Reddit si prepara a chiudere le porte a chi naviga senza account. Durante la presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2026, il CEO Steve Huffman ha annunciato che la piattaforma inizierà un percorso verso un modello accessibile quasi esclusivamente agli utenti registrati e con il login effettuato. I primi test partiranno entro la fine dell’anno in alcuni mercati selezionati al di fuori degli Stati Uniti.

Per anni Reddit è stato uno di quei luoghi del web in cui si finiva quasi per caso. Bastavano una ricerca su Google o un link cliccato al volo per ritrovarsi a leggere una discussione da cima a fondo, senza mai pensare di creare un profilo. Questo equilibrio adesso cambia, e secondo Huffman non c’era molta alternativa. Le dinamiche della rete e lo stesso modello di business si sono trasformati a tal punto da rendere questo passo inevitabile.

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Google, AI Mode e il calo delle visite

Il primo motivo ha un nome preciso, ed è Google. Il cambio di rotta del motore di ricerca, con l’introduzione sempre più pervasiva dell’AI Mode, ha provocato un forte calo dei referral verso Reddit. In pratica sono arrivati molti meno utenti attraverso i collegamenti che dalla ricerca portano alle discussioni della community.

Meno visite in arrivo dalla ricerca significano meno traffico organico, e per una piattaforma abituata a ricevere tanti visitatori da quel canale il colpo non è da poco. La strategia allora si ribalta. Reddit vuole smettere di essere una semplice tappa di passaggio, una fermata intermedia tra una domanda digitata su un motore di ricerca e la risposta trovata, per diventare una destinazione diretta. Un posto in cui si entra di proposito, insomma, e non perché ci si è inciampati per caso.

C’è poi un secondo tema che pesa parecchio nella decisione. Huffman ha sottolineato come la stragrande maggioranza del cosiddetto furto di dati, cioè il rastrellamento indiscriminato di contenuti usati per addestrare modelli di intelligenza artificiale e bot, passi proprio dagli accessi effettuati da utenti non autenticati. Chiudere la porta a chi non si identifica vuol dire, almeno nelle intenzioni, rendere molto più complicata la raccolta massiccia di informazioni da parte di questi sistemi automatici.

Il compromesso tra pubblico occasionale e utenti fidelizzati

L’azienda è consapevole che la mossa abbia un costo. Rendere obbligatorio il login significa rinunciare a una fetta di pubblico occasionale, quella che arriva, legge un thread e se ne va. In cambio Reddit punta a guadagnare in coinvolgimento effettivo e in ricavi generati dagli utenti fidelizzati, quelli che tornano spesso, partecipano e restano più a lungo sulla piattaforma.

Si tratta di un equilibrio delicato, e proprio per questo la transizione non avverrà dall’oggi al domani. I test in arrivo serviranno a misurare l’impatto della novità e a calibrare le modalità di accesso. Tra gli accorgimenti previsti c’è la garanzia che la condivisione dei link continui a funzionare, così come la consultazione iniziale di una pagina, prima che compaia la richiesta di registrazione.

Chi riceve un collegamento a una discussione, quindi, dovrebbe ancora poterla aprire e dare un primo sguardo ai contenuti. Solo in un secondo momento arriverà l’invito a creare un account o ad accedere con quello già esistente. Le prime sperimentazioni coinvolgeranno mercati selezionati fuori dagli Stati Uniti e partiranno entro la fine del 2026.

Fonte: TecnoAndroid