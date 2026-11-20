Google ha scelto Blue Origin per mandare in orbita i primi satelliti del suo progetto di data center orbitali. L’annuncio è arrivato giovedì dalla società spaziale fondata da Jeff Bezos, che ha confermato che il razzo New Glenn lancerà nel 2029 i satelliti destinati al programma Project Suncatcher. Un passo concreto, insomma, ma che lascia aperto un problema ben più grande per il colosso di Mountain View.

Circa un anno fa Google aveva rivelato di lavorare a centri di calcolo scalabili in orbita, definendo l’iniziativa uno dei suoi “moonshot”, cioè quei progetti di ricerca ambiziosi e a lungo termine. La missione prevede il rilascio di satelliti ciascuno con una potenza di calcolo paragonabile a quella di un rack da data center. La destinazione è un’orbita eliosincrona, dove i pannelli possono ricevere energia solare in modo quasi continuo. Travis Beals, direttore senior di Project Suncatcher, ha spiegato che l’obiettivo è far crescere l’infrastruttura per l’intelligenza artificiale nello spazio sfruttando l’abbondante energia del Sole disponibile in orbita, e ha definito questo lancio dedicato una tappa cruciale della tabella di marcia dell’azienda.

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Google sceglie Blue Origin: un posto prenotato prima che finiscano

La tempistica non è casuale. I razzi commerciali statunitensi per carichi pesanti, New Glenn compreso, stanno esaurendo la loro capacità fino al 2030. La missione di Google volerà sulla variante 7×2, la versione più piccola del vettore, che finora ha volato tre volte. Con ogni probabilità il lancio servirà a verificare la possibilità di collegare in rete satelliti alimentati a energia solare e dotati di chip per l’intelligenza artificiale, dimostrando che il machine learning può funzionare anche in orbita. Si tratta quindi di una dimostrazione tecnologica. L’azienda non ha indicato chi costruirà i satelliti, il cui peso potrebbe aggirarsi sull’ordine di alcune tonnellate.

Il nodo vero però riguarda il futuro. Più che la tecnologia in sé, la domanda è se abbia senso puntare a una grande costellazione di data center orbitali negli anni Trenta senza disporre di un proprio lanciatore. Sulla sostenibilità economica di questi impianti i dubbi sono molti, ma quasi tutti concordano su un punto: senza lanci pesanti a costi bassissimi i centri di calcolo spaziali non potranno mai competere con quelli a terra.

Il peso di SpaceX e i costi da abbattere

Quando ha presentato il progetto, Google aveva indicato come orizzonte la metà degli anni Trenta, periodo in cui i costi di lancio dovrebbero scendere fino a circa 180 euro al chilo. L’unico razzo che nel prossimo decennio sembra in grado di arrivare a quelle cifre è Starship di SpaceX. Negli ultimi mesi però è diventato evidente che l’azienda di Elon Musk darà la precedenza ai propri carichi, inclusi i data center Starmind. Per centrare quel prezzo servirebbe probabilmente una Starship V4 pienamente ottimizzata, capace di portare in orbita circa 200 tonnellate, mentre oggi vola la versione V3. SpaceX ha forti incentivi a privilegiare la propria infrastruttura di calcolo, e Google rischierebbe di dipendere dalla capacità e dai prezzi che verranno concessi ai clienti esterni.

Forse è proprio questo il motivo dell’accordo con Blue Origin, che per ora riguarda un solo lancio ma potrebbe ampliarsi. Negli anni Trenta la società dovrebbe far volare la variante più grande 9×4 di New Glenn, che però potrebbe soffrire uno svantaggio di costo rispetto a una Starship completamente riutilizzabile e con un’alta frequenza di lanci. Non solo. Blue Origin sta pianificando una sua costellazione di data center orbitali chiamata Project Sunrise. Anche qui Google finirebbe per finanziare un concorrente pagando di più per andare in orbita.

Le alternative sul tavolo

Entro quella data qualche altra azienda come Rocket Lab, Relativity Space o Stoke Space potrebbe disporre di un razzo più grande. Sviluppare un lanciatore super pesante richiede però capitali enormi. Secondo i documenti finanziari del 2026, SpaceX ha speso oltre 13 miliardi di euro per Starship, e anche Blue Origin ha investito miliardi in New Glenn. Entrambe ci lavorano da più di dieci anni. Le altre società americane, nel frattempo, stanno ancora affrontando le difficoltà di crescita legate ai vettori di classe media.

Le strade per Google non sono delle migliori. Può sperare che una delle nuove aziende di lancio statunitensi si metta al servizio degli operatori satellitari commerciali senza lanciarsi in una costellazione propria. Può acquistarne una. Oppure può assumere ingegneri aerospaziali, avviare lo sviluppo di motori potenti e inseguire SpaceX e Blue Origin, che nel settore dei lanci hanno 25 anni di vantaggio.

Fonte: TecnoAndroid