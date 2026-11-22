Il cambiamento climatico è considerato una delle emergenze più gravi del nostro tempo, eppure moltissime persone continuano a percepirlo come qualcosa di lontano, quasi estraneo alla vita di tutti i giorni. Proprio da questa contraddizione prende forma un esperimento che punta sulla realtà virtuale per accompagnare i visitatori nel futuro e mostrare da vicino cosa potrebbe significare il riscaldamento globale. L’obiettivo dichiarato è contrastare un fenomeno preciso, la cosiddetta distanza psicologica, che aiuta a capire perché il tema sembri ormai interessare a pochi.

Il punto di partenza è semplice e allo stesso tempo scomodo. Sul piano teorico quasi nessuno nega che la crisi del clima sia seria. Il problema nasce quando si passa dal concetto astratto alla percezione concreta. Per una parte consistente della popolazione le conseguenze del clima che cambia restano confinate altrove, in qualche zona remota del mondo, oppure rimandate a un domani che riguarderà soprattutto le generazioni future. È un meccanismo mentale che allontana la minaccia e la rende meno urgente di quanto sia davvero.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché la crisi climatica sembra un problema degli altri

La distanza psicologica lavora su due piani che si intrecciano. Il primo è quello dello spazio, cioè l’idea che gli effetti più pesanti del riscaldamento del pianeta colpiranno altre aree geografiche e non il proprio territorio. Il secondo riguarda il tempo, ovvero la convinzione che i danni più seri arriveranno tra molti anni e toccheranno chi verrà dopo. Messi insieme, questi due elementi producono una sorta di anestesia collettiva. Il rischio viene riconosciuto a parole ma non viene sentito come qualcosa che riguarda direttamente la propria esistenza.

Ed è qui che si inserisce il ragionamento alla base del progetto. Se il cambiamento climatico appare lontano perché non si vede, allora diventa necessario renderlo visibile. Raccontarlo con dati e grafici evidentemente non basta a scuotere l’attenzione di tutti. Serve qualcosa che accorci quella distanza e trasformi un’ipotesi futura in un’esperienza quasi tangibile, capace di parlare alle emozioni oltre che alla ragione.

Un viaggio nel futuro con la realtà virtuale

La scelta della realtà virtuale va esattamente in questa direzione. Lo strumento permette di trasportare chi partecipa in uno scenario futuro, mettendolo davanti agli effetti del riscaldamento globale invece di limitarsi a descriverli. Non si tratta più di immaginare un domani astratto ma di trovarcisi dentro, almeno per qualche minuto. L’idea è che vedere con i propri occhi le conseguenze della crisi possa ridurre quella sensazione di lontananza che spesso frena l’interesse e la partecipazione.

In questo senso l’esperimento funziona anche come una lente per osservare il rapporto tra le persone e la questione ambientale. Il disinteresse verso il clima non sembrerebbe nascere tanto da una mancanza di informazioni, quanto dal modo in cui il problema viene percepito. Finché resta qualcosa che accade altrove o più avanti nel tempo, difficilmente riesce a conquistare spazio nelle priorità quotidiane.

Il progetto prova quindi a ribaltare questa prospettiva portando il futuro nel presente. Il cambiamento climatico, visto attraverso un visore, smette di essere una questione che riguarda soltanto altre zone del pianeta o le generazioni future e diventa uno scenario da attraversare in prima persona, con l’intento esplicito di contrastare la distanza psicologica che lo tiene ai margini dell’attenzione collettiva.

Fonte: TecnoAndroid