Steven Ogg fa pace con Trevor e pensa di giocare GTA 6 in diretta

Steven Ogg, l’attore che ha dato volto e voce a Trevor in GTA 5, per molti anni ha fatto finta che quel gioco non esistesse. Oggi, a 13 anni di distanza, sembra invece aver fatto pace con il personaggio che lo ha reso celebre e si dice perfino curioso di mettere le mani su GTA 6, tanto da ipotizzare di giocarlo in diretta streaming insieme a un vecchio compagno di avventure. Un cambio di passo notevole per chi, fino a poco tempo fa, preferiva tenersi lontano dalla saga di Rockstar.

Da qualche settimana Ogg partecipa a una serie di livestream dedicati a GTA 5 e organizzati da Ned Luke, l’interprete di Michael. Proprio nell’ultimo episodio l’attore non si è limitato a riconoscere l’esistenza del nuovo capitolo ma ha mostrato un certo entusiasmo, anche se piuttosto vago, per il seguito. Un’inversione di rotta rispetto a febbraio 2025, quando Ogg aveva smentito la diffusa convinzione secondo cui “odierebbe” la serie, pur ribadendo che non avrebbe giocato al nuovo titolo.

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Il cambio di idea di Steven Ogg su GTA 6

Durante la diretta l’attore ha proposto a Luke di ripetere l’esperienza anche con il nuovo capitolo, una volta arrivato sugli scaffali. Lo ha chiamato “il GTA 6”, con tanto di articolo davanti, ricordando a tutti in un attimo quanto poco frequenti il mondo dei videogiochi. Secondo Ogg sarebbe divertente farlo perché il nuovo episodio sarà profondamente diverso, a partire dalle animazioni, e parlarne insieme davanti al pubblico potrebbe dare vita a qualcosa di interessante.

Luke ha accolto l’idea con evidente piacere. Ha spiegato di voler completare la sua partita a GTA 5 prima dell’uscita di GTA 6, fissata per il 19 novembre, così da passare senza intoppi alla trasmissione del nuovo gioco. Un piano che, almeno sulla carta, permetterebbe ai due ex protagonisti di accompagnare i fan dal vecchio al nuovo capitolo quasi senza interruzioni.

Il siparietto su Rockstar e la curiosità per i nuovi attori

Uno dei momenti più curiosi della diretta è arrivato quando Ogg ha chiesto a Luke se fosse ancora in contatto con “loro”, riferendosi con ogni probabilità a Rockstar. Luke, colto alla sprovvista, ha esitato un attimo prima di rispondere di no, accompagnando la risposta con una risata nervosa mentre il collega ruotava sulla sedia con aria divertita. Il padrone di casa ha poi paragonato Ogg a uno di quei fan che fanno domande scomode durante i Comic Con, aggiungendo con una battuta che avrebbe anche potuto rivelare qualcosa ma che poi sarebbe stato costretto a farlo fuori.

Chiuso il siparietto, l’interprete di Trevor è tornato a parlare del suo interesse per il seguito. Si è detto curioso di scoprire gli attori coinvolti, il gioco in sé e i nuovi personaggi, mettendoli a confronto con GTA 5, un titolo che ammette di aver conosciuto sempre meglio nel corso degli ultimi 12 anni. Parole che suonano lontanissime dal distacco mostrato in passato.

Va detto che dal tono e dal modo piuttosto vago di esprimersi non è chiaro se Steven Ogg sia davvero emozionato per GTA 6 o se stesse semplicemente chiacchierando a ruota libera con un vecchio amico e collega. In ogni caso si tratta di un enorme passo avanti rispetto a quando sembrava ignorare del tutto l’esistenza della serie. Nel frattempo Rockstar ha fatto sapere che, se per GTA 6 sono serviti 13 anni, per GTA 7 l’attesa non sarà così lunga, perché gli strumenti e la squadra costruiti durante questo progetto permetteranno in futuro di lavorare più rapidamente.

Fonte: TecnoAndroid