attiva fin dall’inizio, senza bisogno di alcun intervento da parte dell’utente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il provvedimento riguarda soltanto la versione Android di Facebook e si applica solo a chi usa l’app in Italia. L’indagine è partita nel luglio 2025 in seguito a una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano e si è appoggiata a un’analisi tecnica condotta dalla stessa autorità.

Meta: perché il Garante contesta il permesso sulla galleria

Meta sostiene che sia l’utente a concedere il permesso dal proprio smartphone e che possa revocarlo quando vuole. Il Garante la vede in modo diverso. Un permesso di questo tipo consente all’app di leggere l’intero archivio fotografico in maniera permanente, e né la persona coinvolta né le autorità hanno modo di verificare cosa venga effettivamente utilizzato e cosa no. Curiosamente già Android 14 ha introdotto l’accesso parziale a foto e video, che permette di scegliere con più precisione quali contenuti condividere.

La norma applicata è l’articolo 122 del Codice della privacy, che poggia sull’articolo 5.3 della direttiva europea ePrivacy e tutela il telefono come parte della sfera privata. In pratica qualsiasi accesso a ciò che contiene il dispositivo richiede un consenso libero e informato, a prescindere dal fatto che i dati vengano trasmessi o che si verifichi un danno. È quindi una questione di consenso e trasparenza che, pur valendo sul piano amministrativo solo per l’Italia, si fonda su una direttiva comunitaria. Per questo altri Stati membri potrebbero seguire la stessa strada.

Il procedimento non affronta l’eventuale uso di questi contenuti per addestrare l’intelligenza artificiale, ipotesi che Meta respinge. Il Garante ha però in programma un’indagine separata su una funzione arrivata quest’anno, che elabora la galleria nel cloud. Già nel 2025 il gruppo aveva testato negli Stati Uniti e in Canada strumenti di IA applicati alle foto archiviate sul telefono, un segnale dei rischi legati a un rullino lasciato completamente esposto.

Cosa succede adesso e come è stata calcolata la sanzione

Meta giudica la multa sproporzionata e ha già annunciato ricorso. Nel frattempo ha 60 giorni per chiedere il consenso con una formula diversa, più chiara ed esplicita, che spieghi a cosa serve la funzione, cosa comporta l’accesso alla galleria e come disattivarla. L’opzione dovrà inoltre restare spenta per impostazione predefinita, anche in modo retroattivo per chi aveva già dato l’autorizzazione. Se l’azienda deciderà di avvalersi di questo termine, avrà 30 giorni per cominciare ad agire e 90 per illustrare nel dettaglio le misure adottate.

Non si tratta della sanzione più alta in materia di privacy nell’Unione europea. Quel primato poco invidiabile appartiene sempre a Meta, con i 1.200 milioni di euro del 2023 per il trasferimento di dati negli Stati Uniti. È però la sanzione più elevata mai inflitta dall’autorità italiana.

Gli 805 milioni equivalgono allo 0,47% del fatturato mondiale del gruppo. Per arrivare a questa cifra il Garante ha tenuto conto dei 20 milioni di utenti coinvolti, della durata della violazione, di un precedente del 2019 e della scarsa collaborazione dimostrata. Come attenuante sono state considerate le modifiche introdotte dopo la segnalazione, giudicate comunque tardive e limitate.

Fonte: TecnoAndroid