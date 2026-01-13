Redmi Turbo 5 Pro Max, Geekbench conferma alcune caratteristiche

Il produttore tech Redmi si prepara per annunciare in veste ufficiale uno dei suoi prossimi top di gamma. Il modello in questione è il prossimo Redmi Turbo 5 Pro Max. Proprio quest’ultimo è stato da poco avvistato in rete sul noto sito di benchmark Geekbench. Qui sono state rivelate alcune delle sue caratteristiche, tra cui anche il processore che ci sarà a bordo.

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Redmi Turbo 5 Pro Max, il portale di benchmark Geekbench conferma il soc

Il prossimo Redmi Turbo 5 Pro Max è stato da poco avvistato nei database del portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, qui sono state riportate alcune delle sue future caratteristiche principali, tra cui il processore. Quest’ultimo sembra che sarà un soc di fascia molto elevata ma ancora inedito.

Si tratterebbe infatti del soc MediaTek Dimensity 9500s. Quest’ultimo dovrebbe essere annunciato dall’azienda fra un paio di giorni, ovvero durante la giornata del 15 gennaio 2026. Secondo i benchmark emersi, lo smartphone potrà inoltre contare sulla presenza di tagli di memoria con almeno 16 GB di RAM. Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, il portale ha confermato che ci sarà Android in versione 16 e non dovrebbe mancare l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la nuova HyperOS 3.0.

Come sempre, il portale Geekbench ha anche riportato i punteggi che lo smartphone ha ottenuto. In particolare il prossimo Redmi Turbo 5 Pro Max, registrato con il numero di modello 2602BRT18C,ha totalizzato un punteggio pari a 2656 punti in single core e ben 8377 punti in multi core. Questo è quello che ha rivelato Geekbench su questo prossimo smartphone. In queste settimane, però, i rumors hanno rivelato altri dettagli. Si parla infatti della presenza di una batteria mostruosa con una capienza pari a ben 9000 mah. Sembra che ci sarà anche il supporto alla ricarica rapida da 100W. Si parla poi della presenza di un display di qualità con tecnologia AMOLED.