Dove oggi si stende il deserto arabico, circa 125.000 anni fa vivevano gli ippopotami e gruppi di esseri umani si stabilivano lungo le rive di un enorme lago d’acqua dolce. Una scoperta archeologica nel sud dell’Arabia Saudita restituisce un’immagine sorprendentemente nitida di quella che gli studiosi chiamano Arabia Verde, con migliaia di strumenti in pietra, fossili di grandi animali e resti vegetali piuttosto rari.

Il sito si chiama Uruq al Julaybah e si trova nella regione di Mundafan, sulla sponda di un antico specchio d’acqua. I risultati sono stati annunciati dalla Commissione saudita per il Patrimonio e nascono da un lavoro congiunto con la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) e la Griffith University. Hanno partecipato geologi, archeologi, botanici e micropaleontologi insieme a esperti di diverse istituzioni internazionali. Ne emerge un quadro nuovo sull’attività umana preistorica, sui cambiamenti ambientali e sulla presenza dei primi uomini nella penisola arabica.

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Un lago immenso dove oggi c’è solo sabbia

Durante l’ultimo periodo interglaciale il clima della regione era caldo e umido. Acqua e vegetazione abbondavano e sostenevano grandi animali e popolazioni umane. È proprio questa fase a prendere il nome di Arabia Verde.

Con modelli del terreno basati su dati satellitari i ricercatori hanno ricostruito un antico lago esteso per circa 340 chilometri quadrati e profondo fino a 29 metri. Sedimenti, forma del paesaggio e resti di organismi acquatici indicano un ambiente d’acqua dolce abbastanza stabile, circondato da praterie aperte. Sono stati catalogati oltre 500 reperti fossili tra piante e animali, invertebrati compresi, distribuiti in più di 130 punti. In quel paesaggio si muovevano ippopotami, bufali estinti dalle lunghe corna, cammelli, orici d’Arabia, gazzelle e struzzi. Un ecosistema ricchissimo che con l’aridità attuale ha davvero poco in comune.

Strumenti in pietra e forse armi avvelenate

Accanto ai fossili gli archeologi hanno recuperato dall’area di scavo principale 5.511 strumenti in pietra più lunghi di 2 centimetri. Oltre il 98% è in selce e chi li ha realizzati usava la tecnica Levallois, che consiste nel preparare con cura il blocco di pietra per ricavarne schegge dalla forma voluta. Il gruppo ha raccolto i reperti seguendo un reticolo, ha applicato due metodi di datazione su sabbia e denti fossili, ha usato tecniche tridimensionali per rimettere insieme i frammenti e ha esaminato le superfici degli utensili al microscopio e con analisi chimiche.

Proprio su quelle superfici sono rimasti residui di diverse piante, alcune delle quali contengono composti tossici. Tracce di resina e materiale legnoso fanno pensare che certe punte venissero fissate a manici o aste per costruire armi da caccia. Altri residui rimandano alla lavorazione di tuberi, arbusti e foglie di palma, segno che la vegetazione serviva sia per procurarsi cibo sia per le attività di tutti i giorni. L’ipotesi più sorprendente riguarda l’uso di sostanze vegetali velenose nelle armi dei cacciatori preistorici. L’interpretazione è ancora cauta ma rappresenta una delle prime possibili testimonianze di questa pratica in Arabia Saudita. Tra i reperti compaiono anche alcune delle più antiche tracce note nella regione di vegetazione legata alle palme.

Una fotografia rara della vita quotidiana

Il valore di Uruq al Julaybah sta nella combinazione dei ritrovamenti. Fossili animali, utensili e resti vegetali provengono dallo stesso contesto datato e permettono di ricomporre un quadro insolitamente completo. Le rive dell’antico lago Mundafan offrivano acqua dolce, selvaggina, piante e materiali adatti alla scheggiatura. Lì si fabbricavano utensili, si preparava l’attrezzatura da caccia, si lavoravano carni e vegetali e si trattavano le fibre delle piante, a conferma di comunità molto adattabili.

“È entusiasmante vedere come la collaborazione di così tanti specialisti permetta di ricostruire un quadro così completo della vita, dei comportamenti e dell’ambiente del passato remoto” ha commentato Frans van Buchem, professore di geologia alla KAUST e tra i responsabili scientifici dello studio. Chris Clarkson, che guida la ricerca insieme a lui alla Griffith University, parla di “una visione rara e ricca di dettagli su come vivevano le persone in un paesaggio che non somiglia affatto all’Arabia di oggi”.

Faisal Al Jibreen, ricercatore della Commissione e docente di archeologia del Paleolitico, ha definito il ritrovamento nel Quarto Vuoto una scoperta significativa per capire come l’ambiente abbia plasmato la vita di uomini e animali nel sud del Paese. Laurence Hapiot, responsabile della ricerca sul patrimonio alla KAUST, ha ricordato che l’Arabia Saudita possiede “un patrimonio archeologico eccezionale”. La Commissione saudita ha sostenuto gli scavi della stagione 2023, ha contribuito a finanziare la ricerca e ha facilitato le attività scientifiche, condotte insieme a KAUST, Griffith University, King Saud University e altri centri internazionali.

Fonte: TecnoAndroid