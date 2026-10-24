Sindrome della persona rigida, la CAR T di Kyverna attende la FDA

Una terapia CAR T messa a punto da Kyverna Therapeutics potrebbe diventare il primo trattamento approvato per la sindrome della persona rigida. Tutto dipende dal via libera della FDA, l’autorità statunitense chiamata a valutare farmaci e terapie prima del loro ingresso sul mercato. Se la risposta sarà positiva, per questa malattia si aprirà uno scenario mai visto prima, perché finora nessuna cura specifica ha ottenuto un’approvazione ufficiale.

Il punto centrale sta proprio qui. Chi convive con la sindrome della persona rigida non dispone oggi di un trattamento approvato pensato per la propria condizione. L’eventuale disco verde alla proposta di Kyverna rappresenterebbe quindi un primato assoluto, il primo tassello di un percorso terapeutico riconosciuto in un ambito rimasto finora scoperto.

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Un “farmaco vivente” contro le malattie autoimmuni

Attorno a questa tecnologia ruota un’espressione che rende bene l’idea. La CAR T viene definita un farmaco vivente, un’immagine che la distingue dai medicinali tradizionali, quelli a cui tutti sono abituati tra compresse e flaconi. Si tratta infatti di una terapia cellulare, e proprio il fatto di basarsi sulle cellule le vale questa etichetta così particolare.

Il potenziale non riguarda soltanto una singola patologia. L’approccio sviluppato dall’azienda viene osservato con attenzione perché potrebbe cambiare il decorso delle malattie autoimmuni, una famiglia ampia di disturbi in cui il sistema immunitario finisce per rivolgersi contro l’organismo stesso. La sindrome della persona rigida rientra in questo quadro ed è il banco di prova su cui la terapia di Kyverna punta per ottenere il primo riconoscimento formale.

Il ruolo decisivo della FDA

La partita ora si gioca sul tavolo dell’ente regolatorio americano. La FDA dovrà stabilire se la terapia CAR T di Kyverna Therapeutics possa essere autorizzata, e da questa valutazione dipende la possibilità che il trattamento diventi effettivamente disponibile. Senza l’approvazione, infatti, nessuna cura può entrare nella pratica clinica in modo ufficiale negli Stati Uniti.

Un eventuale sì avrebbe un peso che va oltre il singolo prodotto. Segnerebbe la nascita della prima terapia approvata per la sindrome della persona rigida e porterebbe un “farmaco vivente” dentro il campo delle patologie autoimmuni con un riconoscimento istituzionale. Per Kyverna sarebbe il traguardo di un lavoro concentrato proprio su questa malattia, per i pazienti la prima opzione autorizzata pensata su misura per la loro condizione. Il trattamento di Kyverna Therapeutics attende dunque il giudizio della FDA. Con l’autorizzazione, la terapia cellulare dell’azienda diventerebbe ufficialmente il primo trattamento approvato per la sindrome della persona rigida.

Fonte: TecnoAndroid