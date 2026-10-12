Reolink OMVI 3i PoE: tre obiettivi, SyncTrack e AI locale per sorvegliare la casa

Ho provato per un mese la Reolink OMVI 3i PoE tra il giardino di casa e il cancello sulla strada e devo dire che una telecamera sola, qui, fa davvero il lavoro di due.

Quante telecamere servono per tenere d’occhio un giardino grande? Fino a poco tempo fa avrei risposto senza pensarci troppo: due. Una grandangolare fissa per vedere tutto e una motorizzata per inseguire chi entra, perché con un solo occhio elettronico prima o poi ti ritrovi a scegliere tra la visione d’insieme e il dettaglio, e di solito scegli male proprio nel momento sbagliato.

La Reolink OMVI 3i PoE parte esattamente da questo problema e prova a risolverlo infilando tutto in un unico corpo. Sopra c’è un modulo con doppio obiettivo da 10 megapixel che restituisce una visione panoramica a 180 gradi, sotto lavora una telecamera pan tilt 4K da 8 megapixel che ruota quasi a giro completo e segue chi si muove. Tre lenti, 18 megapixel complessivi (cifra da prendere per quello che è, cioè la somma di due flussi distinti e non un’immagine unica). A far dialogare i due moduli ci pensa SyncTrack: il panoramico individua, la PT insegue.

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L’ho usata per tutto il mese di settembre 2026 nella mia villa alle porte di Roma. Prima fissata a parete a guardia del giardino, poi spostata in corrispondenza del cancello automatico per inquadrare la strada. Alimentazione tramite iniettore PoE, registrazione su microSD e soprattutto sul Reolink Home Hub Pro che già gestisce il resto del mio impianto.

A chi si rivolge? Non a chi vive in un bilocale con il balcone (sarebbe come comprare un pullman per andare a fare la spesa sotto casa). Questa videocamera ha senso quando lo spazio da coprire è ampio: un vialetto lungo, un cortile, un parcheggio, un giardino che una telecamera tradizionale riesce a vedere solo a metà. È una proposta per chi ha già un minimo di dimestichezza con la videosorveglianza domestica e vuole fare un salto di qualità senza moltiplicare punti di installazione, staffe e cavi.

Il verdetto, senza spoilerare troppo? Mi ha convinto parecchio. Ha qualche limite che racconterò con calma, uno in particolare che per me pesa più degli altri, ma è una delle telecamere più sensate passate dalla mia scrivania quest’anno. E di prodotti Reolink ne ho provati diversi, dal kit Reolink RLK12 800WPT4 con NVR fino alla più recente Reolink OMVI 2i Ultra con pannello solare. Chi ha fretta la trova su Amazon a questo link oppure sul sito ufficiale Reolink. Gli altri restino, perché c’è molto da dire. Potete acquistarla direttamente su Amazon oppure dal sito ufficiale Reolink, con garanzia di due anni.

Unboxing: poca roba, ma quella giusta (o quasi)

La scatola arriva pesante e già questo dice qualcosa. Packaging Reolink classico, cartone robusto con la foto del dispositivo in primo piano e le caratteristiche principali stampate sui lati. Niente fronzoli, niente effetti speciali. Dentro, il dispositivo è incastrato in un guscio sagomato che lo tiene fermo senza chili di plastica superflua e, considerato il peso dell’oggetto, la protezione mi è sembrata adeguata.

La dotazione è asciutta: oltre alla videocamera trovo la staffa di montaggio, un cavo Ethernet e la guida rapida. Fine della storia.

Credits: TecnoAndroid

Mancano tre cose che conviene mettere in conto prima dell’acquisto. La scheda microSD non c’è e nemmeno l’alimentatore da 12 volt per chi volesse usare la presa DC al posto del PoE. Soprattutto non c’è un iniettore PoE. Se in casa avete già un NVR Reolink, un Home Hub o uno switch PoE compatibile con lo standard 802.3at da almeno 30 watt per porta, nessun problema. Altrimenti serve una spesa in più. Io avevo un iniettore nel cassetto degli accessori e l’ho usato senza pensarci due volte.

È una scelta comprensibile? Sì e no. Chi compra un dispositivo del genere spesso ha già un’infrastruttura cablata, quindi infilare in ogni scatola un alimentatore che molti non useranno avrebbe poco senso. Detto questo, a questa cifra un piccolo iniettore incluso avrebbe fatto la sua figura.

La prima impressione vera arriva quando la sollevi. Mi aspettavo qualcosa di più compatto, lo ammetto. Poi l’ho tirata fuori dal guscio, l’ho rigirata tra le mani e ho capito subito che non era una di quelle telecamerine da appendere con due viti sotto il cornicione e dimenticare lì.

Design e costruzione: grande, pesante e fatta per restare fuori

Facciamo un passo indietro e guardiamola per com’è. La OMVI 3i è composta da due blocchi sovrapposti: in alto un corpo allungato in orizzontale, con le due lenti del modulo panoramico affiancate e leggermente divergenti, circondate dai faretti LED e dagli illuminatori a infrarossi. Sotto, appeso alla base, il modulo motorizzato con la terza ottica, quella della telecamera PT, libera di ruotare sotto il corpo principale.

Le misure parlano chiaro: 202 x 151 x 125 mm per 1,3 kg senza accessori. Sul muro si vede eccome. Una volta montata in giardino, chiunque passi davanti al cancello capisce al primo sguardo che quella zona è sorvegliata. Per qualcuno sarà un difetto estetico, per me è quasi un pregio, perché una videocamera così grossa ha anche un effetto deterrente che una cam minuscola non avrà mai.

La qualità percepita è alta: le plastiche sono spesse, gli accoppiamenti precisi, nessuno scricchiolio quando la stringi o la muovi per orientarla. Il modulo inferiore ruota con un movimento morbido e silenzioso e anche nelle rotazioni più rapide non ho mai sentito rumori meccanici fastidiosi.

Credits: TecnoAndroid

Il montaggio è semplice, più di quanto il peso lasciasse immaginare. Si fissa la staffa, si collega il cavo di rete, si aggancia il corpo e si stringe. Sulla base trovano posto l’ingresso Ethernet e la presa di alimentazione DC, mentre lo slot microSD e il tasto di reset sono protetti da uno sportellino. Una volta chiuso tutto, la sensazione è di un oggetto pensato per stare all’aperto per anni.

Un dettaglio che ho notato dopo qualche giorno: la parte superiore è piatta e il modulo motorizzato è un elemento mobile, quindi se avete la possibilità di installarla sotto una gronda o un piccolo riparo fatelo. Non perché la certificazione IP66 non basti (nel mio mese di prova non ha battuto ciglio), ma perché meno acqua e meno sole diretto ricevono le parti mobili, meglio è nel lungo periodo.

Ultima nota sulle regolazioni: il blocco panoramico si orienta a mano, fino a 90 gradi a destra e a sinistra e fino a 20 gradi verso il basso. La telecamera PT invece si muove da sola, ruota di 350 gradi in orizzontale e scende di circa 50 gradi in verticale. Tradotto: proprio sotto il dispositivo resta una piccola zona cieca. Va tenuto presente quando si sceglie l’altezza di installazione.

Specifiche tecniche della Reolink OMVI 3i PoE

Specifica Valore Sensori CMOS 1/2.7″ + 1/2.8″ Risoluzione modulo panoramico 5120 x 1920 (10 MP), doppio obiettivo Risoluzione modulo PT 3840 x 2160 (8 MP, 4K) Ottiche Panoramico f=2,8 mm F1.6, PT f=6 mm F1.6 Campo visivo Panoramico 180° orizzontali e 65° verticali, PT 55° orizzontali e 30° verticali Pan e tilt Pan 350°, tilt 50° Velocità di rotazione Fino a 60°/s in orizzontale e 30°/s in verticale (configurabile) Zoom Digitale Compressione video H.264 / H.265 Frame rate Fino a 20 fps Visione notturna a infrarossi Fino a 30 metri, filtro IR cut automatico Visione notturna a colori 8 faretti, 7 W, 6000 K Audio Bidirezionale, microfono e altoparlante integrati Rilevamento AI Persone, veicoli, animali, movimento Protezione perimetrale Attraversamento linea, intrusione, permanenza in zona (modulo panoramico) Punti preimpostati 1 posizione di guardia e fino a 64 preset, 1 percorso di pattuglia Funzioni smart SyncTrack, inquadratura automatica, ricerca video AI locale, time lapse Archiviazione microSD fino a 512 GB, NVR Reolink, Home Hub, FTP/NAS, cloud opzionale Alimentazione PoE IEEE 802.3at 48 V oppure DC 12 V 2 A, meno di 24 W Porta di rete RJ45 10/100 Mbps Assistente vocale Google Assistant Resistenza IP66 Temperatura di esercizio Da 10 °C sotto zero a 55 °C Dimensioni 202 x 151 x 125 mm Peso 1,3 kg Garanzia 2 anni

Hardware: tre obiettivi, due sensori e un motore che non si ferma mai

Ok, parliamo di quello che c’è dentro: il cuore del sistema è la divisione dei compiti. Il modulo superiore usa due ottiche da 2,8 mm con apertura F1.6, le cui immagini vengono cucite in tempo reale dalla telecamera stessa in un unico fotogramma da 5120 x 1920 pixel. Il risultato è un formato molto allungato, quasi cinematografico, che copre 180 gradi in orizzontale. Il modulo inferiore monta invece un’ottica da 6 mm, sempre F1.6, con risoluzione 4K e un campo visivo più stretto, di 55 gradi. Meno ampiezza, molto più dettaglio.

Mi spiego meglio: la focale da 6 mm non serve a vedere tanto, serve a vedere bene. È la lente che ti restituisce la faccia di chi suona al cancello, mentre il panoramico ti dice dove si trova e da dove è arrivato. Un paio di occhi che guardano in modo diverso la stessa scena.

L’apertura F1.6 su entrambe le ottiche non è un dettaglio da scheda tecnica. Più luce entra, meglio lavora il sensore quando il sole cala, e infatti nelle ore del tramonto la telecamera ha resistito a lungo prima di passare alla modalità notturna. A proposito di notte, gli illuminatori sono di due tipi: LED infrarossi per la visione in bianco e nero fino a 30 metri e otto faretti bianchi da 7 watt complessivi a 6000 K per le riprese a colori. Ci torno più avanti, perché qui c’è un aspetto che riguarda anche i vicini di casa.

La parte meccanica merita due righe: il motore della PT arriva a 60 gradi al secondo in orizzontale e 30 in verticale, velocità che si possono abbassare dall’app. Nell’uso reale vuol dire che la PT riesce a stare dietro a una persona che corre attraverso il giardino senza perderla e lo fa senza movimenti a scatti.

Credits: TecnoAndroid

Sulla connettività c’è poco da girarci intorno: una sola porta RJ45 a 10/100 Mbps. Sulla carta può sembrare anacronistica, nella pratica basta e avanza: i due flussi principali stanno sotto i 15 Mbps complessivi anche ai bitrate massimi. Nella mia rete di casa, con circa duecento dispositivi connessi, il dispositivo non si è mai fatto notare, il che, per un apparecchio di sorveglianza, è esattamente quello che chiedo.

Infine l’elaborazione AI locale. Il riconoscimento di persone, veicoli e animali avviene a bordo, senza passare dal cloud. Meno latenza nelle notifiche e, soprattutto, i filmati del mio giardino restano a casa mia.

L’app Reolink e la gestione con Home Hub Pro

Tutto passa dall’app Reolink, gratuita e disponibile sia su Google Play Store sia su Apple App Store. Chi ha già altre telecamere del marchio la conosce bene, mentre chi parte da zero deve mettere in conto un po’ di pratica.

La prima cosa che ho notato è la doppia vista in diretta. In alto scorre la panoramica a 180 gradi, sotto l’inquadratura della PT. Basta toccare un punto del panoramico e la telecamera motorizzata ruota lì, una funzione che Reolink chiama Pinpoint e che dopo due giorni usavo senza nemmeno pensarci. Vedo una macchina che rallenta sul fondo della strada, tocco, e un secondo dopo ce l’ho davanti in 4K. Comodo, sul serio.

Le impostazioni sono tantissime: zone di rilevamento, sensibilità separate per persone, veicoli e animali, linee virtuali, preset, pattuglia, programmazione delle registrazioni, comportamento dei faretti, notifiche push ed email. È un pannello di controllo completo e, proprio per questo, un po’ affollato. Un utente esperto ci sguazza, mentre uno alle prime armi rischia di perdersi nei sottomenu, almeno all’inizio.

Nel mio caso la telecamera è collegata al Reolink Home Hub Pro, la centralina con disco interno da 2 TB che raccoglie le registrazioni di tutto l’impianto. Nell’app la OMVI compare sotto l’hub e si gestisce da lì, con la doppia vista funzionante e la timeline unificata. Prima di partire ho aggiornato firmware di telecamera e hub all’ultima versione, passaggio che consiglio a chiunque, perché le prime release avevano qualche incertezza con la vista PT su alcuni registratori.

Le prestazioni? Veloci, nella stragrande maggioranza dei casi. La diretta parte rapida, i movimenti della PT arrivano sullo schermo con un ritardo minimo e la riproduzione con filtri per evento funziona bene. Qualche volta però l’app ci ha messo più del dovuto a collegarsi, soprattutto aprendola da fuori casa in 5G. Niente di drammatico, qualche secondo di rotellina, ma quando ricevi una notifica e vuoi vedere subito cosa succede, quei secondi sembrano più lunghi.

Alimentazione PoE, consumi e installazione

Il nome lo dice già: questa è la variante PoE, Power over Ethernet, quindi dati e corrente viaggiano sullo stesso cavo di rete. Serve una sorgente conforme allo standard IEEE 802.3at a 48 volt, quella che spesso trovate indicata come PoE+, con almeno 30 watt per porta. Con uno switch sottodimensionato la telecamera può accendersi e poi comportarsi in modo strano, quindi meglio controllare prima. In alternativa c’è la presa DC da 12 volt e 2 ampere, ma l’alimentatore va comprato a parte.

Io ho scelto la strada dell’iniettore: cavo dalla rete di casa all’iniettore, cavo dall’iniettore alla telecamera, fine. Facile e veloce, davvero. La prima installazione in giardino è filata liscia, la seconda vicino al cancello ha richiesto solo di portare un cavo di rete fin lì. Un cavo, una presa di rete, niente elettricista per l’alimentazione all’esterno. È il bello del PoE.

E qui arriviamo al punto che mi ha dato più fastidio in assoluto. Manca il WiFi. Lo so, è la versione PoE, è scritto sulla scatola. Ma nella pratica la telecamera va dove arriva il cavo e non ovunque. Spostarla dal muro del giardino al cancello mi ha fatto pensare a quanto sarebbe stato comodo poterla collegare in wireless almeno temporaneamente, magari per provare la posizione prima di tirare il cavo definitivo. Reolink vende anche la OMVI 3i WiFi, stesso hardware con connessione senza fili, e chi non può o non vuole cablare deve guardare lì. Chi invece sceglie la PoE accetta un vincolo, in cambio di una connessione stabile che non risente di muri, interferenze e access point saturi.

Sui consumi devo essere onesto. Non ho misurato l’assorbimento con un wattmetro dedicato, quindi mi affido al dato dichiarato: meno di 24 watt nel caso peggiore, cioè con il motore in movimento e i faretti accesi. Nel funzionamento normale l’assorbimento è decisamente più basso e su base mensile parliamo di cifre che in bolletta non si notano. La telecamera non è un elettrodomestico energivoro, insomma. Resta il fatto che è sempre accesa, giorno e notte, e chi ha un impianto con molte cam PoE farà bene a dimensionare lo switch con un po’ di margine.

Test sul campo: un mese tra giardino e cancello

Il test è durato tutto settembre e si è diviso in due fasi ben distinte: due installazioni, due scenari, due modi diversi di usare lo stesso dispositivo.

Nelle prime due settimane la telecamera era fissata sulla parete esterna della villa, rivolta verso il giardino, un’area ampia, con prato, aiuole, il vialetto che porta al cancello e un paio di zone d’ombra dove i miei due cani, Dafne e Anubi, amano sparire nei pomeriggi più caldi. Il primo giorno ho fatto la cosa più banale e più utile: ho girato per il giardino da un angolo all’altro con il telefono in mano, guardando come reagiva il sistema. Il panoramico mi teneva sempre in campo, la PT mi agganciava appena entravo nella zona di rilevamento e mi seguiva, mantenendomi al centro dell’inquadratura anche quando cambiavo direzione all’improvviso.

Il terzo giorno è arrivato il vero banco di prova: i cani, due animali che corrono, si inseguono, spariscono dietro le siepi e ricompaiono dall’altra parte. Con molte telecamere questo si traduce in una pioggia di notifiche inutili. Qui no. Il rilevamento AI li ha classificati come animali dal primo all’ultimo giorno, senza mai scambiarli per persone. E siccome avevo disattivato le notifiche per questa categoria, il telefono è rimasto tranquillo. Non me l’aspettavo così pulito, sarò sincero.

Una sera, verso le dieci, sono uscito apposta in giardino al buio per vedere cosa succedeva. Il faretto si è acceso appena sono entrato nella zona, la telecamera è passata al colore e la PT mi ha seguito fino al cancello. Il giorno dopo, rivedendo la clip, si capiva benissimo chi ero e cosa stavo facendo. Mica male.

Credits: TecnoAndroid

La seconda metà del mese è stata più interessante, almeno per me. Ho smontato il dispositivo e l’ho installato in corrispondenza del cancello automatico, puntato verso la strada, uno scenario completamente diverso: auto di passaggio, pedoni, corrieri, vicini che rientrano, gatti randagi. Qui ho impostato alcuni punti preimpostati, uno sull’ingresso carrabile e uno sul tratto di strada più lontano, più una linea virtuale davanti al cancello. Tutto ha funzionato come doveva.

La cosa che mi ha colpito di più in questa fase è stata la leggibilità delle targhe. Le auto che si fermavano davanti al cancello venivano inquadrate dalla PT con un dettaglio sufficiente a leggere la targa senza dover ingrandire troppo, e lo stesso vale per i volti di chi suonava il citofono. Rientrando con la Zoe, per curiosità, ho controllato la clip: targa leggibile, mia faccia riconoscibilissima al volante (e non proprio fotogenica, ma questa è un’altra storia).

Poi la notte sulla strada, dove sono emersi i due limiti che racconto senza girarci intorno. Il primo: intorno ai 30 metri la visione notturna comincia a perdere colpi, i dettagli si impastano e riconoscere qualcosa sul fondo della strada diventa difficile. Il secondo: il faretto da 6000 K illumina parecchio e, puntato verso la strada, finisce inevitabilmente anche sulle case di fronte. Ai vicini non fa piacere, comprensibilmente. Ho risolto lasciando gli infrarossi come modalità principale di notte e limitando l’accensione dei faretti agli eventi davvero importanti.

Cosa non ho potuto verificare? L’inverno vero. Settembre a Roma significa ancora giornate calde e qualche pioggia, ma non gelo, non vento forte prolungato, non settimane di umidità. Non ho misurato i consumi con strumenti e non ho una prova di durata oltre il mese. Su questi aspetti, per ora, mi fido della scheda tecnica e della reputazione di Reolink sui prodotti da esterno.

Approfondimenti

Qualità d’immagine di giorno: il panoramico a 180 gradi

Ero curioso di una cosa più di tutte: la cucitura. Quando un’immagine nasce dall’unione di due ottiche, il punto in cui i fotogrammi si incontrano è spesso il tallone d’Achille: linee che si spezzano, oggetti che si sdoppiano, una specie di cicatrice al centro del quadro. Bene, qui non ho visto nulla del genere. Ho cercato apposta il punto di giunzione guardando il cancello, la recinzione, le auto parcheggiate. Niente. Il fotogramma da 5120 x 1920 appare come un’unica immagine continua.

La distorsione ai bordi c’è, come in qualsiasi inquadratura così ampia, ma è contenuta e non disturba la lettura della scena. Le linee rette restano abbastanza regolari, i soggetti ai lati sono riconoscibili e la sensazione complessiva è quella di guardare il giardino affacciato da una finestra molto larga.

I colori di giorno sono naturali, forse un filo freddi nelle ore centrali. La gamma dinamica se la cava bene anche nei controluce del tardo pomeriggio, quando il sole basso entrava di traverso nell’inquadratura: le zone d’ombra sotto gli alberi restavano leggibili e il cielo non bruciava del tutto. Non è un’immagine da documentario, ma per una telecamera di sorveglianza siamo su livelli molto alti.

Il dettaglio del panoramico, essendo distribuito su 180 gradi, non è pensato per leggere targhe a distanza: il suo compito è dirti cosa sta succedendo e dove, mentre al resto pensa l’altra lente. Ed è proprio questa divisione dei ruoli a far funzionare tutto. Guardando la registrazione di una giornata qualunque, ho sempre avuto chiaro il contesto: chi è entrato, da dove, che percorso ha fatto. Prima, con una sola telecamera fissa, a volte dovevo ricostruire la scena mettendo insieme pezzi di clip diverse.

Una nota sul frame rate: si arriva a 20 fotogrammi al secondo. Per la sorveglianza è più che sufficiente e non ho mai avuto la sensazione di movimenti scattosi, ma chi è abituato ai 30 fps delle action cam noterà una fluidità leggermente diversa.

La telecamera PT 4K: targhe, volti e zoom digitale

Se il panoramico è il cervello, la telecamera motorizzata è la lente d’ingrandimento. E qui la risoluzione 4K abbinata alla focale da 6 mm fa la differenza vera. Quando la PT inquadra una persona al cancello, il volto è nitido, i lineamenti si distinguono, si leggono le scritte su una maglietta o sul furgone di un corriere.

Sulle targhe ho già anticipato qualcosa nel test sul campo. Le auto ferme davanti al cancello o in transito lento si leggono senza problemi, e questo per me era uno dei requisiti fondamentali. Mi è capitato di controllare un’auto rimasta parcheggiata a lungo davanti a casa: due tocchi sull’app, la PT si è girata, zoom, targa letta. Sette secondi, forse meno.

C’è però un aspetto che va chiarito: lo zoom è digitale, non ottico. Significa che ingrandendo l’immagine si ritaglia il fotogramma 4K, senza che l’ottica si avvicini davvero al soggetto. Finché la distanza resta ragionevole va benissimo, perché i pixel a disposizione sono tanti. Più ci si allontana, più l’ingrandimento mostra i suoi limiti e i dettagli si ammorbidiscono. Nella mia configurazione, con il cancello a distanza contenuta, non è mai stato un problema. In un parcheggio molto grande o lungo un viale di cento metri lo diventerebbe.

Chi ha bisogno di uno zoom ottico vero deve salire di categoria, verso la OMVI X16 PoE che Reolink posiziona come ammiraglia della serie con ingrandimento ottico 16x, a un prezzo però ben più alto. Per una villa con giardino, sinceramente, la 3i basta e avanza.

Il movimento della PT merita un ultimo commento: fluido, preciso, senza esitazioni. Nei passaggi rapidi da un preset all’altro la telecamera si ferma esattamente dove deve, senza oscillazioni finali. Un comportamento quasi professionale.

Visione notturna: faretti a colori e infrarossi

La OMVI 3i offre due strade per la notte e io le ho usate entrambe, a lungo.

La prima è la visione a infrarossi: bianco e nero, illuminazione invisibile all’occhio umano, portata dichiarata fino a 30 metri. In giardino, con distanze che raramente superano i 20 metri, il risultato è stato ottimo: immagine pulita, poco rumore, soggetti ben definiti. Il panoramico in particolare restituisce una scena notturna sorprendentemente leggibile su tutta l’ampiezza dei 180 gradi.

La seconda è la visione notturna a colori con i faretti. Otto LED bianchi da 6000 K che si accendono al rilevamento di un movimento, o in modo programmato. Qui la differenza si vede subito: tinte dei vestiti e delle auto, dettagli che in bianco e nero si perdono. Per identificare qualcuno è la modalità migliore, senza discussioni. E ha anche un effetto deterrente notevole, perché chi entra nel cono di luce capisce immediatamente di essere stato visto.

Ci sono però due limiti. Il primo l’ho già raccontato: oltre i 30 metri la qualità cala in modo evidente, in entrambe le modalità. Sul fondo della strada, di notte, si vedono sagome più che persone. Il secondo riguarda i vicini: una luce così intensa, quando la telecamera guarda verso l’esterno della proprietà, illumina anche ciò che non dovrebbe. In giardino non è un problema perché la luce resta dentro casa mia. Sul cancello lo è diventato, e mi sono trovato a scegliere tra il colore e il quieto vivere.

Alla fine ho trovato un equilibrio che consiglio a chi ha una situazione simile: infrarossi come impostazione predefinita e faretti attivati solo dal rilevamento di persone, con una durata breve. Si mantiene la possibilità di avere clip a colori quando conta davvero, senza trasformare la strada in un set cinematografico ogni volta che passa un gatto.

SyncTrack e inquadratura automatica

Arriviamo al dunque, perché è qui che questa telecamera si gioca tutto. SyncTrack è il sistema che coordina i due moduli. Il panoramico rileva un soggetto, comunica la sua posizione alla PT, che ruota per agganciarlo e seguirlo. Con l’inquadratura automatica attiva, la telecamera motorizzata cerca anche di mantenere il soggetto al centro e con le giuste proporzioni, regolando l’inquadratura mentre si muove.

Funziona? Sì, senza riserve nel mio caso. Durante tutto il mese non ho avuto un solo episodio in cui la PT si sia bloccata a metà strada, abbia perso il soggetto senza motivo o abbia inseguito il nulla. Nemmeno quando i cani correvano in una direzione e io camminavo nell’altra: la telecamera ha dato la precedenza alla persona, come da impostazioni, e ha lasciato gli animali al panoramico.

Il passaggio di consegne tra i due moduli è rapido. Da quando entro nel campo del panoramico a quando la PT mi aggancia passa circa un secondo, a volte meno. E il tracciamento continua anche se il soggetto esce dall’inquadratura panoramica, perché la PT può ruotare ben oltre i 180 gradi del modulo superiore. Questo è un dettaglio importante, perché significa che chi aggira la telecamera passando di lato non sparisce dal radar.

Stavo per scrivere che è la funzione migliore del pacchetto, ma ripensandoci non è del tutto vero. Il vantaggio principale è il fatto che non devo pensarci. Configuro una volta zone e priorità, e da quel momento la telecamera lavora da sola. Quando riguardo una clip ho sempre due prospettive sincronizzate: il contesto e il primo piano. Non devo cercare né ricostruire, è tutto lì.

Al termine di ogni inseguimento, la PT torna da sola alla posizione di guardia impostata. Piccola cosa, ma evita di ritrovarsi la telecamera puntata verso il cielo dopo l’ultimo evento.

Rilevamento AI locale: persone, veicoli e animali

I falsi allarmi sono il vero nemico di qualsiasi impianto di videosorveglianza. Bastano pochi giorni di notifiche inutili e si finisce per ignorarle tutte, comprese quelle che contano. Per questo il rilevamento intelligente è, a mio parere, importante quanto la qualità d’immagine.

La OMVI 3i distingue persone, veicoli e animali con un’elaborazione che avviene interamente a bordo, senza abbonamenti e senza inviare nulla al cloud. Nel mio mese di prova i falsi allarmi sono stati zero, proprio nessuno. Né con i cani, né con le foglie mosse dal vento, né con le ombre degli alberi che si spostano nel corso della giornata, né con i fari delle auto che di sera spazzano la facciata.

Ammetto che all’inizio ero scettico. Ho avuto in passato telecamere che giuravano di riconoscere le persone e poi mi segnalavano un sacco della spazzatura mosso dal vento come intruso. Qui, dopo una settimana, ho smesso di controllare ogni notifica con il sospetto che fosse l’ennesimo errore. Se il telefono vibrava, c’era davvero qualcuno.

La personalizzazione è ampia: si possono disegnare zone di rilevamento per escludere aree irrilevanti, come il marciapiede opposto o il giardino del vicino, regolare la sensibilità separatamente per ciascuna categoria e decidere quali eventi generano una notifica e quali vengono solo registrati. Io ho tenuto le notifiche per persone e veicoli e lasciato gli animali in registrazione silenziosa.

C’è da dire che la qualità del rilevamento dipende anche dall’installazione. Una telecamera montata troppo in basso o troppo inclinata vede i soggetti in modo deformato e lavora peggio. Seguendo le indicazioni di Reolink sull’altezza e sull’orientamento, il sistema si è comportato in modo impeccabile.

Ricerca video AI in linguaggio naturale

Ora, la parte interessante, quella che non mi aspettavo di usare così tanto. La ricerca video AI locale permette di cercare tra le registrazioni scrivendo una descrizione in linguaggio naturale. Niente filtri complicati, niente scorrere la timeline per mezz’ora. Si scrive cosa si cerca e la telecamera restituisce le clip corrispondenti.

Il dubbio principale era la lingua. Gli esempi ufficiali sono in inglese e temevo di dover scrivere “person with blue shirt” per ottenere qualcosa. Invece funziona bene anche in italiano. Ho provato con richieste come “persona con maglietta bianca”, “auto rossa”, “uomo con un pacco”, “furgone davanti al cancello”. Le clip restituite erano pertinenti, ordinate per data, pronte da riprodurre.

Un esempio concreto: un pomeriggio mi è stato detto che era passato un corriere ma non avevo trovato nulla nella cassetta. Invece di scorrere ore di registrazioni ho scritto “corriere con pacco” e dopo pochi istanti avevo davanti la clip: il corriere si era fermato al cancello, aveva lasciato il pacco dietro il pilastro e se n’era andato. Pacco recuperato, mistero risolto in meno di un minuto.

È una di quelle funzioni che sembrano un vezzo tecnologico finché non ne hai bisogno, poi diventano indispensabili. E il fatto che tutto avvenga in locale, senza abbonamento e senza mandare le immagini di casa mia su qualche server remoto, è un valore aggiunto che non va sottovalutato.

Non è infallibile, ovviamente: descrizioni troppo vaghe restituiscono risultati vaghi, e di notte, con le immagini in bianco e nero, cercare un colore ha poco senso. Ma con richieste chiare il risultato è sorprendente.

Archiviazione: microSD, Home Hub Pro e niente abbonamento

Reolink ha sempre puntato sull’archiviazione locale e la OMVI 3i non fa eccezione. Le opzioni sono diverse e si possono combinare: prima di tutto c’è lo slot per microSD fino a 512 GB, direttamente sulla telecamera. Poi c’è la registrazione su NVR Reolink compatibili, su Home Hub e Home Hub Pro, oppure su server FTP e NAS. Il cloud Reolink esiste, ma resta facoltativo.

Io ho usato una microSD da 64 GB come memoria di bordo e l’ Home Hub Pro come archivio principale. La memoria da 64 GB, con due flussi ad alta risoluzione, si riempie in fretta se si attiva la registrazione continua, quindi per chi usa la telecamera in modalità standalone consiglio almeno 256 GB. Con l’hub il problema non si pone: disco da 2 TB integrato, espandibile, e tutte le registrazioni dell’impianto in un unico posto.

Credits: TecnoAndroid

Il vantaggio dell’hub riguarda anche la sicurezza: se qualcuno strappasse la telecamera dal muro, le registrazioni resterebbero al sicuro dentro casa e non nella microSD portata via insieme al resto. Per una telecamera esterna così visibile, è un ragionamento da fare.

Chi preferisce un NVR tradizionale deve verificare la compatibilità. Reolink indica una lista di registratori supportati e firmware minimi necessari per avere la doppia vista e l’inquadratura automatica. Chi ha letto la mia recensione dell’NVR WiFi 6 Reolink RLN12W sa quanto conti tenere tutto aggiornato in questo ecosistema.

Modalità di registrazione disponibili: su evento (impostazione predefinita), programmata oppure continua 24 ore su 24. Nessun canone mensile per nessuna di queste funzioni.

Audio bidirezionale e resistenza alle intemperie

Due aspetti diversi, li metto insieme perché entrambi hanno dato la stessa risposta: promossi.

L’audio bidirezionale funziona bene. Il microfono capta le voci al cancello con chiarezza, anche con un po’ di rumore di fondo dalla strada, e l’altoparlante ha un volume sufficiente per farsi sentire senza dover urlare nel telefono. L’ho usato per parlare con un corriere che non trovava il campanello e con un vicino che cercava il suo gatto. Conversazioni brevi, ma comprensibili da entrambe le parti. Non è un citofono professionale, intendiamoci, ma per uno scambio rapido fa il suo lavoro.

Sul fronte della resistenza agli agenti atmosferici, la certificazione IP66 protegge da polvere e getti d’acqua. Durante il mese di prova la telecamera ha preso sole pieno nelle ore più calde e qualche pioggia, senza un solo malfunzionamento, una condensa sulle lenti, un riavvio inatteso. Il range di temperatura dichiarato va da 10 gradi sotto zero a 55 gradi, più che adeguato per il clima romano.

Il mio unico dubbio riguarda il lungo periodo: una videocamera con parti mobili e la parte superiore piatta, esposta per anni al sole estivo e alle piogge invernali, merita qualche attenzione in più rispetto a un modello fisso. Per questo ripeto il consiglio: se potete, sotto una gronda.

Funzionalità: preset, pattuglia e protezione perimetrale

Oltre a quanto già raccontato, la OMVI 3i ha una serie di funzioni che trasformano una buona telecamera in un piccolo sistema di sicurezza.

I punti preimpostati sono fino a 64, più una posizione di guardia. Si salvano con un tocco dall’app e la PT ci arriva in un istante. Sul cancello ne ho usati tre: l’ingresso carrabile, il pedonale e il tratto di strada più lontano. Funzionano bene, con un posizionamento sempre preciso.

La pattuglia permette di creare un percorso automatico tra preset, con un massimo di quattro punti per percorso. Utile quando non succede nulla e si vuole che la PT faccia comunque il giro dell’area, anche se nel mio caso, con SyncTrack attivo, l’ho usata poco.

La protezione perimetrale lavora sul modulo panoramico e comprende tre strumenti: attraversamento linea, intrusione in zona e permanenza in zona. Ho tracciato una linea virtuale davanti al cancello e una zona di permanenza sul marciapiede: chi sostava lì per più di qualche secondo generava un avviso. Tre giorni di test, avvisi sempre pertinenti.

Completano il quadro il time lapse, che condensa una giornata o una settimana in pochi secondi (simpatico, per vedere l’ombra degli alberi spostarsi sul prato), la compatibilità con Google Assistant per visualizzare la diretta su un Nest Hub o una TV con Chromecast, e la gestione multiutente con un amministratore e fino a 19 utenti secondari. Accesso anche da browser e da client desktop per Windows e Mac.

Prezzo e posizionamento

Il prezzo di listino della Reolink OMVI 3i PoE è di 289,99 euro sullo store ufficiale. Una cifra importante, ma va letta nel modo giusto: non si compra una telecamera, si compra un sistema che ne sostituisce due, con un solo punto di installazione e un solo cavo. Durante le promozioni, Prime Day in testa, l’abbiamo vista scendere fino a 199,99 euro, e su Amazon gli sconti sono piuttosto frequenti. A quel prezzo il rapporto tra ciò che offre e ciò che costa diventa difficile da discutere.

Al conto vanno aggiunti gli accessori: un iniettore o uno switch PoE+ se non li avete già, una microSD capiente oppure un sistema di registrazione centralizzato. Chi parte da zero dovrebbe considerare un budget complessivo un po’ più alto.

Nella gamma Reolink la 3i si colloca nella fascia alta dei prodotti consumer. Sopra c’è la OMVI X16 PoE, che aggiunge risoluzione superiore e zoom ottico 16x a un prezzo sensibilmente più alto. Sotto, la OMVI 2i Ultra a batteria con pannello solare, più semplice da installare ma con risoluzioni più contenute. Accanto, la gemella OMVI 3i WiFi, stesso hardware senza cavo di rete, a un prezzo molto simile. Chi può cablare prenda la PoE, chi non può prenda la WiFi. La scelta è tutta lì.

Potete acquistarla direttamente su Amazon oppure dal sito ufficiale Reolink, con garanzia di due anni.

Conclusioni

Dopo un mese, la sensazione è chiara. La Reolink OMVI 3i PoE fa davvero quello che promette: vede tutto e, allo stesso tempo, guarda da vicino ciò che conta. Non è una frase da depliant, è quello che ho visto ogni giorno aprendo l’app, con il giardino intero in alto e il dettaglio in basso, sincronizzati e sempre al posto giusto.

La consiglio a chi ha una casa grande con un giardino ampio, a chi deve sorvegliare un vialetto lungo, un cancello che dà sulla strada, un cortile spazioso e non vuole riempire la facciata di telecamere. La consiglio anche a chi ha già un impianto Reolink e vuole un salto di qualità e a chi tiene alla privacy e non vuole pagare un abbonamento ogni mese per avere funzioni che dovrebbero essere di serie.

La sconsiglio a chi non può portare un cavo di rete dove serve: in quel caso meglio la versione WiFi. Anche a chi abita in un appartamento o ha spazi esterni piccoli, perché sarebbe una telecamera sprecata, e a chi ha bisogno di vedere bene oltre i 30 metri di notte, perché lì serve altro.

Lo scenario perfetto? Una villa con un giardino ampio e la videocamera montata sotto la gronda, collegata a un Home Hub o a un NVR, con zone e preset configurati con calma il primo giorno. Da lì in poi, la telecamera lavora da sola e ti chiama solo quando serve davvero.

Insomma, è una di quelle telecamere che dopo qualche giorno smetti di notare e, a pensarci bene, è il complimento migliore che si possa fare a un sistema di sorveglianza.

Reolink OMVI 3i PoE 8.0/10 Un mese di prova tra giardino e cancello: panoramica senza cuciture, PT 4K che legge targhe e volti, tracking affidabile e zero falsi allarmi. Limiti su WiFi assente, visione notturna oltre i 30 metri e faretti molto intensi. Pro Panoramico a 180° senza cuciture visibili e PT 4K che legge targhe e volti SyncTrack e inquadratura automatica affidabili, nessun blocco in un mese Rilevamento AI locale preciso, zero falsi allarmi anche con i cani in giardino Ricerca video in linguaggio naturale che funziona anche in italiano Archiviazione locale flessibile e nessun abbonamento obbligatorio Contro Nessuna connessione WiFi, va solo dove arriva il cavo di rete Visione notturna che perde dettaglio oltre i 30 metri Faretti molto intensi, fastidiosi per i vicini se puntati verso la strada Ingombrante e pesante, con una piccola zona cieca sotto la telecamera Iniettore PoE e microSD non inclusi

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione + Pro ✓ Panoramico a 180 gradi senza cuciture visibili e PT 4K che legge targhe e volti

✓ SyncTrack e inquadratura automatica affidabili, nessun blocco in un mese di uso

✓ Rilevamento AI locale preciso: zero falsi allarmi anche con due cani in giardino

✓ Ricerca video in linguaggio naturale che funziona anche in italiano

✓ Archiviazione locale flessibile e nessun abbonamento obbligatorio − Contro × Nessuna connessione WiFi: va solo dove arriva il cavo di rete

× Visione notturna che perde dettaglio oltre i 30 metri

× Faretti molto intensi, fastidiosi per i vicini se puntati verso la strada

× Ingombrante e pesante, con una piccola zona cieca sotto la telecamera

× Iniettore PoE e microSD non inclusi, app a volte lenta a collegarsi

Fonte: TecnoAndroid